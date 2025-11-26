Emotivo rescate de un perro callejero que cayó a un pozo de 5 metros de profundidad

bombero rescate perros Los Bomberos Voluntarios de Maipú que participaron en el rescate de los cachorritos.

El antecedente de otra historia de un rescate de un perro

En enero de este año, Bomberos de la Policía de Mendoza rescataron a un perro callejero que se había caído a un pozo de 3 metros.

Los alaridos del can fueron escuchados por un empleo municipal en la intersección de Boulogne Sur Mer y Chile, de Godoy Cruz.

Luego de observar detenidamente, el hombre descubrió que el perro lloraba dentro de una alcantarilla colindante a un canal.

Al parecer, el animal había ingresado por un pozo ubicado en el otro extremo. Ante esta situación, el hombre decidió contactar a los Bomberos de la Policía de Mendoza.

bomberos de godoy cruz rescatan a perro.jpg Bomberos de Godoy Cruz y un final feliz para un perrito atrapado en una alcantarilla.

Pocos minutos después, una cuadrilla llegó al lugar con equipos especializados, incluyendo una motosierra sensitiva. Fue necesario abrir una reja y utilizar cuerdas y un arnés para realizar el rescate.

El pequeño perro callejero fue rescatado y, desde esa tarde, encontró un hogar porque el empleado municipal que lo encontró también lo adoptó.