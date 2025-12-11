No hay nada más que preparar una deliciosa receta de huevos rellenos y saborearlos para las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Estamos hablando de pequeños bocados llenadores, saludables, rendidores y económicos, que son fáciles de preparar y lleva muy pocos ingredientes.
Cómo hacer huevos rellenos cremosos: la receta sabrosa para Navidad y Año Nuevo
Esta receta de huevos rellenos, una de las más elaboradas en época de Navidad y Año Nuevo, sale riquísima
Esta receta llena de sabor, texturas y combinaciones es una preparación bastante barata y simple, que lleva solo 4 ingredientes: huevos, mayonesa, mostaza y sal y pimienta.
Dependiendo de los gustos de cada uno, a la receta se le puede aportar una textura y sabor más acentuado, agregando un poco de perejil, jamón, palta o cebolla de verdeo.
Realizar esta receta, una de la más saciables por tratarse de un alimento súper nutritivo, es una de las preparaciones más elaboradas para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, de la misma manera que la ensalada rusa, matambre relleno o arrollado de pionono.
Receta de huevos rellenos para las fiestas
Estos son los ingredientes necesarios para poder poner manos a la obra y preparar esta deliciosa receta.
- 6 huevos cocidos
- 3 cucharadas de mayonesa
- 1 cucharadita de mostaza
- Sal y pimienta, a gusto
- Perejil fresco picado (opcional)
Receta de huevo rellenos, paso a paso
- Pelar los huevos cocidos y cortar por la mitad longitudinalmente. Retirar las yemas y colocar en un bowl.
- Triturar las yemas con un tenedor y agregar la mayonesa, la mostaza, la sal y la pimienta. Mezclar bien hasta obtener una pasta suave y homogénea.
- Rellenar cada mitad de huevo con la mezcla preparada con una cuchara. También se puede utilizar una manga pastelera para darle un toque más decorativo.
- Colocar los huevos rellenos en un plato y decorar con perejil fresco picado para darle más sabor y color.
Ingredientes extras de la receta de huevos rellenos
Es opcional sumar a esta receta los siguientes ingredientes:
- Palta
- Cebolla
- Cebolla de verdeo
- Jamón
- Mostaza
- Perejil