ANSES y la mejor noticia para jubilados para el cobro de diciembre

A diferencia de lo ocurrido meses anteriores, ANSES tomó la decisión de agrupar a los jubilados por terminación de DNI, pagando cada dos grupos e iniciando formalmente la acreditación el día 9 de diciembre. De esta manera, el objetivo es agilizar el pago, teniendo en cuenta que se pagará a la vez, aguinaldo, aumento y bono a quien le corresponda.

Tras esta decisión, el calendario de pago de jubilados en diciembre, según ANSES, queda de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

anses - jubilados

Jubilados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

ANSES hizo oficial el monto para jubilados con aguinaldo, aumento y bono: de cuánto será

A pesar de que ya era sabido, ANSES anunció mediante sus redes sociales, el porcentaje oficial de aumento que impacta en las mensualidades de cada uno de los beneficiarios. A la par, dio a conocer el monto mínimo y máximo que acreditará de aguinaldo a los jubilados, de acuerdo a los haberes que reciben mensualmente.

El aumento finalmente es del 2.34%, e impacta de manera igualitaria para jubilados, pensionados y asignaciones sociales. Teniendo en cuenta este incremento, los montos de ANSES para la mínima y la máxima, son los siguientes:

Jubilación mínima: $ 340.879,59

$ 340.879,59 Jubilación máxima: $ 2.293.796,92

anses (2)

Hay que tener en cuenta que aquellos jubilados que cobran la mínima además, recibirán por parte del gobierno nacional un importante bono de 70 mil pesos, que no son contemplados a la hora de calcular el aguinaldo.

Finalmente, gracias a los montos definidos por el aumento por ANSES para diciembre, se conocieron los valores a pagar por el aguinaldo. Para los jubilados de la mínima y la máxima, se les pagará lo siguiente: