El respaldo al proyecto minero de PSJ Cobre Mendocino, el primero en extraer cobre en Uspallata, dividió literalmente en dos el bloque de senadores del PJ: 5 de ellos votaron a favor y los 4 restantes rechazaron la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de esa iniciativa. Los primeros votos fueron clave para que el Gobierno pudiera mostrar la foto de un amplio apoyo político.
El aval al proyecto minero de PSJ Cobre mendocino partió en dos al PJ
El debate sobre PSJ Cobre Mendocino abrió la histórica sesión del Senado, y los primeros en usar la palabra fueron los peronistas que ya tenían decidido su rechazo. Así votaron la paceña Cristina Gómez, que políticamente le responde al intendente Fernando Ubieta, cercano al kirchnerismo, y en la misma línea la siguieron el lavallino Gerardo Vaquer y Félix González, uno de los legisladores más ligados a Anabel Fernández Sagasti.
González criticó que según él los informes de uso del agua en el balance hídrico que presentó PSJ Cobre Mendocino estaban desactualizados y eran idénticos a los que la empresa presentó en el 2008 cuando comenzó la discusionón en la Legislatura.
"Esto es un Corsa repintado, no es un nuevo estudio. Lo que estamos analizando acá es una DIA a la que le faltan herramientas y documentos" ironizó.
A esos 3 rechazos se sumó también el del kirchnerista Elio Perviú.
Qué argumentos dieron los peronistas que aprobaron PSJ Cobre Mendocino
En cambio, la senadora santarosina, María Mercedes Derrache -que se enrola detrás de la intendenta Flor Destéfanis- pidió valorar el informe de la UNCuyo, "en donde se hicieron observaciones, pero no declara la inviabilidad del proyecto, sino que lo condiciona. Es una institución respetada y confiamos en su evaluación".
"Desde la oposición vamos a exigir, más allá de darle el visto bueno a esta DIA, que se cumpla con el control republicano que existe para que se cumplan estrictamente cada una las condiciones del informe oficial", adelantó antes de votar.
En paralelo contó que su sector pretende que se cree una bicameral de control de las actividades extractivistas en la Legislatura.
A ella se sumó la malargüina Alejandra Barro, los sureños Mauricio Sat y Pedro Serra, y la presidenta del bloque, la lasherina Adriana Cano.