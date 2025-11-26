Accidente en Chile: arrancó una campaña solidaria para una de las niñas que sufrió graves heridas

Escuela Beato Scalabrini La escuela Beato Scalabrini, donde asiste la hermana de una de las chicas accidentadas en Chile. La comunidad escolar puso en marcha una campaña para ayudar a la familia. Foto: Google Maps

La internación cuesta 1.200 dólares diarios

La directora contó que, además de estar viviendo una tragedia por los familiares fallecidos, la familia no tiene recursos económicos para afrontar la internación, que les cuesta aproximadamente U$S1.200 diarios. A esto deben sumarle las prácticas quirúrgicas y todo lo que representa tener que pagar la atención de la niña, que tiene las dos piernas fracturadas y ya fue intervenida.

Para colaborar, la directora difundió un alias de Mercado Pago: meli.ceci.irreramp a nombre de Melisa Cecilia Irrera, el dinero llegará directamente a la familia de la pequeña internada.

Piden que les acerquen equipaje a los padres

Por otra parte, la directora de la escuela relató que los padres viajaron a Chile apenas supieron lo que había ocurrido y fueron alojados por un médico mendocino que reside en Chile. Debido a la desesperación y urgencia del caso, viajaron con lo puesto.

Por esto, pidió que los mendocinos que hayan decidido viajar al vecino país y puedan hacerlo, les acerquen equipaje necesario y elementos personales para pasar varios días fuera de su casa.

El parte médico de las primas internadas en Chile

En cuanto al estado de salud de las niñas -hay que recordar que son primas- ambas resultaron muy malheridas, sin embargo una de ellas (la mayor) se encuentra más grave. Mientras tanto, la más pequeña se recupera más rápidamente.

Por el momento, no se ha podido traer a Mendoza el cuerpo de las dos personas fallecidas.