El aval al proyecto minero de PSJ Cobre mendocino partió en dos al PJ

"Esto es un Corsa repintado, no es un nuevo estudio. Lo que estamos analizando acá es una DIA a la que le faltan herramientas y documentos" ironizó.

Cristina Gomez Gerardo Vaquer y Elio Perviú votaron en contra del proyecto minero de explotación de cobre de Uspallata.

A esos 3 rechazos se sumó también el del kirchnerista Elio Perviú.

Qué argumentos dieron los peronistas que aprobaron PSJ Cobre Mendocino

En cambio, la senadora santarosina, María Mercedes Derrache -que se enrola detrás de la intendenta Flor Destéfanis- pidió valorar el informe de la UNCuyo, "en donde se hicieron observaciones, pero no declara la inviabilidad del proyecto, sino que lo condiciona. Es una institución respetada y confiamos en su evaluación".

Mercedes Derrache argumentó por qué su sector votó a favor de PSJ Cobre Mendocino.

"Desde la oposición vamos a exigir, más allá de darle el visto bueno a esta DIA, que se cumpla con el control republicano que existe para que se cumplan estrictamente cada una las condiciones del informe oficial", adelantó antes de votar.

En paralelo contó que su sector pretende que se cree una bicameral de control de las actividades extractivistas en la Legislatura.

A ella se sumó la malargüina Alejandra Barro, los sureños Mauricio Sat y Pedro Serra, y la presidenta del bloque, la lasherina Adriana Cano.