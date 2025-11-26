Becas Progresar 2025: últimos días para acreditar las actividades de extensión formativa

El objetivo de las "Actividades de Extensión Formativa" de las Becas Progresar es complementar la formación académica y enriquecer las trayectorias educativas de los estudiantes.

Cumplir con los requisitos solicitados permite cobrar las cuotas adicionales ($35.000 cada una) que ofrecen las Becas Progresar. Las mismas son dos para los inscriptos en la primera convocatoria del año y una, para los de la segunda.

Becas Progresar El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) es una política pública que administra el Ministerio de Capital Humano y se liquida mediante la ANSES.

Estas son las "Actividades de Extensión Formativa" de las Becas Progresar

El programa Becas Progresar admite actividades de extensión formativa de nivel escolar, municipal, jurisdiccional o nacional. Y son las escuelas las que pueden confeccionar o seleccionar estas acciones, siendo las que mejor se adapten a sus objetivos pedagógicos.

Las mismas deben reflejar intereses de la comunidad educativa y responder a las necesidades concretas del entorno escolar, sostienen desde la Secretaría de Educación.

Acciones organizadas junto a entidades sociales o comunitarias

Jornadas educativas o solidarias impulsadas por la escuela

Actividades deportivas extracurriculares

Juego de roles, como Naciones Unidas, Concejal por un día o Parlamentos

Educación solidaria

Proyectos escolares

Ajedrez educativo

Medios escolares

Ferias de Ciencias

Debate joven

Las actividades pueden ser presenciales o virtuales, y ejecutarse a través de talleres, charlas, proyectos o eventos.

Temáticas sugeridas para las escuelas

El Ministerio de Capital Humano propuso algunas temáticas transversales que pueden abordar las actividades formativas con el fin de orientar a las instituciones educativas.

Orientación vocacional y laboral

Ciudadanía digital

Nuevas tecnologías

Educación financiera

Es importante destacar que las actividades desarrolladas durante todo el ciclo lectivo 2025 son válidas para cumplir con este requisito. Incluso aquellas realizadas en el primer semestre podrán ser acreditadas, siempre y cuando la escuela las valide oficialmente en la plataforma de las Becas Progresar.

Por último, y no menos importante, el plazo que tienen los estudiantes para informar la actividad realizada es antes del 30 de noviembre, mediante la página oficial de Progresar. Posteriormente son las escuelas las que deben certificar su cumplimiento y lo puede hacer hasta el 30 de diciembre.