Una delicia

Cómo hacer huevos rellenos cremosos: la receta sabrosa para Navidad y Año Nuevo

Esta receta de huevos rellenos, una de las más elaboradas en época de Navidad y Año Nuevo, sale riquísima

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
Los huevos rellenos se hacen con una receta bastante fácil y con pocos ingredientes.

No hay nada más que preparar una deliciosa receta de huevos rellenos y saborearlos para las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Estamos hablando de pequeños bocados llenadores, saludables, rendidores y económicos, que son fáciles de preparar y lleva muy pocos ingredientes.

Esta receta llena de sabor, texturas y combinaciones es una preparación bastante barata y simple, que lleva solo 4 ingredientes: huevos, mayonesa, mostaza y sal y pimienta.

Dependiendo de los gustos de cada uno, a la receta se le puede aportar una textura y sabor más acentuado, agregando un poco de perejil, jamón, palta o cebolla de verdeo.

Realizar esta receta, una de la más saciables por tratarse de un alimento súper nutritivo, es una de las preparaciones más elaboradas para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, de la misma manera que la ensalada rusa, matambre relleno o arrollado de pionono.

Receta de huevos rellenos para las fiestas

Estos son los ingredientes necesarios para poder poner manos a la obra y preparar esta deliciosa receta.

  • 6 huevos cocidos
  • 3 cucharadas de mayonesa
  • 1 cucharadita de mostaza
  • Sal y pimienta, a gusto
  • Perejil fresco picado (opcional)

Receta de huevo rellenos, paso a paso

  • Pelar los huevos cocidos y cortar por la mitad longitudinalmente. Retirar las yemas y colocar en un bowl.
  • Triturar las yemas con un tenedor y agregar la mayonesa, la mostaza, la sal y la pimienta. Mezclar bien hasta obtener una pasta suave y homogénea.
  • Rellenar cada mitad de huevo con la mezcla preparada con una cuchara. También se puede utilizar una manga pastelera para darle un toque más decorativo.
  • Colocar los huevos rellenos en un plato y decorar con perejil fresco picado para darle más sabor y color.
Ingredientes extras de la receta de huevos rellenos

Es opcional sumar a esta receta los siguientes ingredientes:

  • Palta
  • Cebolla
  • Cebolla de verdeo
  • Jamón
  • Mostaza
  • Perejil

