Qué significa que tu perro se ponga entre tus piernas y por qué debes dejarlo

Los perros son unas de las mascotas más populares en todo el mundo, y son muchos los dueños que a menudo se preguntan la causa de un extraño comportamiento: el hecho de que el animal se ponga entre las piernas de esta persona. Lo cierto es que esta es una actitud completamente instintiva.
Que tu perro se ponga entre tus piernas puede significar varias cosas, pero generalmente indica que busca seguridad, afecto y protección. Como se dijo antes, proviene de su instinto de manada, donde se acurrucan con su grupo para sentirse seguros y protegidos.
Por qué tu perro se pone entre tus piernas
En la naturaleza, los perros duermen juntos para conservar el calor y sentirse seguros. Al estar cerca de ti, te consideran su manada y buscan esa protección. Cuando tu mascota se coloca en esta posición, intenta sentirse más seguro y tranquilo. Puedes notar que es más común en momentos de estrés o ansiedad.
Si tu perro está relajado, con la cola en posición normal o moviéndola, y busca este contacto, es una muestra de cariño y confianza. Quiere estar cerca de su "familia" humana y reforzar el vínculo, similar a un abrazo.
Los perros aprenden rápidamente qué comportamientos les consiguen mimos o atención. Si meterse entre tus piernas suele resultar en caricias, tu perro puede hacerlo para llamar tu atención.
En general, que tu perro se meta entre tus piernas es un comportamiento normal que demuestra un fuerte apego hacia ti, pero si notas que ocurre solo en situaciones estresantes o de forma persistente y obsesiva, podría indicar un problema de ansiedad que requiere manejo o consulta con un especialista.
Señales que muestran que un perro tiene ansiedad
Las señales de que un perro tiene ansiedad incluyen comportamientos físicos como jadear sin hacer ejercicio, temblar, lamerse o rascarse excesivamente, y comportamientos vocales como ladrar o aullar constantemente.
Otros signos son comportamientos destructivos como morder muebles o cavar, evitación (esconderse o huir), cambios en el apetito o la digestión (orinar con más frecuencia), y la incapacidad para relajarse.