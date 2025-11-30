Mujeres emprendedoras: una joven mendocina que se adelantó al boom del pistacho antes de que fuera moda

Cuando empezó a estudiar Administración de Empresas, sintió el impulso de crear algo propio. La tierra le atraía, pero también le generaba respeto. No quería repetir, necesariamente, lo que había visto siempre. Quería encontrar un espacio donde lo aprendido en la finca y lo aprendido en la facultad se cruzaran sin pelearse.

Así llegó al pistacho.

Milagros Mc Donnell pistachos 5 Milagros estudió e investigó hasta llegar a las plantaciones de pistacho como su objetivo a lograr. Martín Pravata / Diario UNO

Una visionaria que se adelantó al boom

Antes de que el pistacho se volviera la estrella snob del chocolate Dubai y de las heladerías gourmet, Milagros ya estaba investigando. Le llamó la atención que era un cultivo y noble, pero lento. Lentísimo. Los árboles tardan entre 10 y 12 años en dar frutos. Era, básicamente, el "antiemprendimiento express".

Aun así, compró 150 plantas sin injertar. Un número chico si se mira desde afuera; gigante si se mira desde la perspectiva de una chica de 20 años que decide sembrar a futuro.

La apuesta no tardó en volverse desafiante. Mientras ella ponía sus primeras plantas, otros productores comenzaron a llegar a cientos: 300, 500, 900 árboles. El boom del pistacho había empezado y parecía que se la iba a llevar por delante.

Milagros Mc Donnell Pistachos 1 El pistacho, un fruto seco sutil que está pasando por un "boom" de consumo. Martín Pravata / Diario UNO

Saber de cálculos y del trabajo de la tierra, el valor agregado

Milagros se amedrentó un poco, pero no retrocedió. Ahí entró en juego su parte más empresarial: decidió complementar lo que todavía no podía producir con compra de pistachos a granel. Así nació "Nushka", una marca que mezcla ese alma familiar del campo con una lógica comercial clara: construir una clientela ahora, para que el día que sus propios árboles den fruto, la base ya esté armada.

Hoy abastece a negocios locales, arma combos, cuida cada presentación y, como buena hija de su generación, se volvió su propia community manager: graba videos, muestra procesos, explica curiosidades. Como toda emprendedora de la época, sabe que la semilla crece también en las redes.

Lo que ve más allá de la moda del pistacho

El pistacho está viviendo un momento casi exagerado: chocolates edición Dubai, helados premium, postres verdes, snacks gourmet. Pero Milagros es bastante más realista que las tendencias.

Dice que la moda va a pasar. Que el pistacho, por su sabor suave, va a quedar más ligado a terminaciones sutiles, tanto en cocina salada como en repostería. Que es un fruto seco elegante, pero discreto. Y que, justamente por eso, tiene larga vida más allá del furor actual.

No lo dice con resignación. Lo dice con la calma de alguien que plantó árboles que tardan doce años en fructificar.

Milagros Mc Donnell pistachos 7 Un poco en paralelo a su padre, ambos comenzaron con sus emprendimientos agrícolas a los 24 años: su papá comprando la fincha y ella dedicándose a los árboles de pistacho. Martín Pravata / Diario UNO

La coincidencia que cierra el círculo

Su padre, contador de profesión, compró la finca familiar cuando tenía 24 años. La misma edad que Milagros tiene ahora. Él, que viene de los números, se dedicó al cambo con coraje y con algo de desconocimiento. Ella hace algo parecido, pero con una base académica distinta y un mercado que se mueve mucho más rápido.

A veces, cuando camina la finca, piensa en esa coincidencia. No como una carga, sino como un pequeño guiño. Una forma de saber que, aunque su camino no es exactamente el mismo, la raíz es compartida.

Una marca joven que crece al ritmo de su creadora

Milagros Mc Donnell pistachos 9 A los 24 años, Milagros ya tiene su propia marca, "Nushka" con la que comercializa pistachos. Martín Pravata / Diario UNO

Nushka todavía está en etapa temprana, igual que las plantas que algún día le darán pistachos propios. Pero Milagros sabe esperar. Sabe trabajar. Sabe combinar tradición y estrategia. Tiene 24 años, energía de sobra y una claridad que sorprende.

Quizás sea eso lo que más la define: eligió un cultivo lento, pero no eligió una vida lenta. Eligió un fruto que tarda, pero no eligió quedarse quieta. Eligió sembrar futuro, incluso cuando nadie miraba hacia ese lado.

Y ahora, mientras el boom del pistacho va y viene, ella sigue firme, construyendo algo que requiere tiempo. Ese recurso que pocos tienen y que ella decidió invertir sin miedo.