Prime Video: es una película de época, tiene fantasía oscura y es alabada por la crítica

¿De qué trata la película El cuento de los cuentos?

La sinopsis de la película El cuento de los cuentos es la siguiente: Desde la amarga búsqueda de la reina de Longtrellis que renuncia a la vida de su marido, pasando por dos misteriosas hermanas que encienden la pasión del rey de Strongcliff y, por último, el rey de Highhills obsesionado con una pulga gigante que le lleva a romper el corazón de su joven hija. Estas historias mezclan lo fabuloso con lo grotesco creando una obra asombrosa y absolutamente original de tintes góticos.

El cuento de los cuentos.jpg Película El cuento de los cuentos.

La película El cuento de los cuentos tiene una duración de 2 horas y 8 minutos, y recibió un puntaje de 6, 4 puntos en el sitio web IMDb.

Está dirigida por Matteo Garrone y fue protagonizada por Salma Hayek, Vincent Cassel, Toby Jones y John C Reilly. Es importante destacar que se basa en historias de la colección de cuentos de hadas del siglo XVII The Tale of Tales, una serie de compilados por Giambattista Basile.

Además, El cuento de los cuentos fue seleccionada para competir por la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2015.

Embed - El cuento de los cuentos - Tráiler español (VOSE - HD)

Dónde se puede ver la película El cuento de los cuentos, según tu ubicación geográfica: