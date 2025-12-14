Minería: ¿por qué para el Gobierno PSJ Cobre Mendocino es el primer proyecto que extrae cobre en Argentina?

Y se explayó: "En Argentina estuvo un tiempo en producción La Alumbrera, hoy paralizada. Hace poco se dijo que podría reactivarse. Lo cierto es que PSJ será la primera que inicia desde cero y podría ser la primera que efectivamente esté produciendo cobre en Argentina, a sólo 37 kilómetros del corredor bioceánico (...)".

jimena latorre energía y ambiente minería.jpg La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre.

En cuanto a la mina de Jujuy, la realidad es que entre PSJ Cobre Mendocino y Martín Bronce hay una diferencia abismal referida a la escala y el volumen con que se trabaja. Este último es un proyecto a muy baja escala, similar a una pyme minera, y que no es tenida en cuenta entre los 8 proyectos más grandes de Argentina.

"La diferencia crucial es la escala y el volumen de lo que se trabaja. En Chile, un proyecto de la magnitud de Martín Bronce sería denominado pequeña minería del cobre. En contraste, otros proyectos como San Jorge, aunque sea el más chico de los grandes que van a empezar en Argentina, entran en la categoría de gran minería metalífera debido a la producción a una escala mayor", explicó Edward Gajardo, del portal especializado en minería Mendoza Minera.

La otra distinción es la forma de producir de forma artesanal en Martín Bronce: no llega a generar concentrado de cobre ni cobre metálico. Por el contrario, tienen que exportar la materia prima a Chile para que termine el ciclo de producción.

La Alumbrera: el antecedente

La última vez que el país tuvo un proyecto de escala con procesamiento fue en La Alumbrera, de la empresa suiza Glencore, en Catamarca. La semana pasada anunciaron que reactivarán la producción de cobre en Argentina.

“Glencore anuncia la reactivación de operaciones en Alumbrera hacia fines de 2026, y prevé el inicio de su producción para el primer semestre de 2028″, confirmaron desde la empresa.

la alumbrera cierre La Alumbrera, en Catamarca.

Además, sumaron que reanudan operaciones luego de 8 años debido al "contexto de un régimen fiscal robusto, que brinda un mayor apoyo a la inversión en la industria minera argentina, además del aumento sostenido de los precios del cobre y el oro, y en las perspectivas positivas para ambas materias primas”.

Una vez que vuelvan a tener los permisos y esté operativa, se prevé que Alumbrera produzca más de 75.000 toneladas de cobre, 317.000 onzas de oro y 1.000 toneladas de molibdeno durante los 4 años que esperan de operación.

Los Azules, el otro proyecto de cobre que entró al RIGI

En septiembre, un nuevo proyecto se integró al Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece beneficios impositivos a las firmas que inviertan en Argentina. Se trata de Los Azules, una iniciativa minera ubicada en San Juan que prevé extraer cobre y promete inyectar U$S2.700 millones.

Distinto a PSJ Cobre Mendocino, "van a producir cátodos de cobre, a diferencia de nosotros que vamos a producir cobre concentrado", dijo el especialista Gajardo.

"Ellos ya hicieron el proceso de factibilidad, hicieron la ingeniería de detalles. A ellos ya les incrementaron los fondos porque tenían una inversión proyectada de U$S2.700 millones y una vez que hicieron la factibilidad y la ingeniería de detalles, les aumentó a U$S3.170 millones", sumó.

"La ventaja que tienen en Los Azules es que van a producir cátodos de cobre", dijo Gajardo.

Los cátodos de cobre son placas de cobre casi puro que salen como producto final de una refinería y quedan listas para venderse y transformarse en cosas del mundo real: cables, motores, transformadores, tuberías, chapas, componentes electrónicos, etc.

"Acá se podrían producir, PSJ tiene mineral oxidado que es el mineral para producir cátodos, pero te lo prohíbe la 7722, porque se realiza con métodos como la lixiviación", completó el entrevistado.

psj COBRE MENDOCINO infografía PSJ Cobre Mendocino: infografía sobre un proyecto que podría significar un cambio en la matriz productiva de Mendoza. Imagen: NotebookLM.

Todo lo que se aprobó en este supermartes minero

PSJ Cobre Mendocino

En una jornada calificada como histórica para la minería provincial, el Senado aprobó por 29 votos a favor, 6 negativos y 1 abstención la ratificación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino, permitiendo avanzar en la explotación de cobre en Uspallata.

La defensa del oficialismo fue que "no existe argumento científico para rechazar la DIA”.

“No existe ningún argumento científico para no ratificar la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino. Más de 100 profesionales trabajaron en el informe técnico final que avala este proyecto”, aseguró Natacha Eisenchlas, jefa del bloque Cambia Mendoza en la Cámara Alta.

"La DIA cumple con las leyes nacionales, provinciales y especialmente con la 7722", sostuvo.

Y cerró: "San Jorge es la puerta de entrada para que Mendoza pueda hacer minería. Qué estaríamos diciendo si a un proyecto que tuvo todos estos pasos y cumple con la Ley, la política le dice que no. No es San Jorge o no, sino si puede Mendoza hacer minería seria. Sí puede".

La Legislatura habilitó la segunda etapa del Distrito Minero Occidental

En la misma jornada, el Senado aprobó la incorporación de las Declaraciones de Impacto Ambiental de 27 iniciativas de exploración minera en el Distrito Minero Occidental II de Malargüe.

La votación se resolvió por 31 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.

Operativo policial frente a la Legislatura de Mendoza- PSJ Cobre Mendocino El operativo policial para controlar la marcha antiminera. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Los proyectos aprobados incluyen: Cuprum, El Destino, Mercedes (Huanquimeleo), Mercedes (Mariano), Mercedes (14 de febrero), Mercedes North, Pampa, Tango, Chamamé, Alicia, Clotilde, Elisa, Excalibur, La Victoria, Sofi, Titán, Tordillo, Lucero, Malargüito, PAS, Qatar, Villagra, Belluno, Roma, Veneto, Angélica, Malargüe West y Sierra Azul.

Con estas nuevas aprobaciones, Malargüe alcanzará 65 proyectos de exploración minera en actividad.

Regalías minerías

El senado provincial también otorgó sanción definitiva al proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que fija el régimen jurídico para la percepción, cálculo, control y distribución de las regalías mineras en Mendoza.

La iniciativa fue aprobada por 30 votos a favor y 6 en contra, y se alinea con la Ley Nacional 24.196 de Inversiones Mineras y la adhesión provincial vigente.

El nuevo marco regula cómo se determinan las regalías derivadas de la explotación de recursos minerales, establece mecanismos de trazabilidad en toda la cadena productiva y destina parte de los fondos a los municipios que se adhieran al régimen.

Las regalías se determinarán aplicando los porcentajes establecidos sobre el valor “boca mina”, conforme a la Ley 24.196 y su reglamentación.

La alícuota general será del 3% del valor del mineral. Para los proyectos que no hayan iniciado la construcción de la etapa de explotación antes de la entrada en vigencia de la Ley, se prevé una alícuota progresiva y móvil, que no podrá superar el 5%, según establezca la reglamentación.

La norma también contempla reducciones, exenciones parciales y regímenes diferenciales para promover proyectos con agregado de valor local, tecnologías limpias, obras de infraestructura con impacto social, o cumplimiento de estándares ambientales y de inclusión social y de género.

Fondo de Compensación Ambiental

Como cuarto proyecto aprobado en un mismo día, está el Fondo de Compensación Ambiental.

Se trata de una herramienta destinada a fortalecer el desarrollo sustentable mediante la recomposición, mitigación o atención urgente frente a situaciones de daño ambiental. La votación fue de 30 votos afirmativos y 6 negativos.

Los recursos de este Fondo podrán utilizarse para la restauración o mitigación de daños de incidencia colectiva cuando los responsables sean insolventes o no estén determinados; para compensar áreas afectadas por actividades industriales; para intervenir en emergencias ambientales; y para ejecutar obras de recomposición ecológica que beneficien a comunidades impactadas.