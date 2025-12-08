Cómo hacer lentejas en escabeche: la receta fácil y rápida de hacer, para chuparse los dedos

Siempre es un buen momento para saborear unas ricas lentejas en escabeche, una preparación que se hace de una manera muy fácil, no requiere ingredientes muy sofisticados y se hace con una receta que se adapta a todos los paladares.
La gente suele preparar todo tipo de escabeches y las lentejas son uno de ellas. Entre todos los escabeches que se pueden preparar, los que son más populares y salen riquísimos, son:
- Porotos en escabeche
- Berenjena en escabeche
- Pollo en escabeche
- Pimiento en escabeche
- Zanahoria en escabeche
- Pescado en escabeche
- Verduras en escabeche
Estos alimentos se someten a un tratamiento para alargar su durabilidad y aportarte un sabor único y muy característico.
Una de las mejores de recetas de lentejas en escabeche que hay para preparar, es una que ofrece el sitio Cookpad, una web de recetas de todo tipo.
Receta de lentejas en escabeche para chuparse los dedos
Toda persona que quiera preparar esta receta de lentejas en escabeche, deberá contar con estos ingredientes:
Ingredientes
- 1 taza de lentejas cocidas
- 1 tomate
- 1 cebolla chica
- 1/2 pimiento morrón
- Cilantro o perejil
- 1/2 limón
- Aceite de oliva
- Vinagre
Receta de lentejas en escabeche, paso a paso
- Cortar todos los ingredientes con mucho cuidado. Dejar remojando la cebolla en agua con un poco de vinagre, por unos 10 minutos.
- Colocar en un recipiente la taza de lentejas ya cocidas junto con el limón y un chorrito de aceite de oliva.
- Sumar el resto los ingredientes y revolver bien para que se mezclen bien todos los sabores.
- Incorporar un poco de sal, revolver bien y dejar reposar al menos por 30 minutos en un recipiente tapado, para lograr que se intensifiquen los sabores.
Beneficios de comer lentejas
Las lentejas le aportan al cuerpo humano muchos nutrientes entre vitaminas y minerales.
Entre sus principales bondades, se destaca:
- Son una grandiosa fuente de proteína vegetal y fibra
- Es clave para controlar la saciedad y sumar a alguna dieta para bajar de peso
- Son óptimas para regular el azúcar en sangre y controlar el colesterol.
- Combaten la anemia por su alto contenido de hierro
- Aportan ácido fólico