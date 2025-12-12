No es aumento: ANSES confirmó la primera sorpresa para los jubilados para enero del 2026

Desde ANSES señalaron que esta novedad que se dio a conocer sirve para que todos los jubilados estén atentos a sus haberes y no se encuentren con ninguna mala noticia.
ANSES confirmó la primera sorpresa para los jubilados para enero del 2026
La sorpresa dada a conocer por ANSES tiene que ver con que ya se confirmaron las fechas de pago de enero 2026 para todos los jubilados y pensionados.
En ese sentido, si bien está confirmado de cuánto será el aumento a jubilados y pensionados en enero, será de 2,47% en el primer mes del año.
Asimismo, aquellos jubilados que cobran la mínima seguirán recibiendo de ANSES un bono, que sería, nuevamente de $70.000.
Fechas de pago de Pensiones No Contributivas
- Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 9 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 12 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 13 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 14 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 15 de enero de 2026.
Fechas de pago de Jubilados que cobran la mínima
- Documentos terminados en 0, a partir del día 9 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 1, a partir del día 12 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 2, a partir del día 13 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 3, a partir del día 14 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 4, a partir del día 15 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 6, a partir del día 19 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 7, a partir del día 20 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 8, a partir del día 21 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 9, a partir del día 22 de enero de 2026.
Fechas de pago de jubilados que cobran más que la mínima
- Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 23 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 26 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 27 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 28 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 29 de enero de 2026.