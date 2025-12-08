ANSES tiene la mejor de la noticia para los jubilados antes de que se termine el año

Esto se debe a que ANSES confirmó que este martes 9 de diciembre va a comenzar a pagar los haberes, con bono y aguinaldo incluido a todos los beneficiarios que cobren la jubilación mínima.
Asimismo, desde el organismo aseguraron que aquellos jubilados que cobren más del mínimo, no deben preocuparse, ya que está todo hecho para que nadie se quede sin cobrar antes de Navidad.
ANSES: Fecha de cobro de jubilados en diciembre
Las fechas elegidas por ANSES para la acreditación de aguinaldo de jubilados en diciembre son las siguientes, según lo confirmado por el organismo social:
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: 11 de diciembre
- DNI terminados en 4: 12 de diciembre
- DNI terminados en 5: 12 de diciembre
- DNI terminados en 6: 15 de diciembre
- DNI terminados en 7: 15 de diciembre
- DNI terminados en 8: 16 de diciembre
- DNI terminados en 9: 16 de diciembre
Jubilados con haberes superiores al mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre
ANSES: cuánto cobran los jubilados en diciembre 2025
Con el pago de haberes, aguinaldo y bono confirmados para todos los jubilados, ANSES dio a conocer los montos que se van a pagar por cada uno de estos ítems en diciembre.
- Jubilación mínima: $340.879.59
- Bono: $70.000
- Aguinaldo en caso de jubilación mínima: $170.439
Con estas sumas, ningún jubilado de ANSES cobrará en diciembre menos de $581.000. Asimismo, también se confirmó el monto de jubilación máxima en diciembre será de $2.293.796,92. Al sumar el aguinaldo, el monto llega a $3.440.695,38.