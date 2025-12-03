ANSES definió el valor de la Tarjeta Alimentar en diciembre: de cuánto será

ANSES prepara todo para lo que será el pago de las mensualidades correspondientes a diciembre, detallando la información de cada uno de los beneficiarios sociales. Una de las novedades más esperadas gira en torno a la Tarjeta Alimentar, un importante bono extra para titulares de AUH y AUE, que aumenta de acuerdo a la cantidad de hijos.
Además de su mensualidad, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo cobran la Tarjeta Alimentar, un bono que refuerza los haberes cada mes y que va en aumento de acuerdo a la cantidad de hijos. ANSES definió las fechas en las que acreditará la asistencia para este grupo, y también oficializó los nuevos haberes teniendo en cuenta el incremento del 2.34%.
ANSES: estas son las fechas de pago de la Tarjeta Alimentar en diciembre
El calendario de pago de ANSES fue anunciado oficialmente con el inicio del mes de diciembre, y es que el organismo detalló las fechas en las que acreditará los haberes de cada uno de los beneficiarios sociales. Para el último mes del año, se estipuló que jubilados y pensionados cobren con una metodología diferente a la de las demás asignaciones sociales.
Aquellos que son titulares de la Asignación Universal por Hijo no solo cobran sus haberes con aumento en diciembre, sino que además lo verán reforzado con la Tarjeta Alimentar, bono extra exclusivo para ellos y AUE. Esto se pagará a la par, de acuerdo a lo anunciado por ANSES.
Las fechas elegidas por ANSES para el pago de AUH y de la Tarjeta Alimentar en diciembre son las siguientes:
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: 12 de diciembre
- DNI terminados en 4: 15 de diciembre
- DNI terminados en 5: 16 de diciembre
- DNI terminados en 6: 17 de diciembre
- DNI terminados en 7: 18 de diciembre
- DNI terminados en 8: 19 de diciembre
- DNI terminados en 9: 22 de diciembre
ANSES hizo oficial el valor de la Tarjeta Alimentar: ¿aumenta en diciembre?
A través de sus redes sociales, ANSES anunció que en diciembre otorgará el aumento más alto de los últimos 6 meses para jubilados, pensionados y asignaciones sociales por igual.
Se trata de un aumento del 2.34%, que impactará en los haberes de ANSES de diciembre, el cual está próximo a cobrarse. Desde junio que el organismo nacional no otorgaba un incremento mayor al que se brindará en el último mes del 2025. Hay que recordar que este surge a partir del porcentaje de inflación.
Este aumento sí se reflejará en la mensualidad de AUH, pero no impactará en el monto que ANSES acreditará por la Tarjeta Alimentar. Esto se debe a que el bono se encuentra regido por el Ministerio de Capital Humano, por lo que el incremento solo se da si el gobierno nacional lo decreta.
Teniendo en cuenta este aumento, lo que pagará ANSES en el mes de diciembre a los beneficiarios de AUH serán los siguientes montos:
- AUH: $ 122.491,72
- AUH con discapacidad: $ 398.928,24
Para la Tarjeta Alimentar, son los siguientes:
- Hogares con un hijo: $52.250
- Hogares con dos hijos: $81.936
- Hogares con tres o más hijos: $108.062