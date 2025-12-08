Inicio Previsional ANSES
ANSES

ANSES tiene la mejor de la noticia para los jubilados antes de que se termine el año

ANSES ya tiene listo todo para dar la mejor y más esperada noticia por todos los jubilados. Todos los detalles

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
ANSES tiene la mejor de la noticia para los jubilados antes de que se termine el año

ANSES tiene la mejor de la noticia para los jubilados antes de que se termine el año

La Administración Nacional de la Seguridad Social, también conocida como ANSES, tiene lista la mejor de la noticia para todos los jubilados.

Esto se debe a que ANSES confirmó que este martes 9 de diciembre va a comenzar a pagar los haberes, con bono y aguinaldo incluido a todos los beneficiarios que cobren la jubilación mínima.

Asimismo, desde el organismo aseguraron que aquellos jubilados que cobren más del mínimo, no deben preocuparse, ya que está todo hecho para que nadie se quede sin cobrar antes de Navidad.

anses, jubilados

ANSES: Fecha de cobro de jubilados en diciembre

Las fechas elegidas por ANSES para la acreditación de aguinaldo de jubilados en diciembre son las siguientes, según lo confirmado por el organismo social:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 1: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 3: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 4: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 5: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 6: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 7: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 8: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilados con haberes superiores al mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre
jubilados, anses

ANSES: cuánto cobran los jubilados en diciembre 2025

Con el pago de haberes, aguinaldo y bono confirmados para todos los jubilados, ANSES dio a conocer los montos que se van a pagar por cada uno de estos ítems en diciembre.

  • Jubilación mínima: $340.879.59
  • Bono: $70.000
  • Aguinaldo en caso de jubilación mínima: $170.439

Con estas sumas, ningún jubilado de ANSES cobrará en diciembre menos de $581.000. Asimismo, también se confirmó el monto de jubilación máxima en diciembre será de $2.293.796,92. Al sumar el aguinaldo, el monto llega a $3.440.695,38.

Temas relacionados:

las más leídas

Te puede interesar