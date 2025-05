La historia del actor que llegó a Netflix y que compartió set con Lionel Scaloni y Mike Amigorena

Javier Marang - actor mendocino Desde su Mendoza natal, Javier Marang trabaja en producciones internacionales como la de Netflix. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Javier Marang tiene 34 años, dos hermanos mayores, cinco sobrinos –tres de ellos afortunados de tenerlo como padrino–, y un profundo amor por su familia y su tierra natal.

“Amo Mendoza. Me encanta vivir acá. Me gusta juntarme los domingos en familia, compartir. Me fui a vivir a Buenos Aires, pero quise volver”, cuenta con una calidez que se traslada fácilmente a su trabajo frente a cámara.

De un taller de teatro por timidez a Netflix

La vocación de Javier nació casi por accidente. “Fui a acompañar a un amigo a inscribirse en la Facultad de Música. Yo era muy tímido, había empezado un taller de teatro y él me dijo que me anotara en la Facultad de Teatro. Le hice caso, y ahí en la UNCuyo empezó todo”.

Por entonces, también estudiaba Ingeniería en Dirección de Empresas. Pero pronto entendió que ese mundo no era para él: “Me atrapó tanto el teatro que dejé todo. No vengo de una familia artística, fue sin querer, y enseguida se convirtió en algo imposible de soltar”.

En 2014, su curiosidad lo llevó a Buenos Aires, donde se mudó para cursar durante cuatro años en la Universidad Nacional de las Artes (UNA).

El actor mendocino Javier Marang con su familia Una foto familiar del actor mendocino. Su papá falleció en pandemia. Para él, Mendoza y la familia son su refugio. Foto: Gentileza Javier Marang

Ese tiempo lejos de casa le permitió tejer redes con agencias, directores de casting y amistades que, como él dice, se volvieron familia. Y esos contactos le abrieron puertas al mundo audiovisual.

“Esa etapa me sirvió mucho. Hoy tengo la suerte de poder quedarme en casas de amigos cuando voy por trabajo a Buenos Aires, y sigo conectado con muchos de los que conocí allá, de ese modo me salen propuestas”, comenta.

El salto a Netflix (y el bigote de siete meses)

El gran punto de inflexión en su carrera llegó de la mano de "Senna", la miniserie de Netflix que retrata la vida del legendario corredor brasileño Ayrton Senna.

Javier fue convocado para interpretar nada menos que a Keke Rosberg, campeón mundial de Fórmula 1 y padre del también piloto Nico Rosberg. El rodaje se llevó a cabo en 2023, pasó un año para el estreno de "Senna", como suele ocurrir con estas superproducciones.

La experiencia de este trabajo para Netflix fue intensa desde el comienzo. Entre la preparación actoral y física (incluido un bigote que debió mantener durante siete meses), el rodaje en Montevideo y Buenos Aires, y la convivencia con un elenco internacional, todo fue tan desafiante como enriquecedor para su carrera.

El actor mendocino Javier Marang interpretó a Keke Rosberg en la miniserie Senna de Netflix El actor mendocino Javier Marang interpretó al piloto Keke Rosberg en la miniserie "Senna" de Netflix. Foto: Gentileza Javier Marang

“Cuando supe que era una producción brasileña, empecé a estudiar portugués. Pero al llegar al set, todos hablaban en inglés. Fue duro al principio, porque mi nivel era intermedio, pero terminó siendo el mayor aprendizaje: poder comunicarme y actuar en otro idioma”, confiesa Javier Marang.

La magnitud de la producción lo dejó boquiabierto al actor mendocino: “Jamás había visto algo tan grande. Había coaches para todo, incluso para corregir la pronunciación perfecta del inglés. Todo estaba pensado hasta el mínimo detalle”.

Javier Marang, en el personaje de Keke Rosberg, junto a Johannes Heinrichs quien interpreta a Niki Lauda en la miniserie Senna de Netflix El mendocino conoció al alemán Johannes Heinrichs en "Senna" de Netflix y se hicieron amigos. Foto: Gentileza Javier Marang

Allí, entabló amistad con el actor alemán Johannes Heinrichs, quien interpretó a Niki Lauda en la serie. “Nos hicimos amigos, recorrimos Montevideo juntos en los días libres. Se generó un vínculo muy lindo”, cuenta.

