ANSES: por qué AUH cobrará un 20% menos en diciembre a pesar del aumento

Los beneficiarios de AUH cobrarán su mensualidad de ANSES y la Tarjeta Alimentar en la misma fecha.

Las fechas elegidas por ANSES para el pago de AUH en diciembre son las siguientes:

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 12 de diciembre

DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 16 de diciembre

DNI terminados en 6: 17 de diciembre

DNI terminados en 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8: 19 de diciembre

DNI terminados en 9: 22 de diciembre

ANSES: de cuánto es el aumento para AUH en diciembre y por qué cobrará un 20% menos

De acuerdo al anuncio de ANSES, efectuado a inicios de diciembre, compartiendo toda la información oficial del nuevo pago. Dentro de ello se informaba que otorgaría el incremento más alto de los últimos 6 meses, surgiendo a partir del último porcentaje de inflación del INDEC, correspondiente al gobierno nacional.

Jubilados, pensionados, AUH, AUE y SUAF reciben un aumento del 2.34% en sus haberes este mes de diciembre. En el caso de las asignaciones, el incremento también se da en varios bonos de ANSES, pero no en lo que es la Tarjeta Alimentar.

Teniendo en cuenta este aumento, lo que pagará ANSES en el mes de diciembre a los beneficiarios de AUH serán los siguientes montos:

AUH : $122.492

: $122.492 AUH con discapacidad: $ 398.928,24

A pesar de esto, desde ANSES aclaran que lo que se acreditará en las cuentas de AUH será un monto menor, un 20% menos específicamente. Esto se debe a que es el porcentaje que el organismo nacional toma mensualmente, y con el que conforma la Libreta AUH, bono con el que se premia a los beneficiarios que cumplan con ciertos requisitos de manera anual.

Con el descuento de ANSES, lo que recibirán los beneficiarios de AUH será un total de $97.993,60.

ANSES: cómo cobrar la Libreta AUH

Para poder cobrar la Libreta AUH es necesario que los beneficiarios de la asignación realicen una inscripción previa, con la que ANSES constata si el titular está apto para cobrar el importante bono.

Hasta el 31 de diciembre los beneficiarios de AUH podrán presentar la documentación necesaria y recibir este bono de ANSES.

De acuerdo a lo compartido por ANSES en su página oficial, la Libreta AUH se completa con los siguientes pasos: