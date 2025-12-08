Cómo hacer lomo a la Eduardo VII: la receta del plato sofisticado que aman los grandes chefs

Su paso a paso es sumamente entretenido, con ingredientes de primera calidad que hacen un sabor final muy distinguido e irresistible.

Si bien esta receta se puede acompañar con distintas guarniciones, las papas cuñas hechas al horno o papas noisette, son las que mejores saben acompañarla.

Quien prepara una muy buena receta de lomo a la Eduardo VII, es el sitio memoriasdecocina.wordpress.com, que la comparte para que todo el punto la pueda preparar.

receta-lomo-eduardo-vii1

Receta de lomo a la Eduardo VII, un verdadero manjar

Se necesitan estos ingredientes para realizar esta riquísima receta, de las preferidas por los cocineros más experimentados:

Ingredientes (1 porción):

1 rodaja de lomo de ternera

1 cucharada de aceite

2 cucharadas de manteca

50 gramos de champiñones

½ copita de coñac

1 copita de vino blanco

¼ de vaso de caldo de carne

1 cucharada de paté de hígado

1 feta de jamó cocido natural

50 gramos de arvejas blanqueadas

50 gramos de papas noisette

1 cucharada de crema de leche

Sal y pimienta a gusto

1 hoja de papel de aluminio

receta-lomo-eduardo-vii

Receta de lomo a la Eduardo VII, paso a paso

Sellar la porción de lomo en una sartén u olla con un chorrito de aceite. Desglasar la sartén u olla con coñac. Incorporar un chorrito de vino y esperar a que el alcohol se termine de evaporar. Añadir dos cucharadas de crema de leche, dejar reducir por unos instantes y reservar. Cocinar en una sartén las papas noisette con un poco de caldo. Colocar un poco de manteca sobre el papel aluminio, ubicar la rodaja de lomo en el medio sobre una feta de jamón cocido natural y agregar paté de hígado por encima de la carne. Incorporar las papas las papas alrededor, champiñones y arvejas. Sumar a gusto un poco del jugo de la cocción. Cerrar el papel aluminio y llevar al horno a unos 180º por unos 10 minutos. Servir.