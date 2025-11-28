ANSES anunció cómo solicitar la asistencia económica para AUH: Libreta AUH

ANSES finalizó el pago de todas las mensualidades de noviembre, y da paso a la llegada de un diciembre repleto de novedades para todos los beneficiarios sociales. Los titulares de la Asignación Universal por Hijo podrán recibir un bono extra exclusivo, que les permite recuperar todo el dinero que el organismo les retuvo durante los últimos 12 meses, y para ello, hay que hacer una inscripción.
La Libreta AUH es una asistencia económica que acredita ANSES de manera anual a los beneficiarios de esa prestación social, y que tiene tiempo hasta el 31 de diciembre para solicitarse. Para poder cobrar este interesante monto, los titulares de la Asignación Universal por Hijo deben realizar una inscripción y presentar unos documentos que constaten cuidados médicos y asistencia escolar.
ANSES: qué es la Libreta AUH, hasta cuándo puedo inscribirme y cuánto me pagan
Muchas consultas rondan en torno a la Libreta AUH año a año, y es que no todos los beneficiarios de AUH tienen muy en claro cuestiones como el hasta cuándo tienen tiempo de inscribirse o el monto que se les acreditará.
La Libreta AUH es el bono extra más importante que paga ANSES de manera anual, y es que es una asistencia económica en la cual se devuelve el 20% retenido a lo largo de los últimos 12 meses. Ante los ojos del organismo, es una forma de asegurarse de que los beneficiarios cumplan con la asistencia escolar, calendario de vacunación, entre otros cuidados de los niños.
El beneficiario de AUH tiene tiempo hasta el 31 de diciembre del 2025 para presentar la documentación necesaria en ANSES. Una vez se presentan los documentos necesarios y es aprobada la solicitud, el titular de AUH lo cobra 60 días después.
Para realizar la inscripción de la Libreta AUH, ANSES pide que el beneficiario presente la siguiente documentación:
- Formulario Libreta AUH
- DNI del titular
- DNI del niño.
- Certificado de nacimiento del niño
- Formulario completo: Debe ser completado con los datos de salud y educación del menor por los centros de salud y la escuela
En este caso, ANSES paga lo correspondiente al 2024. Los montos para AUH son los siguientes:
-
Menor de edad (Monto General): $188.069,40
Menor de edad (Zona 1): $244.491,60
Hijo con discapacidad (Monto General): $612.401,00
Hijo con discapacidad (Zona 1): $796.122,60
ANSES: cómo inscribirme a la Libreta AUH
Para poder cobrar la Libreta AUH es necesario que los beneficiarios de la asignación realicen una inscripción previa, con la que ANSES constata si el titular está apto para cobrar el importante bono.
De acuerdo a lo compartido por ANSES en su página oficial, la Libreta AUH se completa con los siguientes pasos:
- Ingresar a Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social
- Buscar en el menú la sección Hijas e hijos y dentro de las opciones elegir Libreta AUH. Ahí se podrá consultar la información que falta cargar del hijo, hijo o persona a cargo por la que se recibe la Asignación
- En caso de no tener completos los requisitos, elegir la opción "GENERAR LIBRETA" para descargar el formulario de la Libreta (PS 1.47)
- Imprimirlo o retirarlo en la oficina de ANSES más cercana al domicilio
- Llevarlo al centro de salud y a la escuela para que sea cumplimentado y firmado
- Presentarlo completo junto al DNI del titular y grupo familiar en una oficina de ANSES