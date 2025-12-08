Cómo hacer lentejas en escabeche: la receta fácil y rápida de hacer, para chuparse los dedos

Una de las mejores de recetas de lentejas en escabeche que hay para preparar, es una que ofrece el sitio Cookpad, una web de recetas de todo tipo.

receta-lentejas-escabeche-cocina

Receta de lentejas en escabeche para chuparse los dedos

Toda persona que quiera preparar esta receta de lentejas en escabeche, deberá contar con estos ingredientes:

Ingredientes

1 taza de lentejas cocidas

cocidas 1 tomate

1 cebolla chica

1/2 pimiento morrón

Cilantro o perejil

1/2 limón

Aceite de oliva

Vinagre

Receta de lentejas en escabeche, paso a paso

Cortar todos los ingredientes con mucho cuidado. Dejar remojando la cebolla en agua con un poco de vinagre, por unos 10 minutos.

con mucho cuidado. Dejar remojando la cebolla en agua con un poco de vinagre, por unos 10 minutos. Colocar en un recipiente la taza de lentejas ya cocidas junto con el limón y un chorrito de aceite de oliva.

ya cocidas junto con el limón y un chorrito de aceite de oliva. Sumar el resto los ingredientes y revolver bien para que se mezclen bien todos los sabores.

y revolver bien para que se mezclen bien todos los sabores. Incorporar un poco de sal, revolver bien y dejar reposar al menos por 30 minutos en un recipiente tapado, para lograr que se intensifiquen los sabores.

receta-lentejas-escabeche-ingredientes

Beneficios de comer lentejas

Las lentejas le aportan al cuerpo humano muchos nutrientes entre vitaminas y minerales.

Entre sus principales bondades, se destaca: