ANSES: quiénes cobran esta semana del 25 al 28 de noviembre

Esta semana terminarán de cobrar los titulares de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Por Embarazo (AUE).

Por otro lado, también recibirán sus depósitos las Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento), Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y Desempleo Plan 1.

jubilados, anses La ANSES es un ente descentralizado de la administración pública nacional de Argentina dependiente del Ministerio de Capital Humano que gestiona las prestaciones de seguridad social.

ANSES siempre recuerda que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar los beneficios, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.

ANSES: calendario de pagos de noviembre 2025 para esta semana

Fechas de pago de jubilaciones y pensiones que sí superan el haber mínimo

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 25 de noviembre de 2025

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 26 de noviembre de 2025

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 27 de noviembre de 2025

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 28 de noviembre de 2025

Fechas de pago de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y Asignación Universal por Hijo (AUH)

Documentos terminados en 9: a partir del día 20 de noviembre de 2025

Fechas de pago de Asignación Por Embarazo

Documentos terminados en 9: a partir del día 25 de noviembre de 2025

Fechas de pago de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 12 de noviembre al 10 de diciembre de 2025

Fechas de pago de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 10 de noviembre al 10 de diciembre de 2025

Fechas de pago del Desempleo Plan 1