Si desconfía de los controles del Gobierno a la minera San Jorge, puede controlar usted mismo

proyecto psj cobre mendocino mineria uspallata.jpg La minera de San Jorge, dueña de PSJ Cobre Mendocino, tiene ya su Unidad de Gestión Ambiental creada. Es el órgano que controlará que cumpla lo que le exige su Declaración de Impacto Ambiental.

Aludía a los controles que el mismo mercado internacional ejerce sobre el accionar de las mineras, castigando con falta de financiamiento a las que incurren en contaminación, al trabajo que en Mendoza hace la Policía Ambiental (ver aparte) y al que puede ejercer cualquier vecino.

Sí, para los acérrimos incrédulos, o incluso para quienes tienen alguna legítima sospecha en la eficiencia de los controles oficiales, hay una invitación concreta: si desconfía de los controles, puede controlar usted mismo.

Para eso este viernes se creó la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) que se enfocará en verificar exclusivamente la actividad de PSJ Cobre Mendocino en Uspallata para corroborar que no mueva ni una piedra más de lo que con lo que se comprometió a hacer en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que aprobó la Legislatura.

Ese órgano de control se conformará con los distintos organismos que evaluaron la DIA de San Jorge y a los que se sumarán los mendocinos dispuestos a involucrarse, ya sea para derribar mitos o para validar su crítica.

UGA de San Jorge En la primera reunión de la Unidad de Gestión Ambiental se presentaron 20 organismos que intervinieron en la Declaración de Impacto Ambiental de la minera San Jorge.

Según los datos de la Dirección de Minería esta flamante UGA quedó integrada por 17 de aquellos organismos que son miembros permanentes: el Departamento General de Irrigación; la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos; la Universidad Tecnológica Nacional; el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas; el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; la Municipalidad de Las Heras; la Dirección de Áreas Protegidas; Dirección de Biodiversidad y Ecoparque; la Dirección de Hidráulica; la Dirección de Planificación (APOT); la UNCuyo; el Consejo Provincial del Ambiente; el EPRE; el Emetur; la Coordinación de Sostenibilidad; la Dirección Nacional de Vialidad; la Dirección Provincial de Vialidad; la CNEA y la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado.

Entre las instituciones invitadas estuvo el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (Iadiza). Sus representantes se excusaron de participar de esta primera reunión y pidieron armar un nuevo encuentro para decidir si van a ser parte o no.

Pero además se inscribieron ya 34 personas dispuestas a fiscalizar el trabajo de PSJ Cobre Mendocino y se podría sumar todo aquel que así lo quiera porque el formulario que se descarga de la página de la Dirección de Minería está abierto de manera permanente. Para ser parte sólo se necesita ser mayor de edad.

Qué podrá hacer quien quiera controlar el trabajo de PSJ Cobre Mendocino

"Todo aquel que se inscriba podrá controlar lo que haga San Jorge. Puntualmente, hay instrucciones que la empresa debe cumplir tanto para la etapa previa al inicio de actividades, lo que se hará durante la construcción de la mina, durante la explotación y hasta el cierre de la mina. Para eso se definirán visitas de inspección y si hubiera algún incumplimiento se harán las denuncias del caso", puntualizó Juan Pablo Conil, que es el repesentante de la Dirección de Minería y coordinador de la UGA de PSJ Cobre Mendocino.

psj cobre mendocino mineria uspallata.jpg La minera San Jorge ya tiene su Unidad de Gestión Ambiental, que es el órgano que controlará que cumpla con lo que se comprometió a hacer en su Declaración de Impacto.

Si en esas visitas o inspecciones a la minera alguno de los organismos o cualquiera de las personas que conforman la UGA detectaran una anomalía o un caso de contaminación, deberá hacer la denuncia formal ante la autoridad minera ambiental a través del sistema de ticket. Eso genera un expediente que deberá hacerse público para que tanto el denunciante como cualquier interesado en seguir la evolución de la denuncia pueda mantenerse informado.

Además, quienes conformen ese órgano de control podrán hacer una evaluación continua de la documentación que se incorpore al expediente ambiental del proyecto.

Es evidente que la minera San Jorge en Uspallata, que será la primera en comenzar con la explotación de cobre en Mendoza, genera controversias y debate, no sólo en la comunidad de Uspallata sino en todo el sector ambientalista local. Prueba de ello es que tras la primera reunión de la UGA de PSJ ya son 34 las personas inscriptas y la lista sigue creciendo.

En contraste, vale destacar que en la UGA que controla los 24 primeros proyectos de Malargüe Distrito Minero Occidental, además de los organismos involucrados, se inscribió un solo civil: el paleontólogo Bernardo González Riga. Y ese órgano ya lleva un año trabajando.

La Policía Ambiental frenó el trabajo en una mina de Malargüe

La Policía Ambiental Minera frenó este viernes la actividad en una cantera de una mina de Malargüe porque en su inspección detectó que la actividad que estaba desarrollando en el terreno no cumplía con lo que había declarado oficialmente, y no respetaba las normas de seguridad.

Policía Ambiental Minera Los efectivos de la Policía Ambiental Minera clausuró este viernes el trabajo de una minera en Malargüe.

En concreto: había iniciado frentes de extracción con alturas superiores a las permitidas, generando riesgo de desprendimientos y por si fuera poco se constataron irregularidades en el manejo de explosivos.

"El material era almacenado directamente en la cantera, bajo material de descarte, y se encontraron fulminantes enterrados dentro de un balde a pocos metros del campamento, en abierta violación de la normativa. Además, las detonaciones estaban siendo ejecutadas por personal sin capacitación certificada", marcaron los oficiales de la Policía Ambiental.

Esos efectivos dela Policía Ambiental Minera, que se creó en diciembre del 2024, han hecho este año 543 inspecciones y en total han dispuesto el cese de actividades en 61 de esos controles.