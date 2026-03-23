Cómo hacer milanesas de berenjena y zucchini al horno: la receta saludable y económica

Las milanesas son una receta clásica indiscutido de la mesa argentina. Y la versión vegetal de berenjena y zucchini dejó de ser una opción exclusiva para vegetarianos. Hoy, por su bajo costo y sus beneficios nutricionales, se convirtieron en la alternativa ideal para una cena ligera o para que los más chicos coman verdura casi sin darse cuenta.
Sin embargo, el gran desafío de esta receta saludable, es evitar que las milanesas de berenjena y zucchini queden "gomosas" o con exceso de agua. Aquí te revelamos los trucos para que salgan perfectas al horno.
Receta de milanesas de berenjena y zucchini, ingredientes
- 2 berenjenas grandes y 2 zucchinis firmes.
- 3 huevos.
- Pan rallado (podés mezclarlo con avena o semillas para más fibra).
- Condimentos: sal, pimienta, orégano y un toque de ajo picado.
- Queso cremoso o mozzarella (opcional, para gratinar).
Receta de milanesas de berenjena y zucchini, paso a paso
- El “desamargado” de la berenjena:
Este paso es vital. Cortá las berenjenas en rodajas de 1 cm de grosor, colocalas en un colador con sal gruesa y dejalas reposar 30 minutos. Esto elimina el líquido amargo. Luego, enjuagalas y secalas bien con un paño.
- El corte del zucchini:
A diferencia de la berenjena, el zucchini tiene mucha más agua. Lo ideal es cortarlo a lo largo (en láminas) para que tengan más estructura. No hace falta pelarlos; la cáscara aporta color y nutrientes.
- El doble rebozado:
Para una textura extra crocante, pasá las rodajas por harina primero, luego por el huevo batido (bien condimentado) y finalmente por el pan rallado. Si buscás algo más liviano, podés obviar la harina.
Cocción de la receta: ¡Nada de frituras!
Para que sean realmente saludables, el horno es el mejor aliado.
- Tip de experto: calentá la placa del horno con un chorrito de aceite antes de poner las milanesas. Esto genera un "sellado" inmediato que las hace más parecidas a una fritura, pero con el mínimo de grasa.
- Cociná a fuego fuerte ($200° aproximadamente) hasta que doren de un lado, dales vuelta y, si querés subir el nivel, agregales una rodaja de queso y una pizca de orégano hasta que gratine.
¿Con qué acompañar la receta?
Estas milanesas maridan a la perfección con una ensalada de rúcula y parmesano, o un puré rústico de calabaza. Son ideales para viandas, ya que mantienen su sabor incluso si se consumen frías.