ANSES anunció cómo solicitar la asistencia económica para AUH: Libreta AUH

La Libreta AUH es el bono extra más importante que paga ANSES de manera anual, y es que es una asistencia económica en la cual se devuelve el 20% retenido a lo largo de los últimos 12 meses. Ante los ojos del organismo, es una forma de asegurarse de que los beneficiarios cumplan con la asistencia escolar, calendario de vacunación, entre otros cuidados de los niños.

El beneficiario de AUH tiene tiempo hasta el 31 de diciembre del 2025 para presentar la documentación necesaria en ANSES. Una vez se presentan los documentos necesarios y es aprobada la solicitud, el titular de AUH lo cobra 60 días después.

Para realizar la inscripción de la Libreta AUH, ANSES pide que el beneficiario presente la siguiente documentación:

Formulario Libreta AUH

DNI del titular

DNI del niño.

Certificado de nacimiento del niño

Formulario completo: Debe ser completado con los datos de salud y educación del menor por los centros de salud y la escuela

En este caso, ANSES paga lo correspondiente al 2024. Los montos para AUH son los siguientes:

Menor de edad (Monto General): $188.069,40

Menor de edad (Zona 1): $244.491,60

Hijo con discapacidad (Monto General): $612.401,00

Hijo con discapacidad (Zona 1): $796.122,60

ANSES: cómo inscribirme a la Libreta AUH

Para poder cobrar la Libreta AUH es necesario que los beneficiarios de la asignación realicen una inscripción previa, con la que ANSES constata si el titular está apto para cobrar el importante bono.

De acuerdo a lo compartido por ANSES en su página oficial, la Libreta AUH se completa con los siguientes pasos: