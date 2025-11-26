Qué significa que tu perro se chupe sus partes íntimas y cuándo debes preocuparte

El lamido se considera excesivo cuando es persistente, llama la atención o el perro llega a morderse o lamerse hasta causar irritación o heridas. En estos casos, las causas pueden ser:

Irritación o picazón: puede ser provocada por alergias, parásitos (pulgas, garrapatas), o la presencia de heces secas en el pelaje alrededor del área anal.

Infecciones: las infecciones bacterianas o fúngicas, como la vaginitis en hembras o problemas en el prepucio en machos, pueden causar picazón y secreción, lo que motiva el lamido.

Problemas del tracto urinario: infecciones urinarias, cálculos, o incontinencia pueden causar molestias que el perro intenta aliviar lamiéndose.

Problemas de glándulas anales: las glándulas anales impactadas o infectadas son una causa común de malestar en la zona trasera, llevando al perro a lamerse o arrastrarse por el suelo.

Dolor: el dolor en la zona genital o abdominal puede manifestarse a través de un lamido excesivo como mecanismo de alivio.

Ansiedad o estrés: el lamido compulsivo puede ser una respuesta a la ansiedad, el aburrimiento o el estrés, funcionando como un mecanismo de autoconsuelo.

Excitación sexual: en perros no esterilizados, lamerse puede ser parte de la expresión de instintos sexuales.

Si esta conducta es persistente, deberás revisar a tu mascota para descartar algún problema.

Cuándo acudir a un veterinario

Asearse es un comportamiento canino natural e importante. Sin embargo, si notas que tu perro se lame sus partes íntimas con una frecuencia mucho mayor a la normal, o si el comportamiento pasa de ser un aseo rápido a algo compulsivo y prolongado, es el momento de programar una visita al veterinario.

Debes buscar atención veterinaria inmediata si observas signos físicos de que algo anda mal en tu mascota. Esto incluye enrojecimiento, hinchazón, irritación o llagas en la piel alrededor del área genital o anal. El olor fuerte también puede ser un indicador.