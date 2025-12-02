ANSES hizo oficial las fechas de pago y el nuevo monto para AUH en diciembre

Si bien se especulaba con que el pago de ANSES a AUH se agrupara como a jubilados, el organismo nacional terminó con las posibilidades y confirmó que comenzará con las acreditaciones el día 9. Pagará los haberes a la par de la Tarjeta Alimentar.

Las fechas elegidas por ANSES para el pago de AUH en diciembre son las siguientes:

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 12 de diciembre

DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 16 de diciembre

DNI terminados en 6: 17 de diciembre

DNI terminados en 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8: 19 de diciembre

DNI terminados en 9: 22 de diciembre

¿Cuánto cobra AUH en diciembre?: esto dice ANSES

El anuncio que más esperaban los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo tenía que ver con el aumento y el nuevo monto a cobrar por haberes en diciembre. El porcentaje fue oficializado por ANSES en las redes sociales, y esto permitió confirmar lo que cobrará este grupo en particular.

Se trata de un incremento del 2.34% que impacta de manera igualitaria para jubilados, pensionados y asignaciones sociales de ANSES. Lamentablemente, este aumento no se ve reflejada en la Tarjeta Alimentar, y de esta manera, el refuerzo económico supera el año sin recibir ninguna actualización.

Teniendo en cuenta este aumento, lo que pagará ANSES en el mes de diciembre a los beneficiarios de AUH serán los siguientes montos:

AUH : $ 122.491,72

: $ 122.491,72 AUH con discapacidad: $ 398.928,24

Para la Tarjeta Alimentar, son los siguientes: