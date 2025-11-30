Pablo Agüero, el mendocino que convirtió la odisea de Saint-Exupéry en una epopeya cinematográfica

Saint-Ex película francesa del cineasta mendocino Pablo Agüero Vincent Cassel, Louis Garrel y Diane Kruger protagonizan la primera película francesa del mendocino Pablo Agüero. Foto: Gentileza Pablo Agüero

Su película más cara y la primera que hace para todo público

En manos de Agüero, ese episodio no solo revive sino que se expande hacia la fábula, hacia el mito y hacia una revelación que él mismo describe como detonante creativo: "El Principito era una mujer". Esa chispa lo llevó a reimaginar el corazón emocional del escritor y a construir un universo donde realidad, poesía y épica vuelan de la mano.

La película -rodada en 2023 en una cordillera “inventada” y en locaciones reales como el Aconcagua y el Fitz Roy- es la producción más cara de su carrera (15 millones de dólares), la primera totalmente francesa y la única ATP que ha filmado. Una obra que, aunque no llega aún a estrenarse en Mendoza y pasó casi desapercibida en el resto de nuestro país a fines del año pasado, sin embargo recorrió Europa y sus festivales internacionales, además de generar mucha repercusión específicamente en España en los últimos meses.

Pablo Agüero se centra en la misión de rescate de Saint-Exupéry para salvar a su amigo aviador Henri Guillaumet que desapareció en la Cordillera de los Andes tras caer su avión en la Laguna del Diamante, Mendoza. Está ambientada en los años '30, cuando el escritor de "El Principito" vivió y trabajó en Argentina.

Con su película sobre Saint-Exupéry une Mendoza y Francia

Con "Saint-Ex" se expande aún más la figura del cineasta mendocino Pablo Agüero que se fue a Francia sin pasaje de regreso y terminó conquistando las alturas del cine. Lo hace con una historia que une su doble ciudadanía y su obsesión por contar lo que hay detrás de un evento real.

Ganador de cinco premios Goya con su anterior película, "Akelarre", el director de cine y guionista franco-argentino alcanzó renombre internacional con su cortometraje "Primera Nieve" al alzarse con el Premio del Jurado del Festival de Cannes hace ya casi 20 años.

"Salamandra" y "Eva no duerme" son otras de sus producciones cinematográficas que demuestran cuánto se inspira Agüero en hechos reales o eventos históricos para desarrollar su cine al que le aporta una mirada particular. Porque habita el séptimo arte desde un territorio que se entrelaza con su vida misma.

Saint-Ex película francesa del cineasta mendocino Pablo Agüero Louis Garrel interpreta al autor de "El Principito" que diseña un operativo de búsqueda para dar con su amigo aviador Henri Guillaumet que se accidentó en un vuelo en la montaña mendocina. Foto: Gentileza Pablo Agüero

Sus relatos cinematográficos parecen travesías que desvelan al espectador tanto como a él lo inquietaron hasta obligarlo a filmarlas. Y en sus trabajos permanece -imperceptible a primera vista- la identidad mendocina que jamás se le despega.

Para Pablo Agüero, cada proyecto es un riesgo asumido con convicción. No se trata únicamente de contar historias, sino de empujarlas hasta el límite, de convertirlas en experiencias que exijan algo del espectador. Su mirada está entrenada para advertir lo que otros no ven: la grieta emocional, la herida social, la belleza que asoma donde casi nadie se detiene.

Un cine para despertar otras miradas de la realidad

En la entrevista con Diario UNO, el director habla con la seguridad de quien construye su camino a fuerza de obstinación y de una búsqueda estética innegociable. Cada decisión artística -cada plano, cada atmósfera, cada ruptura narrativa- parece parte de una estrategia mayor: la de un cine que no se rinde ante lo previsible.

Es que, ya de adolescente cuando escribía historietas en un pueblo patagónico sin sala de cine ni televisión y así y todo realizó su primer cortometraje, Pablo Agüero no busca la complacencia. Sus películas están hechas para despertar. Para insistir en que todavía existen formas de mirar lo real que no han sido domesticadas.

Y avanza hacia nuevas búsquedas cinematográficas, que lo saquen de su zona de confort. Según anticipa en la charla el 2026 lo encontrará indagando el género del thriller para su próxima película.

El vuelo de ida que dio frutos en Francia

–¿Cómo, cuándo y por qué elegiste el cine para tu vida? ¿Qué atesorás de tus primeros trabajos y por qué tu decisión de emigrar a Francia?

–Tenía 15 años cuando hice mi primer cortometraje gracias a un taller de la escuela secundaria en la Patagonia. En esa época vivía sin electricidad, es decir que no tenía televisión y no había cine en mi pueblo, así que me inspiré sobre todo en mi propio trabajo como guionista y dibujante de historietas que había comenzado a publicar yo solo, con fotocopias, a los 12 años. Ese primer corto ganó los tres premios de la Bienal de Arte Joven, gracias a lo cual pude comprarme una cámara.

A Francia llegué en 2015 invitado por el Festival Internacional de Toulouse (ganó el premio Cine en Construcción con "Eva no duerme"). En esa época vivía en una gran precariedad económica, así que simplemente no tomé el avión de regreso y me quedé en Europa, ilegal, buscándome la vida.

Pablo Agüero cineasta mendocino El mendocino Pablo Agüero transita los festivales de cine más importantes de Europa, como Cannes, Toulouse o San Sebastián.

–¿Cuál es tu vínculo actual con Mendoza?

–En estos últimos años he vivido muy encerrado en mi propio mundo, escribiendo mucho, así que tengo poco contacto con el resto del mundo.

