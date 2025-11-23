ANSES: quiénes cobran esta semana del 25 al 28 de noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa en la cuarta semana del mes con los principales depósitos del calendario de pagos de noviembre de 2025 donde se destaca el cobro de los jubilados y pensionados. ¿Quiénes cobran del martes 25 al viernes 28?
ANSES seguirá pagándoles a los jubilados y pensionados que superan un haber mínimo con un aumento del 2,08%, producto de la inflación de septiembre. Además, terminan los pagos de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Por Embarazo (AUE).
Quiénes cobran esta semana del 25 al 28 de noviembre según ANSES
Según el calendario de pagos de noviembre de 2025, publicado en la página de ANSES, los que cobran esta semana después del feriado del lunes 24, son los beneficiarios de jubilaciones, pensiones y asignaciones. Estos reciben un aumento de 2,08%, incremento tomado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás -septiembre-.
Esta semana terminarán de cobrar los titulares de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Por Embarazo (AUE).
Por otro lado, también recibirán sus depósitos las Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento), Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y Desempleo Plan 1.
ANSES siempre recuerda que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar los beneficios, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.
ANSES: calendario de pagos de noviembre 2025 para esta semana
Fechas de pago de jubilaciones y pensiones que sí superan el haber mínimo
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 25 de noviembre de 2025
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 26 de noviembre de 2025
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 27 de noviembre de 2025
- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 28 de noviembre de 2025
Fechas de pago de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y Asignación Universal por Hijo (AUH)
- Documentos terminados en 9: a partir del día 20 de noviembre de 2025
Fechas de pago de Asignación Por Embarazo
- Documentos terminados en 9: a partir del día 25 de noviembre de 2025
Fechas de pago de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
- Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 12 de noviembre al 10 de diciembre de 2025
Fechas de pago de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 10 de noviembre al 10 de diciembre de 2025
Fechas de pago del Desempleo Plan 1
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 25 de noviembre de 2025
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 26 de noviembre de 2025
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 27 de noviembre de 2025
- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 28 de noviembre de 2025