ATE aseguró que evalúa adelantar el paro nacional ante el posible despido de 28.000 trabajadores

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) analiza adelantar el paro nacional definido para diciembre ante la “amenaza” de un nuevo recorte del 10% de la planta estatal que impulsaría el Gobierno de Javier Milei y que, según el gremio, podría traducirse en unos 28.000 despidos.
Fuentes sindicales señalaron a la agencia Noticias Argentinas que las cesantías afectarían principalmente a organismos descentralizados, entre ellos la Oficina Anticorrupción, el INDEC, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la ANSES, la Conadis, el Enargas, el ENRE, el INTA, el INTI y el Enacom.
El paro había sido resuelto durante un plenario realizado el 27 de noviembre en San Luis, pero ante la posibilidad de una nueva ola de despidos, ATE convocará a sus instancias orgánicas para adelantar la medida de fuerza.
Rodolfo Aguiar (ATE) calificó de "siniestro" a Federico Sturzenegger
En ese contexto, el secretario general de ATE Rodolfo Aguiar, cuestionó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a quien calificó de “siniestro” por “venir por los trabajadores”.
“Los estatales también vamos por él. El sector público no resiste más ajustes. No vamos a tolerar ningún despido y exigimos la renovación automática de todos los contratos que vencen el 31 de diciembre”, sostuvo Rodolfo Aguiar.
Aguiar afirmó además que el Gobierno “miente” al justificar los recortes en razones presupuestarias y aseguró que se trata de una decisión “ideológica”. “Los contratados representan menos del 0,5% del presupuesto, mientras que la deuda externa supera el 25%”, argumentó.
Finalmente, el dirigente gremial apuntó contra el rumbo del oficialismo: “Está claro que Milei no quiere destruir el Estado, sino moldearlo para garantizar los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales vinculados al país”.
Y remató: “Para asegurar esa tarea, la máxima autoridad laboral está en manos del equipo jurídico de Techint”.
