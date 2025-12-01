ATE aseguró que evalúa adelantar el paro nacional ante el posible despido de 28.000 trabajadores

Rodolfo Aguiar (ATE) calificó de "siniestro" a Federico Sturzenegger

En ese contexto, el secretario general de ATE Rodolfo Aguiar, cuestionó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a quien calificó de “siniestro” por “venir por los trabajadores”.

“Los estatales también vamos por él. El sector público no resiste más ajustes. No vamos a tolerar ningún despido y exigimos la renovación automática de todos los contratos que vencen el 31 de diciembre”, sostuvo Rodolfo Aguiar.

ATE Asamblea Nacional La Asamblea de ATE votó el paro nacional de los estatales.

Aguiar afirmó además que el Gobierno “miente” al justificar los recortes en razones presupuestarias y aseguró que se trata de una decisión “ideológica”. “Los contratados representan menos del 0,5% del presupuesto, mientras que la deuda externa supera el 25%”, argumentó.

Finalmente, el dirigente gremial apuntó contra el rumbo del oficialismo: “Está claro que Milei no quiere destruir el Estado, sino moldearlo para garantizar los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales vinculados al país”.

Y remató: “Para asegurar esa tarea, la máxima autoridad laboral está en manos del equipo jurídico de Techint”.

