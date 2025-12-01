ANSES y la mejor noticia para jubilados para el cobro de diciembre

Comenzó oficialmente el mes de diciembre y con ello ANSES anunció cada una de las informaciones vinculadas al pago de haberes de sus beneficiarios. Los jubilados son los protagonistas de la novedad más importante, y es que se conoció el monto mínimo que recibirá un adulto mayor en el último mes del año, teniendo en cuenta aumento, bono y aguinaldo.
Con la confirmación del aumento del 2.34%, los jubilados de ANSES conocieron los montos oficiales que cobrarán en diciembre, tanto por el aguinaldo y su mensualidad, más el extra del bono para algunos. Otro punto importante es que el organismo anunció el calendario de pago con un importante cambio para este grupo.
ANSES y aguinaldo: cuándo cobran los jubilados en diciembre
A través de sus redes sociales, ANSES comunicó las fechas que regirán el calendario de pago de cada uno de los beneficiarios para el mes de diciembre. La novedad se da exclusivamente en el caso de los jubilados, donde la metodología de acreditación cambia.
A diferencia de lo ocurrido meses anteriores, ANSES tomó la decisión de agrupar a los jubilados por terminación de DNI, pagando cada dos grupos e iniciando formalmente la acreditación el día 9 de diciembre. De esta manera, el objetivo es agilizar el pago, teniendo en cuenta que se pagará a la vez, aguinaldo, aumento y bono a quien le corresponda.
Tras esta decisión, el calendario de pago de jubilados en diciembre, según ANSES, queda de la siguiente manera:
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: 11 de diciembre
- DNI terminados en 4: 12 de diciembre
- DNI terminados en 5: 12 de diciembre
- DNI terminados en 6: 15 de diciembre
- DNI terminados en 7: 15 de diciembre
- DNI terminados en 8: 16 de diciembre
- DNI terminados en 9: 16 de diciembre
Jubilados con haberes superiores al mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre
ANSES hizo oficial el monto para jubilados con aguinaldo, aumento y bono: de cuánto será
A pesar de que ya era sabido, ANSES anunció mediante sus redes sociales, el porcentaje oficial de aumento que impacta en las mensualidades de cada uno de los beneficiarios. A la par, dio a conocer el monto mínimo y máximo que acreditará de aguinaldo a los jubilados, de acuerdo a los haberes que reciben mensualmente.
El aumento finalmente es del 2.34%, e impacta de manera igualitaria para jubilados, pensionados y asignaciones sociales. Teniendo en cuenta este incremento, los montos de ANSES para la mínima y la máxima, son los siguientes:
- Jubilación mínima: $ 340.879,59
- Jubilación máxima: $ 2.293.796,92
Hay que tener en cuenta que aquellos jubilados que cobran la mínima además, recibirán por parte del gobierno nacional un importante bono de 70 mil pesos, que no son contemplados a la hora de calcular el aguinaldo.
Finalmente, gracias a los montos definidos por el aumento por ANSES para diciembre, se conocieron los valores a pagar por el aguinaldo. Para los jubilados de la mínima y la máxima, se les pagará lo siguiente:
- Jubilación mínima: $170.439,8
- Jubilación máxima: $ $ 1.146.898