ANSES: por qué AUH cobrará un 20% menos en diciembre a pesar del aumento

El pago de diciembre acaba de iniciar de acuerdo al calendario de acreditaciones de ANSES, y este llega con el aumento más alto de los últimos 6 meses. Los titulares de la Asignación Universal por Hijo se toparon con una novedad no tan positiva y que tiene que ver directamente con una rebaja en los haberes a cobrar en el último mes del 2025.
AUH tiene oficializado el nuevo monto que comienza a cobrar hoy mismo, pero desde ANSES ya avisaron que cobrarán un monto mucho menor, específicamente un 20% menos. Esto se debe a que el organismo nacional descontará ese porcentaje, como hace todos los meses, para poder conformar el monto final de la Libreta AUH, un bono anual que termina su inscripción en diciembre.
ANSES: cuáles son las fechas de pago de AUH en diciembre
ANSES comienza este 9 de diciembre con el calendario oficial de pago de cada una de las prestaciones sociales. De acuerdo a lo estipulado, será atípico para jubilados, pero AUH, SUAF y AUE recibirán sus haberes con total normalidad.
Los beneficiarios de AUH cobrarán su mensualidad de ANSES y la Tarjeta Alimentar en la misma fecha.
Las fechas elegidas por ANSES para el pago de AUH en diciembre son las siguientes:
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: 12 de diciembre
- DNI terminados en 4: 15 de diciembre
- DNI terminados en 5: 16 de diciembre
- DNI terminados en 6: 17 de diciembre
- DNI terminados en 7: 18 de diciembre
- DNI terminados en 8: 19 de diciembre
- DNI terminados en 9: 22 de diciembre
ANSES: de cuánto es el aumento para AUH en diciembre y por qué cobrará un 20% menos
De acuerdo al anuncio de ANSES, efectuado a inicios de diciembre, compartiendo toda la información oficial del nuevo pago. Dentro de ello se informaba que otorgaría el incremento más alto de los últimos 6 meses, surgiendo a partir del último porcentaje de inflación del INDEC, correspondiente al gobierno nacional.
Jubilados, pensionados, AUH, AUE y SUAF reciben un aumento del 2.34% en sus haberes este mes de diciembre. En el caso de las asignaciones, el incremento también se da en varios bonos de ANSES, pero no en lo que es la Tarjeta Alimentar.
Teniendo en cuenta este aumento, lo que pagará ANSES en el mes de diciembre a los beneficiarios de AUH serán los siguientes montos:
- AUH: $122.492
- AUH con discapacidad: $ 398.928,24
A pesar de esto, desde ANSES aclaran que lo que se acreditará en las cuentas de AUH será un monto menor, un 20% menos específicamente. Esto se debe a que es el porcentaje que el organismo nacional toma mensualmente, y con el que conforma la Libreta AUH, bono con el que se premia a los beneficiarios que cumplan con ciertos requisitos de manera anual.
Con el descuento de ANSES, lo que recibirán los beneficiarios de AUH será un total de $97.993,60.
ANSES: cómo cobrar la Libreta AUH
Para poder cobrar la Libreta AUH es necesario que los beneficiarios de la asignación realicen una inscripción previa, con la que ANSES constata si el titular está apto para cobrar el importante bono.
Hasta el 31 de diciembre los beneficiarios de AUH podrán presentar la documentación necesaria y recibir este bono de ANSES.
De acuerdo a lo compartido por ANSES en su página oficial, la Libreta AUH se completa con los siguientes pasos:
- Ingresar a Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social
- Buscar en el menú la sección Hijas e hijos y dentro de las opciones elegir Libreta AUH. Ahí se podrá consultar la información que falta cargar del hijo, hijo o persona a cargo por la que se recibe la Asignación
- En caso de no tener completos los requisitos, elegir la opción "GENERAR LIBRETA" para descargar el formulario de la Libreta (PS 1.47)
- Imprimirlo o retirarlo en la oficina de ANSES más cercana al domicilio
- Llevarlo al centro de salud y a la escuela para que sea cumplimentado y firmado
- Presentarlo completo junto al DNI del titular y grupo familiar en una oficina de ANSES