Un sueño de largo aliento hizo realidad la película

–¿Cómo nace “Saint-Ex”? ¿Qué fue lo que más te impactó de esta historia real para llevarla a la pantalla?

–Conocía la obra de Saint-Exupéry y también la historia del accidente de Guillaumet en la cordillera, y durante mucho tiempo soñé con llevarla al cine pero me faltaba un elemento para hacer algo más que una clásica película de aventuras.

Hasta que, gracias a un documental de Nicolas Herzog, me enteré de que la principal inspiración para “El principito” fue el encuentro con una jovencita en Argentina. Me pareció una revelación increíble que el Principito sea en realidad una mujer. Entonces seguí investigando y me terminé enterando de que la mayoría de las inspiraciones del autor de "El Principito" venían de su experiencia en esa época en Argentina.

–¿Cómo fue el proceso de escritura del guion? ¿Cuánto de realismo buscaste transmitir en una historia que de por sí parece de película?

–Hice un trabajo muy vasto de investigación pero luego terminé tomándome muchas licencias poéticas, porque quería reconstituir el universo poético de Saint-Exupéry.

Embed - SAINT-EXUPERY | Official Trailer | STUDIOCANAL

–¿Cómo fue la selección de actores para protagonizar tu filme?

–Mi primera elección fue Louis Garrel, que es para mí la quintaesencia del francés “soñador”, entre aventurero y poeta. Vincent Cassel es un gran amigo de Louis, como su gran hermano. La relación que tienen de admiración se parece mucho a la de Saint-Exupéry con Henri Guillaumet.

Cassel, como Guillaumet, es un personaje muy épico, como “bigger than life”. Y Diane Kruger aportaba el toque de glamour del cine negro de los años ‘40.

Vincent Cassel y Louis Garrel tienen una relación de amistad y admiración mutua que se parece mucho a la de Antoine de Saint-Exupéry y Henri Guillaumet. Por eso los elegí. Vincent Cassel y Louis Garrel tienen una relación de amistad y admiración mutua que se parece mucho a la de Antoine de Saint-Exupéry y Henri Guillaumet. Por eso los elegí.

Saint-Ex película francesa del cineasta mendocino Pablo Agüero El director de cine mendocino buscó una estética pictórica para su película sobre el accidente aéreo del amigo de Saint-Exupéry.

–El hecho histórico ocurrió en Mendoza, en la zona de la Laguna del Diamante, ¿filmaste escenas allí? ¿Cuáles locaciones elegiste para el rodaje? ¿Cómo fue recrear la desolación de la nieve eterna para ese aviador que sobrevive a la tragedia?

–Rodé en toda la cordillera, en condiciones extremas, durante un año. Combinamos diferentes localizaciones para construir una cordillera imaginaria que exprese mejor las sensaciones subjetivas que podía tener un piloto en esa época. Por eso rodamos no solo en el Aconcagua sino también en montañas como el Fitz Roy, que son como murallas abruptas.

Pero luego rodamos mucho en estudio, porque quería encontrar una estética pictórica, como de acuarela. Por eso inventamos técnicas especiales para componer en postproducción collages de imágenes.

–Este relato del autor de “El Principito” te brindaba la oportunidad de unir Francia con Mendoza en un proyecto cinematográfico. ¿Lo viviste así, fue intencional o pura casualidad?

–Sí, fue intencional. La provincia donde nací y el país donde pasé la segunda mitad de mi vida.

Fue intencional hacer una película en base a una historia que une la provincia donde nací con el país donde pasé la segunda mitad de mi vida. Fue intencional hacer una película en base a una historia que une la provincia donde nací con el país donde pasé la segunda mitad de mi vida.

Saint-Ex película francesa del cineasta mendocino Pablo Agüero Louis Garrel, el actor de "Mujercitas" se mete en la piel de Antoine de Saint-Exupéry para la película francesa del mendocino Pablo Agüero. Foto: Gentileza Pablo Agüero

Del cine poético al thriller en un solo salto

–¿Se podría decir que es “Saint-Ex” tu primera súper producción? ¿Es también tu primera película francesa?

–Es mi película más cara, eso seguro. Un presupuesto enorme, de 15 millones de dólares. Y sí, es mi primera película francesa.

–Decís que es tu única película ATP, ¿por qué las otras no? ¿Cómo fue la experiencia?

–Es mi única película para todo público porque pensaba en “El Principito”, en su universalidad. Quise darle un tono casi de dibujo animado y niveles de lectura que la vuelvan accesible a todas las edades.

–¿Cómo definirías a “Saint-Ex”?

–A Saint-Exupéry lo defino como alguien que no quería bajar nunca más de las nubes.

A Saint-Exupéry lo defino como alguien que no quería bajar nunca más de las nubes. A Saint-Exupéry lo defino como alguien que no quería bajar nunca más de las nubes.

–De “Primera nieve” y su reconocimiento internacional en Cannes en 2006 a la actualidad, pasando por “Akelarre” y sus cinco premios Goya en 2020, ¿qué fuiste encontrando en tu cinematografía para hacerla propia, con tu mirada particular?

–Tengo una filmografía muy diversa, he rodado en castellano, en francés, en euskera, en 16mm, en video, en 35mm; hice una película toda en planos secuencia en estudio, otra 100% con drones en la jungla, otra 100% con pantallas verdes... Supongo que un punto en común de mis películas es una mirada a la vez politizada y poética sobre el mundo.

Supongo que un punto en común de mis películas es una mirada a la vez politizada y poética sobre el mundo. Supongo que un punto en común de mis películas es una mirada a la vez politizada y poética sobre el mundo.

–¿Qué proyectos ocupan hoy tu tiempo?

–Estoy asumiendo mi lado dark y volcándome al thriller.