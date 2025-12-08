Cómo hacer lomo a la Eduardo VII: la receta del plato sofisticado que aman los grandes chefs

Hay un plato que mezcla excelente sabor y tiene ciertos aires de elegancia sobre la mesa. Se trata del lomo a la Eduardo VII, una receta muy amada por los chefs más exigentes, que la ponderan por su exquisito sabor.
Esta receta, que además de tener una generosa porción de lomo de ternera como alma central, va acompañado de diferentes ingredientes que la hacen única, como así también su cocción en papel aluminio y su presentación en la mesa.
El lomo a la Eduado VII, una receta que se sirve en los grandes restaurantes y no es muy fácil de encontrar en un menú, se prepara mucho para las fiestas de Fin de Año y otras celebraciones.
Su paso a paso es sumamente entretenido, con ingredientes de primera calidad que hacen un sabor final muy distinguido e irresistible.
Si bien esta receta se puede acompañar con distintas guarniciones, las papas cuñas hechas al horno o papas noisette, son las que mejores saben acompañarla.
Quien prepara una muy buena receta de lomo a la Eduardo VII, es el sitio memoriasdecocina.wordpress.com, que la comparte para que todo el punto la pueda preparar.
Receta de lomo a la Eduardo VII, un verdadero manjar
Se necesitan estos ingredientes para realizar esta riquísima receta, de las preferidas por los cocineros más experimentados:
Ingredientes (1 porción):
- 1 rodaja de lomo de ternera
- 1 cucharada de aceite
- 2 cucharadas de manteca
- 50 gramos de champiñones
- ½ copita de coñac
- 1 copita de vino blanco
- ¼ de vaso de caldo de carne
- 1 cucharada de paté de hígado
- 1 feta de jamó cocido natural
- 50 gramos de arvejas blanqueadas
- 50 gramos de papas noisette
- 1 cucharada de crema de leche
- Sal y pimienta a gusto
- 1 hoja de papel de aluminio
Receta de lomo a la Eduardo VII, paso a paso
- Sellar la porción de lomo en una sartén u olla con un chorrito de aceite.
- Desglasar la sartén u olla con coñac. Incorporar un chorrito de vino y esperar a que el alcohol se termine de evaporar. Añadir dos cucharadas de crema de leche, dejar reducir por unos instantes y reservar.
- Cocinar en una sartén las papas noisette con un poco de caldo.
- Colocar un poco de manteca sobre el papel aluminio, ubicar la rodaja de lomo en el medio sobre una feta de jamón cocido natural y agregar paté de hígado por encima de la carne.
- Incorporar las papas las papas alrededor, champiñones y arvejas. Sumar a gusto un poco del jugo de la cocción.
- Cerrar el papel aluminio y llevar al horno a unos 180º por unos 10 minutos. Servir.