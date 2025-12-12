Los titulares de la Asignación Universal por Hijo reciben grandes e importantes noticias por parte de ANSES, y si bien no se trata de un aguinaldo, sí tiene que ver con un importante ingreso de plata. Tiene que ver con el pago de la tan esperada Libreta AUH, que tiene fecha límite para ser recibida.
Libreta AUH: hasta cuándo puedo inscribirme y cuánto pagan
ANSES no solo informó cómo hay que inscribirse a la Libreta AUH, sino que además reveló dos de las consultas más realizadas, como lo es la fecha límite y el valor que pagará
La Libreta AUH es el bono más importante que pueden recibir los beneficiarios de AUH a lo largo del año, y es que se trata de un extra anual que se compone del 20% que ANSES retiene cada mes. El organismo advirtió que tienen tiempo hasta el 31 de diciembre para poder inscribirse y recibir un monto de casi 190 mil pesos.
ANSES: cómo inscribirme a la Libreta AUH
Para poder cobrar la Libreta AUH es necesario que los beneficiarios de la asignación realicen una inscripción previa, con la que ANSES constata si el titular está apto para cobrar el importante bono.
De acuerdo a lo compartido por ANSES en su página oficial, la Libreta AUH se completa con los siguientes pasos:
- Ingresar a Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social
- Buscar en el menú la sección Hijas e hijos y dentro de las opciones elegir Libreta AUH. Ahí se podrá consultar la información que falta cargar del hijo, hijo o persona a cargo por la que se recibe la Asignación
- En caso de no tener completos los requisitos, elegir la opción "GENERAR LIBRETA" para descargar el formulario de la Libreta (PS 1.47)
- Imprimirlo o retirarlo en la oficina de ANSES más cercana al domicilio
- Llevarlo al centro de salud y a la escuela para que sea cumplimentado y firmado
- Presentarlo completo junto al DNI del titular y grupo familiar en una oficina de ANSES
Para realizar la inscripción de la Libreta AUH, ANSES pide que el beneficiario presente la siguiente documentación:
- Formulario Libreta AUH
- DNI del titular
- DNI del niño.
- Certificado de nacimiento del niño
- Formulario completo: Debe ser completado con los datos de salud y educación del menor por los centros de salud y la escuela
ANSES: hasta cuándo me puedo inscribir a la Libreta AUH
Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo deben preparar cada uno de los documentos necesarios para poder inscribirse a la Libreta AUH, y la posibilidad de anotarse al bono de ANSES está abierta desde marzo de este año.
Hay que recordar que este bono de ANSES es exclusivo para este grupo, y se paga de manera anual. Es la forma que tiene el organismo para tener un seguimiento del cumplimiento del calendario de vacunación y de la asistencia al colegio de los niños.
De acuerdo al anuncio oficial, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo tienen tiempo hasta el 31 de diciembre para anotarse en ANSES y recibir la Libreta AUH.
Cuánto paga ANSES por la Libreta AUH y cuánto tarda en cobrarse
La Libreta AUH es un bono que se compone por el 20% que ANSES retiene de los haberes de AUH de manera mensual. Todo este monto se entrega en un solo pago una vez que se aprueba la inscripción, aunque el valor siempre corresponde al año anterior, es decir, que en esta ocasión se paga lo del 2024.
ANSES tarda cerca de 60 días en acreditar el pago de la Libreta AUH, y los montos a pagar serán los siguientes:
- $188.069,40 por menor y $612.401,00 por hijo con discapacidad.