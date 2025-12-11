Cómo hacer huevos rellenos cremosos: la receta sabrosa para Navidad y Año Nuevo

Realizar esta receta, una de la más saciables por tratarse de un alimento súper nutritivo, es una de las preparaciones más elaboradas para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, de la misma manera que la ensalada rusa, matambre relleno o arrollado de pionono.

Receta de huevos rellenos para las fiestas

Estos son los ingredientes necesarios para poder poner manos a la obra y preparar esta deliciosa receta.

6 huevos cocidos

3 cucharadas de mayonesa

1 cucharadita de mostaza

Sal y pimienta, a gusto

Perejil fresco picado (opcional)

Receta de huevo rellenos, paso a paso

Pelar los huevos cocidos y cortar por la mitad longitudinalmente. Retirar las yemas y colocar en un bowl.

Triturar las yemas con un tenedor y agregar la mayonesa, la mostaza, la sal y la pimienta. Mezclar bien hasta obtener una pasta suave y homogénea.

Rellenar cada mitad de huevo con la mezcla preparada con una cuchara. También se puede utilizar una manga pastelera para darle un toque más decorativo.

Colocar los huevos rellenos en un plato y decorar con perejil fresco picado para darle más sabor y color.

Ingredientes extras de la receta de huevos rellenos

Es opcional sumar a esta receta los siguientes ingredientes: