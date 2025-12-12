Qué pasó con los jubilados desaparecidos en Chubut: las tres hipótesis que manejan los investigadores

jubilados-desaparecidos

Jubilados desaparecidos: las tres hipótesis que manejan los investigadores

Hoy por hoy, tras cumplirse dos meses de los jubilados desaparecidos y sin señales que den una clara pista de lo que podría haber sucedido, los investigadores manejan estas tres teorías:

Los jubilados podrían haber desaparecido por voluntad propia, de común acuerdo, con todo lo que ello implica.

Que haya sufrido algún accidente, cuyas características del mismo hagan casi imposible esclarecer qué pasó y su paradero.

Un doble homicidio tras un hecho delictivo.

Jubilados desaparecidos: una historia desconcertante

El 11 de octubre, los jubilados desaparecidos salieron de la casa de Alberto Pedro Kreder, en la calle 1° de mayo, en el barrio Ciudadela de la ciudad de Comodoro Rivadavia, a bordo de una camioneta Toyota Hilux, con cúpula color champagne, con destino a la localidad de Camarones, provincia de Chubut.

Sin embargo, la última conexión móvil de ambos teléfonos ocurrió ese mismo día, aproximadamente a las 09:53, momento desde el que se desconocen los paraderos.

Desde que están desaparecidos, personal afectado al caso llevó a cabo operativos de gran magnitud, pero la única pista firme es la camioneta de Kreder, la cual se halló días después en la zona conocida como “Zanjon de Visser”.

Recompensa para quien aporte datos sobre los jubilados desaparecidos

Ante los interrogantes, el Ministerio de Seguridad Nacional tomó la decisión de ofrecer una recompensa de $5 millones, por cada uno, destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr dar con el paradero de la pareja.