Jubilados desaparecidos en Chubut: "Es una esperanza más", la novedad que trae optimismo a sus familias

La Oficina Fiscal de Comodoro Rivadavia solicitó a la cartera de seguridad, mediante un oficio del 27 de octubre de 2025, que se ofrezca una recompensa para aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr dar con el paradero de Morales y Kreder, jubilados desaparecidos ya hace poco más de dos meses.

La pareja de jubilados, que había iniciado una relación hacia menos de un mes, fue vista por última vez el 11 de octubre de 2025 cuando salieron del domicilio de Kreder, en la calle 1° de mayo, en el barrio Ciudadela de la ciudad de Comodoro Rivadavia, a bordo de una camioneta Toyota Hilux, con cúpula color champagne, con destino a la localidad de Camarones, provincia de Chubut, indica la Resolución 1373/2025.