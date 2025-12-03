Ayuda Escolar: últimos días para presentar el formulario de los $85.000 por hijo

La ANSES les recuerda a los titulares de SUAF y de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que tienen tiempo hasta el 31 de diciembre para presentar el formulario de la Ayuda Escolar Anual. El trámite es obligatorio para todos los beneficiarios, incluso para quienes ya cobraron el pago automático en marzo.
Los beneficiarios SUAF y AUH tienen tiempo hasta fin de mes para presentar el formulario de la Ayuda Escolar en ANSES y poder cobrar los $85.000 por hijo
Conforme lo establecido por el Decreto 62/2025, ANSES abona de manera automática la Ayuda Escolar, que es una asignación de pago único por cada hijo en edad escolar y en este 2025 tuvo un monto fijo de $85.000 por hijo.
La presentación del Certificado de Escolaridad es indispensable para que ANSES otorgue la Ayuda Escolar de forma directa en marzo de 2026. De no hacerlo antes del 31 de diciembre, se perderá la posibilidad del cobro automático y será necesario gestionar el pago el año próximo (se cobra a 60 días).
Los titulares SUAF deben presentar el Certificado Escolar, mientras que aquellos que reciben la Asignación Universal por Hijo acreditan dicha gestión mediante el formulario de la Libreta AUH, la cual, además, acredita los controles sanitarios.
La ANSES explica que los beneficiarios que aún no han hecho el trámite para cobrar la Ayuda Escolar Anual 2025 y deseen hacerlo, tienen tiempo de realizar el trámite hasta el 31 de diciembre a través de mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. El mismo se cobrará en febrero de 2026, a 60 días de realizado el trámite.
La Ayuda Escolar es por cada niño o niña que se encuentren dentro de los 45 días a 17 años, inclusive, y que asistan en los niveles jardín, preescolar, primaria y secundaria. Y no corresponde por nivel terciario ni universitario y lo cobra uno solo de los padres, una vez por año.
En marzo de 2025 comenzó el pago que incluye un refuerzo extraordinario, de manera que la Ayuda Escolar Anual es de $85.000 por hijo.
El valor de la Ayuda Escolar en 2025 es de $85.000. Esto resultó de la actualización realizada al importe abonado en el mes de marzo de 2023 (aplicando la fórmula de movilidad prevista por el artículo 32 de la Ley N° 24.241) que es de $42.039, más la suma de un refuerzo adicional de carácter extraordinario ($42.961) para alcanzar por única vez los 85 mil pesos.
Paso a paso para tramitar la Ayuda Escolar Anual
- Ingresá a mi ANSES: desde la app vas a la sección hijos y seleccionás presentar un Certificado Escolar para obtener el formulario para cada hijo.
- Generá el certificado: hay que elegir el punto generar certificado y luego completar todos los datos solicitados. Finalmente, se coloca el punto generar.
- Imprimí el certificado: el certificado que se genera debe ser impreso y llevado al establecimiento escolar, donde uno de los dirigentes debe completarlo y firmarlo. Una vez realizado este paso, debes sacarle una foto.
- Subirlo a mi ANSES: entrá nuevamente a mi ANSES a la sección de Certificado Escolar, apunta a Subir certificado y cargá la foto del formulario completo y firmado desde tu celular o computadora.
ANSES: requisitos para cobrar la Ayuda Escolar
La Ayuda Escolar Anual le corresponde a personas que tienen hijos a cargo en edad escolar y que reciban:
- Asignación Familiar por Hijo o Hijo con Discapacidad
- Asignación Universal por Hijo o Hijo con Discapacidad
Los requisitos son los siguientes:
Del hijo:
- Tener entre 45 días y 17 años inclusive
- Asistir a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial (nivel inicial, primario y secundario)
Del hijo con discapacidad:
- Sin límite de edad
- Asistir a establecimientos (públicos o privados) de enseñanza oficial o especial o recibir apoyo de maestros particulares, o concurrir a talleres protegidos o de formación laboral, o recibir rehabilitación