ANSES definió el valor de la Tarjeta Alimentar en diciembre: de cuánto será

Aquellos que son titulares de la Asignación Universal por Hijo no solo cobran sus haberes con aumento en diciembre, sino que además lo verán reforzado con la Tarjeta Alimentar, bono extra exclusivo para ellos y AUE. Esto se pagará a la par, de acuerdo a lo anunciado por ANSES.

Las fechas elegidas por ANSES para el pago de AUH y de la Tarjeta Alimentar en diciembre son las siguientes:

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 12 de diciembre

DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 16 de diciembre

DNI terminados en 6: 17 de diciembre

DNI terminados en 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8: 19 de diciembre

DNI terminados en 9: 22 de diciembre

ANSES hizo oficial el valor de la Tarjeta Alimentar: ¿aumenta en diciembre?

A través de sus redes sociales, ANSES anunció que en diciembre otorgará el aumento más alto de los últimos 6 meses para jubilados, pensionados y asignaciones sociales por igual.

Se trata de un aumento del 2.34%, que impactará en los haberes de ANSES de diciembre, el cual está próximo a cobrarse. Desde junio que el organismo nacional no otorgaba un incremento mayor al que se brindará en el último mes del 2025. Hay que recordar que este surge a partir del porcentaje de inflación.

Este aumento sí se reflejará en la mensualidad de AUH, pero no impactará en el monto que ANSES acreditará por la Tarjeta Alimentar. Esto se debe a que el bono se encuentra regido por el Ministerio de Capital Humano, por lo que el incremento solo se da si el gobierno nacional lo decreta.

Teniendo en cuenta este aumento, lo que pagará ANSES en el mes de diciembre a los beneficiarios de AUH serán los siguientes montos:

AUH : $ 122.491,72

: $ 122.491,72 AUH con discapacidad: $ 398.928,24

Para la Tarjeta Alimentar, son los siguientes: