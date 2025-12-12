Inicio Sociedad ANSES
ANSES

No es aumento: ANSES confirmó la primera sorpresa para los jubilados para enero del 2026

Los jubilados recibieron la primera novedad para enero de 2026 y también les confirmaron de cuánto será el aumento en enero. Los detalles

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
ANSES confirmó la primera sorpresa para los jubilados para enero del 2026

ANSES confirmó la primera sorpresa para los jubilados para enero del 2026

Los jubilados y pensionados recibieron la primera sorpresa para el 2026, de parte de ANSES. Lo hicieron a través del Boletín Oficial, en donde se encontraron con una de las novedades más importantes de cara al primer mes del año que viene.

Desde ANSES señalaron que esta novedad que se dio a conocer sirve para que todos los jubilados estén atentos a sus haberes y no se encuentren con ninguna mala noticia.

jubilados, anses

ANSES confirmó la primera sorpresa para los jubilados para enero del 2026

La sorpresa dada a conocer por ANSES tiene que ver con que ya se confirmaron las fechas de pago de enero 2026 para todos los jubilados y pensionados.

En ese sentido, si bien está confirmado de cuánto será el aumento a jubilados y pensionados en enero, será de 2,47% en el primer mes del año.

Asimismo, aquellos jubilados que cobran la mínima seguirán recibiendo de ANSES un bono, que sería, nuevamente de $70.000.

Fechas de pago de Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 9 de enero de 2026.
  • Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 12 de enero de 2026.
  • Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 13 de enero de 2026.
  • Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 14 de enero de 2026.
  • Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 15 de enero de 2026.

Fechas de pago de Jubilados que cobran la mínima

  • Documentos terminados en 0, a partir del día 9 de enero de 2026.
  • Documentos terminados en 1, a partir del día 12 de enero de 2026.
  • Documentos terminados en 2, a partir del día 13 de enero de 2026.
  • Documentos terminados en 3, a partir del día 14 de enero de 2026.
  • Documentos terminados en 4, a partir del día 15 de enero de 2026.
  • Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de enero de 2026.
  • Documentos terminados en 6, a partir del día 19 de enero de 2026.
  • Documentos terminados en 7, a partir del día 20 de enero de 2026.
  • Documentos terminados en 8, a partir del día 21 de enero de 2026.
  • Documentos terminados en 9, a partir del día 22 de enero de 2026.
anses, jubilados (8)

Fechas de pago de jubilados que cobran más que la mínima

  • Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 23 de enero de 2026.
  • Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 26 de enero de 2026.
  • Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 27 de enero de 2026.
  • Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 28 de enero de 2026.
  • Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 29 de enero de 2026.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar