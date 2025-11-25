Qué significa que tu perro se ponga entre tus piernas y por qué debes dejarlo

Si tu perro está relajado, con la cola en posición normal o moviéndola, y busca este contacto, es una muestra de cariño y confianza. Quiere estar cerca de su "familia" humana y reforzar el vínculo, similar a un abrazo.

Los perros aprenden rápidamente qué comportamientos les consiguen mimos o atención. Si meterse entre tus piernas suele resultar en caricias, tu perro puede hacerlo para llamar tu atención.

perro, comportamiento Este comportamiento es completamente instintivo.

En general, que tu perro se meta entre tus piernas es un comportamiento normal que demuestra un fuerte apego hacia ti, pero si notas que ocurre solo en situaciones estresantes o de forma persistente y obsesiva, podría indicar un problema de ansiedad que requiere manejo o consulta con un especialista.

Señales que muestran que un perro tiene ansiedad

Las señales de que un perro tiene ansiedad incluyen comportamientos físicos como jadear sin hacer ejercicio, temblar, lamerse o rascarse excesivamente, y comportamientos vocales como ladrar o aullar constantemente.

Otros signos son comportamientos destructivos como morder muebles o cavar, evitación (esconderse o huir), cambios en el apetito o la digestión (orinar con más frecuencia), y la incapacidad para relajarse.