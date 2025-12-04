Cómo preparar Pavlovas con pistacho y frambuesas: la receta veraniega y tentadora de forma fácil

La clásica Pavlova vuelve renovada en una versión fresca y colorida que combina lo mejor del verano. En esta nueva capsula de Un bocado, Romi Terranova y Nacho Molina, te enseñan a preparar esta receta clásica que tiene de base un merengue crujiente por fuera y suave por dentro, horneado lentamente para lograr ese contraste perfecto que la convierte en un postre irresistible.
La crema de pistachos que además de aportar un toque sofisticado y moderno, es muy untuosa y da un verde tenue que realza notablemente la presentación. Además de esto se suma la dulzura justa del mango fresco y el punto ácido de las frambuesas, logrando un equilibrio ideal entre texturas y sabores.
Cómo preparar pavlovas con pistacho y frambuesas
Ingredientes:
- 120 g de claras de huevo
- 240 g de azúcar
- 1/2 cdta. de sal
- 300 cc. de crema de leche
- 80 g de azúcar impalpable
- 2 cdas. de pasta de pistacho
- 1 mango
- 150 g de frambuesas
Cómo preparar pavlovas con pistacho y frambuesas, paso a paso
- El primer paso será colocar las claras y el azúcar en un bowl limpio.
- A continuación, colocarás el bowl sobre un baño maría evitando que el agua toque el fondo de recipiente, y con la ayuda de una espátula o cuchara moverás constantemente hasta que el azúcar se haya disuelto por completo.
- Retirarás del fuego, agregarás la pizca de sal y batirás con la ayuda de una batidora eléctrica hasta que las claras hayan montado por completo y el merengue este a temperatura ambiente.
- Para hacer las canastitas, con una manga o dos cucharas, formarás pequeños nidos sobre una placa con papel siliconado. Llevarás las canastas a horno 110 °C durante 1 hora y media. Enfriarás completamente antes de usar.
- Mientras tanto y para la crema de pistacho, batirás la crema de leche bien fría junto con el azúcar impalpable. Una vez que tome cuerpo, incorporarás la crema de pistacho.
- A continuación, armar las canastitas, colocando la crema de pistachos por adentro y decorarás con gajos de mango cortado finamente y frambuesas frescas bien lavadas.
Datos curiosos:
- Es de vital importancia que el recipiente o bowl que utilizamos para hacer merengues este 100 % secos sin grasa. Cualquier resto impedirá que las claras monten bien.
- Las claras deben estar a temperatura ambiente, y no tan frías para que tomen más aire y el merengue quede más firme.
- Las pavlovas se arman justo antes de servirlas, de lo contrario el merengue absorberá mucha humedad y perderá la crocancia.