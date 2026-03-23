Cómo hacer milanesas de berenjena y zucchini al horno: la receta saludable y económica

El corte del zucchini:

A diferencia de la berenjena, el zucchini tiene mucha más agua. Lo ideal es cortarlo a lo largo (en láminas) para que tengan más estructura. No hace falta pelarlos; la cáscara aporta color y nutrientes.

El doble rebozado:

Para una textura extra crocante, pasá las rodajas por harina primero, luego por el huevo batido (bien condimentado) y finalmente por el pan rallado. Si buscás algo más liviano, podés obviar la harina.

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Cocción de la receta: ¡Nada de frituras!

Para que sean realmente saludables, el horno es el mejor aliado.

Tip de experto: calentá la placa del horno con un chorrito de aceite antes de poner las milanesas . Esto genera un "sellado" inmediato que las hace más parecidas a una fritura, pero con el mínimo de grasa.

. Esto genera un "sellado" inmediato que las hace más parecidas a una fritura, pero con el mínimo de grasa. Cociná a fuego fuerte ($200° aproximadamente) hasta que doren de un lado, dales vuelta y, si querés subir el nivel, agregales una rodaja de queso y una pizca de orégano hasta que gratine.

¿Con qué acompañar la receta?

Estas milanesas maridan a la perfección con una ensalada de rúcula y parmesano, o un puré rústico de calabaza. Son ideales para viandas, ya que mantienen su sabor incluso si se consumen frías.