ANSES hizo oficial las fechas de pago y el nuevo monto para AUH en diciembre

ANSES pone en marcha el mes de diciembre, y con ello anuncia todo lo que cada uno de los beneficiarios sociales debe saber antes de cobrar su nueva mensualidad. Los titulares de la Asignación Universal por Hijo recibieron bien detalladas las fechas de pago, contemplando que además de sus haberes, recibirán la Tarjeta Alimentar.
El mes de diciembre es particular para ANSES, y es que hay algunas prestaciones que cobrarán diferente a los demás, como es el caso de los jubilados y pensionados. Aun así, los beneficiarios de la Asignación Universal por hijo ya tienen oficializado que sus haberes con aumento, además de la tan esperada Tarjeta Alimentar, comienza a acreditarse el próximo 9.
ANSES hizo oficial el calendario de pago para AUH en diciembre
Finalmente, llegó el último calendario de pago del 2025, y es que ANSES oficializó las fechas en la que pagará cada mensualidad de diciembre. Hay que tener en cuenta que jubilados y pensionados cobrarán con una metodología diferente a la de AUH y demás asignaciones, por el cobro del aguinaldo.
Si bien se especulaba con que el pago de ANSES a AUH se agrupara como a jubilados, el organismo nacional terminó con las posibilidades y confirmó que comenzará con las acreditaciones el día 9. Pagará los haberes a la par de la Tarjeta Alimentar.
Las fechas elegidas por ANSES para el pago de AUH en diciembre son las siguientes:
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: 12 de diciembre
- DNI terminados en 4: 15 de diciembre
- DNI terminados en 5: 16 de diciembre
- DNI terminados en 6: 17 de diciembre
- DNI terminados en 7: 18 de diciembre
- DNI terminados en 8: 19 de diciembre
- DNI terminados en 9: 22 de diciembre
¿Cuánto cobra AUH en diciembre?: esto dice ANSES
El anuncio que más esperaban los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo tenía que ver con el aumento y el nuevo monto a cobrar por haberes en diciembre. El porcentaje fue oficializado por ANSES en las redes sociales, y esto permitió confirmar lo que cobrará este grupo en particular.
Se trata de un incremento del 2.34% que impacta de manera igualitaria para jubilados, pensionados y asignaciones sociales de ANSES. Lamentablemente, este aumento no se ve reflejada en la Tarjeta Alimentar, y de esta manera, el refuerzo económico supera el año sin recibir ninguna actualización.
Teniendo en cuenta este aumento, lo que pagará ANSES en el mes de diciembre a los beneficiarios de AUH serán los siguientes montos:
- AUH: $ 122.491,72
- AUH con discapacidad: $ 398.928,24
Para la Tarjeta Alimentar, son los siguientes:
-
Hogares con un hijo: $52.250
Hogares con dos hijos: $81.936
Hogares con tres o más hijos: $108.062