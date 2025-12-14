El Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Seguridad Nacional, dio a conocer que ofrece una recompensa para encontrar a Juana Inés Morales y Alberto Pedro Kreder, la pareja de jubilados desaparecidos que desapareció a mediados de octubre de este año en la provincia de Chubut.
Jubilados desaparecidos en Chubut: "Es una esperanza más", la novedad que trae optimismo a sus familias
La última noticia sobre los jubilados desaparecidos en Chubut, tras dos meses sin saber nada de ellos, trae esperanza a las familias
La Oficina Fiscal de Comodoro Rivadavia solicitó a la cartera de seguridad, mediante un oficio del 27 de octubre de 2025, que se ofrezca una recompensa para aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr dar con el paradero de Morales y Kreder, jubilados desaparecidos ya hace poco más de dos meses.
La pareja de jubilados, que había iniciado una relación hacia menos de un mes, fue vista por última vez el 11 de octubre de 2025 cuando salieron del domicilio de Kreder, en la calle 1° de mayo, en el barrio Ciudadela de la ciudad de Comodoro Rivadavia, a bordo de una camioneta Toyota Hilux, con cúpula color champagne, con destino a la localidad de Camarones, provincia de Chubut, indica la Resolución 1373/2025.
Jubilados desaparecidos en Chubut: de cuánto es la recompensa
Ante el interrogante sobre el paradero de los jubilados desaparecidos, el Ministerio de Seguridad Nacional decidió ofrecer una recompensa de $5 millones, por cada uno, destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, aporten datos útiles que permitan lograr dar con el paradero de la pareja.
“Es una esperanza más, una luz en tanta oscuridad”, dijo Laura Kreder, hija de Pedro, sobre la decisión del Ministerio de Seguridad.
“Ojalá motive a alguien que haya visto algo y todavía no se animó a hablar. Necesitamos una pista, un dato, algo que nos abra una puerta”, agregó.
Teorías sobre los jubilados desaparecidos de lo que podría haber ocurrido
Luego de dos meses sin saber nada sobre los jubilados desaparecidos, los investigadores manejan estas tres hipótesis:
- Los jubilados podrían haber desaparecido por voluntad propia, de común acuerdo.
- Que haya sufrido algún accidente, cuyas características del mismo hagan casi imposible esclarecer qué pasó y su paradero.
- Un doble homicidio tras un hecho delictivo.