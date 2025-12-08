ANSES tiene la mejor de la noticia para los jubilados antes de que se termine el año

anses, jubilados

ANSES: Fecha de cobro de jubilados en diciembre

Las fechas elegidas por ANSES para la acreditación de aguinaldo de jubilados en diciembre son las siguientes, según lo confirmado por el organismo social:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

ANSES: cuánto cobran los jubilados en diciembre 2025

Con el pago de haberes, aguinaldo y bono confirmados para todos los jubilados, ANSES dio a conocer los montos que se van a pagar por cada uno de estos ítems en diciembre.

Jubilación mínima: $340.879.59

Bono: $70.000

Aguinaldo en caso de jubilación mínima: $170.439

Con estas sumas, ningún jubilado de ANSES cobrará en diciembre menos de $581.000. Asimismo, también se confirmó el monto de jubilación máxima en diciembre será de $2.293.796,92. Al sumar el aguinaldo, el monto llega a $3.440.695,38.