Cómo preparar Pavlovas con pistacho y frambuesas: la receta veraniega y tentadora de forma fácil

Es una de las recetas veraniegas más tentadoras: Pavlova renovada con merengue crocante, crema de pistacho y frutas frescas.

Por Nacho Molina y Romina Terranova
Pavlovas de pistacho y frambuesas, la receta de la mano de Un bocado. 

La clásica Pavlova vuelve renovada en una versión fresca y colorida que combina lo mejor del verano. En esta nueva capsula de Un bocado, Romi Terranova y Nacho Molina, te enseñan a preparar esta receta clásica que tiene de base un merengue crujiente por fuera y suave por dentro, horneado lentamente para lograr ese contraste perfecto que la convierte en un postre irresistible.

La crema de pistachos que además de aportar un toque sofisticado y moderno, es muy untuosa y da un verde tenue que realza notablemente la presentación. Además de esto se suma la dulzura justa del mango fresco y el punto ácido de las frambuesas, logrando un equilibrio ideal entre texturas y sabores.

pavlovas de frambuesas y pistacho-un bocado

Cómo preparar pavlovas con pistacho y frambuesas

Ingredientes:

  • 120 g de claras de huevo
  • 240 g de azúcar
  • 1/2 cdta. de sal
  • 300 cc. de crema de leche
  • 80 g de azúcar impalpable
  • 2 cdas. de pasta de pistacho
  • 1 mango
  • 150 g de frambuesas
Cómo preparar pavlovas con pistacho y frambuesas, paso a paso

  1. El primer paso será colocar las claras y el azúcar en un bowl limpio.
  2. A continuación, colocarás el bowl sobre un baño maría evitando que el agua toque el fondo de recipiente, y con la ayuda de una espátula o cuchara moverás constantemente hasta que el azúcar se haya disuelto por completo.
  3. Retirarás del fuego, agregarás la pizca de sal y batirás con la ayuda de una batidora eléctrica hasta que las claras hayan montado por completo y el merengue este a temperatura ambiente.
  4. Para hacer las canastitas, con una manga o dos cucharas, formarás pequeños nidos sobre una placa con papel siliconado. Llevarás las canastas a horno 110 °C durante 1 hora y media. Enfriarás completamente antes de usar.
  5. Mientras tanto y para la crema de pistacho, batirás la crema de leche bien fría junto con el azúcar impalpable. Una vez que tome cuerpo, incorporarás la crema de pistacho.
  6. A continuación, armar las canastitas, colocando la crema de pistachos por adentro y decorarás con gajos de mango cortado finamente y frambuesas frescas bien lavadas.

Datos curiosos:

  • Es de vital importancia que el recipiente o bowl que utilizamos para hacer merengues este 100 % secos sin grasa. Cualquier resto impedirá que las claras monten bien.
  • Las claras deben estar a temperatura ambiente, y no tan frías para que tomen más aire y el merengue quede más firme.
  • Las pavlovas se arman justo antes de servirlas, de lo contrario el merengue absorberá mucha humedad y perderá la crocancia.

