Cómo preparar Pavlovas con pistacho y frambuesas: la receta veraniega y tentadora de forma fácil

La clásica Pavlova vuelve renovada en una versión fresca y colorida que combina lo mejor del verano. En esta nueva capsula de Un bocado, Romi Terranova y Nacho Molina, te enseñan a preparar esta receta clásica que tiene de base un merengue crujiente por fuera y suave por dentro, horneado lentamente para lograr ese contraste perfecto que la convierte en un postre irresistible.