Libreta AUH: hasta cuándo puedo inscribirme y cuánto pagan

De acuerdo a lo compartido por ANSES en su página oficial, la Libreta AUH se completa con los siguientes pasos:

Ingresar a Mi ANSES , con CUIL y Clave de la Seguridad Social

, con CUIL y Clave de la Seguridad Social Buscar en el menú la sección Hijas e hijos y dentro de las opciones elegir Libreta AUH . Ahí se podrá consultar la información que falta cargar del hijo, hijo o persona a cargo por la que se recibe la Asignación

y dentro de las opciones elegir . Ahí se podrá consultar la información que falta cargar del hijo, hijo o persona a cargo por la que se recibe la Asignación En caso de no tener completos los requisitos, elegir la opción " GENERAR LIBRETA " para descargar el formulario de la Libreta ( PS 1.47 )

" para descargar el formulario de la Libreta ( ) Imprimirlo o retirarlo en la oficina de ANSES más cercana al domicilio

Imprimirlo o retirarlo en la oficina de ANSES más cercana al domicilio Llevarlo al centro de salud y a la escuela para que sea cumplimentado y firmado

Llevarlo al centro de salud y a la escuela para que sea cumplimentado y firmado Presentarlo completo junto al DNI del titular y grupo familiar en una oficina de ANSES

Para realizar la inscripción de la Libreta AUH, ANSES pide que el beneficiario presente la siguiente documentación:

Formulario Libreta AUH

DNI del titular

DNI del niño.

Certificado de nacimiento del niño

Formulario completo: Debe ser completado con los datos de salud y educación del menor por los centros de salud y la escuela

auh ANSES (13)

ANSES: hasta cuándo me puedo inscribir a la Libreta AUH

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo deben preparar cada uno de los documentos necesarios para poder inscribirse a la Libreta AUH, y la posibilidad de anotarse al bono de ANSES está abierta desde marzo de este año.

Hay que recordar que este bono de ANSES es exclusivo para este grupo, y se paga de manera anual. Es la forma que tiene el organismo para tener un seguimiento del cumplimiento del calendario de vacunación y de la asistencia al colegio de los niños.

De acuerdo al anuncio oficial, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo tienen tiempo hasta el 31 de diciembre para anotarse en ANSES y recibir la Libreta AUH.

ANSES bono AUH y SUAF

Cuánto paga ANSES por la Libreta AUH y cuánto tarda en cobrarse

La Libreta AUH es un bono que se compone por el 20% que ANSES retiene de los haberes de AUH de manera mensual. Todo este monto se entrega en un solo pago una vez que se aprueba la inscripción, aunque el valor siempre corresponde al año anterior, es decir, que en esta ocasión se paga lo del 2024.

ANSES tarda cerca de 60 días en acreditar el pago de la Libreta AUH, y los montos a pagar serán los siguientes: