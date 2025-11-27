Accidente en Chile: el cónsul de Valparaíso aclaró que los gastos en salud no se cobran a los argentinos

hospital san camilo chile Hospital San Camilo de Chile.

Sobre la posibilidad de un traslado desde el Hospital San Camilo, en San Felipe, -donde están internadas las niñas- a Mendoza aseguró que es posible hacerlo pero con ciertos resultados médicos positivos.

Los vehículos de emergencia chilenos llegan hasta el límite, en Horcones, y desde allí los pacientes continúan el trayecto en ambulancias de la Provincia.

Los costos de repatriación de los cuerpos no son gratuitos

Argentina y Chile no tienen convenios bilaterales con respecto a la repatriación de los restos de las personas fallecidas por lo que deben ser costeados por las familias. Lo dijo en referencia a los cuerpos de los abuelos de las niñas que murieron en el trágico accidente del martes pasado.

Además, requiere de una larga cantidad de trámites, según explicó el cónsul, donde intervienen la empresa funeraria chilena, el servicio médico, la fiscalía y finalmente un juez.

El estado de salud de las niñas mendocinas accidentadas en Chile

El martes murieron dos mendocinos en un accidente de tránsito: Víctor Venturin, reconocido odontólogo de 65 años, y su esposa Elsa Mónica Torres, de 64 años, Además quedaron en grave estado las nietas de la mujer de 10 y 11 años.

La niña más pequeña ya está fuera de peligro mientras que la de 11 sigue internada en la Unidad de Terapia Intensiva con asistencia respiratoria. Desde la escuela de su hermana mayor dieron a conocer una colecta para reunir fondos para todos los gastos de estadía de las dos familias y el traslado de los cuerpos de los mendocinos oriundos de Maipú.

Un tercer hombre de origen brasileño y con residencia en Chile, identificado como Silas Cruz de Oliveira, falleció en el lugar del choque. Tenía 50 años.

accidente chile san felipe posteo Elsa Mónica Torres y Víctor Venturin Víctor Venturin, reconocido odontólogo de 65 años, y su esposa Elsa Mónica Torres, de 64 años, fallecieron en un accidente de tránsito.

El accidente ocurrió a las 6.30 del martes pasado en el kilómetro 24 de la Ruta 60 CH, por donde los mendocinos circulaban al oeste en un Fiat Cronos con patente argentina y en sentido contrario lo hacía una Suv chilena.

Las autoridades chilenas indicaron que desde la madrugada de ese martes había mucha niebla en la zona que redujo notoriamente la visibilidad y creen que pudo ser un factor determinante del siniestro vial.

Personal médico que trabajó en la escena confirmó que el conductor brasileño y el matrimonio mendocino murieron en el acto.

Cómo contactarse con el consulado argentino en Chile

De acuerdo a la página oficial de Cancillería Argentina, existen 6 consulados argentinos en Chile: Antofagasta, Valparaíso, Concepción, Puerto Montt, Punta Arenas y Santiago.

Las ubicaciones son las siguientes: