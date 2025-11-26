Qué significa que tu perro se chupe sus partes íntimas y cuándo debes preocuparte

Los perros son unas de las mascotas más populares en todo el mundo, y son muchos los dueños que a menudo se preguntan la causa de un extraño comportamiento: el hecho de que el animal se lama sus partes íntimas de manera reiterada, lo que puede ser entendido como un acto de higiene.
Sin embargo, no todo puede ser color de rosas, ya que lo cierto es que esta conducta también puede esconder una serie de problemas. ¿Qué significa y cuándo debes preocuparte?
Qué significa que tu perro se chupe sus partes íntimas
Como se dijo antes, el hecho de que tu perro se chupe sus partes íntimas puede deberse a una higiene normal, pero un lamido excesivo puede indicar un problema de salud como una infección de orina, alergias, irritación o problemas de las glándulas anales, o incluso estrés o aburrimiento.
El lamido se considera excesivo cuando es persistente, llama la atención o el perro llega a morderse o lamerse hasta causar irritación o heridas. En estos casos, las causas pueden ser:
- Irritación o picazón: puede ser provocada por alergias, parásitos (pulgas, garrapatas), o la presencia de heces secas en el pelaje alrededor del área anal.
- Infecciones: las infecciones bacterianas o fúngicas, como la vaginitis en hembras o problemas en el prepucio en machos, pueden causar picazón y secreción, lo que motiva el lamido.
- Problemas del tracto urinario: infecciones urinarias, cálculos, o incontinencia pueden causar molestias que el perro intenta aliviar lamiéndose.
- Problemas de glándulas anales: las glándulas anales impactadas o infectadas son una causa común de malestar en la zona trasera, llevando al perro a lamerse o arrastrarse por el suelo.
- Dolor: el dolor en la zona genital o abdominal puede manifestarse a través de un lamido excesivo como mecanismo de alivio.
- Ansiedad o estrés: el lamido compulsivo puede ser una respuesta a la ansiedad, el aburrimiento o el estrés, funcionando como un mecanismo de autoconsuelo.
- Excitación sexual: en perros no esterilizados, lamerse puede ser parte de la expresión de instintos sexuales.
Cuándo acudir a un veterinario
Asearse es un comportamiento canino natural e importante. Sin embargo, si notas que tu perro se lame sus partes íntimas con una frecuencia mucho mayor a la normal, o si el comportamiento pasa de ser un aseo rápido a algo compulsivo y prolongado, es el momento de programar una visita al veterinario.
Debes buscar atención veterinaria inmediata si observas signos físicos de que algo anda mal en tu mascota. Esto incluye enrojecimiento, hinchazón, irritación o llagas en la piel alrededor del área genital o anal. El olor fuerte también puede ser un indicador.