De la F1 al perfume con Scaloni

Gracias a "Senna", se abrieron nuevas puertas en su carrera audiovisual. Poco después, Javier participó de una publicidad junto al director técnico campeón del mundo, Lionel Scaloni.

“Fue un honor conocerlo. Esa campaña surgió directamente a partir del rodaje de la serie de Netflix y la verdad que fue súper divertido trabajar con el técnico de la Selección argentina”, rescata.

El actor mendocino Javier Marang con Lionel Scaloni en una publicidad de Gancia Conoció al DT de la selección de fútbol argentina, Lionel Scaloni, en una publicidad de una bebida alcohólica. Foto: Gentileza Javier Marang

Ya en 2024, Marang encarnó a Fernando Marín joven en una docuserie producida por Infobae sobre la vida del afamado empresario y artífice de programas icónicos de la televisión argentina.

El actor mendocino Javier Marang en la docuserie Fernando Marín donde interpretó al empresario en su juventud En un audiovisual sobre la vida de Fernando Marín, el actor mendocino interpretó al empresario de medios en su juventud. Foto: Gentileza Javier Marang

Y también fue seleccionado para formar parte del spot turístico de la provincia de Mendoza “Manso”, junto a su coterráneo Mike Amigorena.

"Fue un orgullo enorme, un trabajo hermoso con un equipo muy comprometido. Aportar lo mío para promocionar las cosas hermosas que tiene Mendoza para ofrecer al turista, la verdad que es un honor", afirma sobre esa publicidad realizada íntegramente en la provincia y por un equipo de producción mendocino, que refleja la identidad mendocina para atraer al turismo nacional.

La vida del actor: entre casting y entrenamiento

Como muchos actores, Javier Marang conoce de primera mano los tiempos muertos entre proyectos. Pero lejos de tomarlos con pasividad, los convierte en rutina, disciplina y entrenamiento.

“Intento mantenerme activo, actualizado, sin parar de aprender nuevas herramientas. La clave es la constancia. Por más que no salgan trabajos, siempre hay que estar preparado. Entreno teatro, actuación frente a cámara, y mando material a todos los castings que aparecen”, detalla el actor.

Javier Marang - actor mendocino Constancia, disciplina y perseverancia son las claves para hacer carrera en la industria audiovisual, según el actor mendocino. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Actualmente, Javier forma parte de un taller teatral dictado por Agustín Daguerre, donde se están gestando nuevas propuestas escénicas. “Creo que para octubre o fin de año algo va a salir. Me entusiasma mucho”, anticipa. Y celebra que, sobre todo después de la pandemia, la provincia haya crecido como escenario para producciones audiovisuales.

El actor mendocino Javier Marang interpretó a Keke Rosberg en la miniserie Senna de Netflix El mendocino en el set de maquillaje antes de filmar una de las escenas de la miniserie "Senna" de Netflix. Foto: Gentileza Javier Marang

Raíces fuertes y sueños globales para su carrera audiovisual

Aunque sueña con tener más experiencias internacionales, Javier Marang tiene algo muy claro: no alejarse de la vida mendocina.

“Pienso en viajar para hacer una producción, el tiempo que sea necesario, pero siempre volver a Mendoza. Priorizo mucho los afectos, esa cosa hogareña, las montañas, mi lugar”, confiesa.

En teatro, recuerda con cariño su actuación en la obra “La habitación II”, una experiencia inmersiva y premiada en la que los espectadores se metían literalmente en la escena.

Javier Marang con bigote para interpretar a Keke Rosberg en la miniserie de Netflix "Senna" Para asumir el rol del piloto finlandés Keke Rosberg en la serie de Netflix, Javier dejó crecer su bigote durante siete meses. Foto: Gentileza Javier Marang

También tuvo una etapa dedicada a los infantiles durante las vacaciones de invierno, aunque tras la pandemia decidió dar un giro hacia lo audiovisual. “Fue una etapa hermosa, pero sentí que necesitaba cambiar de rumbo. Me enfoqué mucho más en el audiovisual”.

Sus referentes locales hablan de su compromiso con la escena mendocina: Tania Casciani, Manuel García Migani y el propio Daguerre son algunos de los nombres que menciona con admiración.

Javier Marang no es solo un actor talentoso. Es un símbolo de perseverancia, de sensibilidad, de raíz y vuelo. Y aunque todavía no lo sabe, su historia recién comienza.