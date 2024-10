Fernando Marín: el artífice de programas icónicos de la televisión

Fernando Marin joven1.jpeg El empresario y productor audiovisual inició su carrera muy joven, hace más de 50 años, y revolucionó la televisión durante varias décadas. Foto: Gentileza Fernando Marín

La serie documental también incluirá a estrellas que lanzó a la fama el productor y realizador más influyente de las últimas décadas. Y contendrá escenas de ficción para retratar el universo creativo de Marín que no habla más que de la identidad cultural de las industrias del entretenimiento donde dejó su huella.

El material de archivo será fundamental para la dinámica de cada episodio que rememoran momentos históricos de la pantalla argentina y que promete emocionar a la audiencia. Así como, anticipan sus creadores, tendrá revelaciones de los "backstage" de sus productos televisivos.

►TE PUEDE INTERESAR: Mike Amigorena triunfa con su reciente serie argentina que es un éxito total

La "sorpresa" del creador de programas emblemáticos de la televisión

Pese a que hace unos años publicó su propia autobiografía, titulada también "La Máquina de Mirar", a Fernando Marín le sorprendió que lo convocaran para la realización de esta serie documental que está a punto de estrenarse.

"Fue una sorpresa porque siempre viví de lo que filmaban otros y ahora una productora me convocaba para que mostrara la vida de lo que fue la producción de fines de '60 hasta hoy", confiesa a Diario UNO en una charla telefónica en la que el productor de 85 años reconoce: "La televisión de aquellos años era diametralmente opuesta a la actualidad".

Y lo dice poniendo en acento en la evolución tecnológica que -claro está- es superior a cuando él mismo revolucionó la TV nacional al traer las primeras videocámaras que en su recordado Video Show se las bautizó como "la máquina de mirar".

Fernando Marin - Gentileza Revista Gente.jpg Fernando Marín fue el cerebro detrás de productos de televisión como Mesa de Noticias, Videoshow, Juana y sus Hermanas o Cantaniño. Foto: Gentileza Fernando Marín

De aquella época rescata "la cuestión de profundizar la estética de la pantalla, de la grafica y de la radio". Es que para el creador de éxitos que revolucionaron la televisión con los nuevos formatos que supo imponer, "hoy prevalece la carrera de la procacidad a ver quién dice el chiste más subido de tono o la intención de comunicar con una mirada cada vez más aguda a costa de lo que sea".

Me molesta ver una mesa elegante como la de Mirtha Legrand, súper paqueta, y atrás un camarógrafo en bermudas. Hoy la vida es así pero uno la puede mostrar de distintas maneras. Me molesta ver una mesa elegante como la de Mirtha Legrand, súper paqueta, y atrás un camarógrafo en bermudas. Hoy la vida es así pero uno la puede mostrar de distintas maneras.

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix y Javier Rey arrasan con la serie española de solo 6 capítulos

Investigación, creatividad y talento son sus claves para el éxito

Para el artífice de nuevas formas de hacer televisión, "antes la palabra productor involucraba un packaging donde había investigación, creatividad, talento". Y afirma que bajo esos pilares surgieron sus programas más emblemáticos como Mesa de Noticias, Calabromas, Cantaniño o Juana y sus Hermanas. Así como en los '70 descubrió a El Chavo del 8 y lo trajo a la pantalla argentina.

Sus hitos le permiten asegurar que "marcamos un antes y un después, incorporamos la videocasetera en la televisión argentina con Videoshow y la famosa 'máquina de mirar', creando un espacio vacío de audiencia que era a la medianoche", recuerda quien con ese programa tuvo la osadía de cambiar de conductor cada año, "esos 5 años de Videoshow marcaron la TV argentina", confirma.

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix paraliza al mundo con una serie de sólo 4 capítulos

Antes ser productor implicaba mucha investigación, creatividad y talento. Antes ser productor implicaba mucha investigación, creatividad y talento.

Fernando Marin joven.webp Marín creó y produjo Cantaniño, un formato musical para televisión que ganó 5 discos de oro y 3 de platino, y generó un clásico infantil: “Tengo un hermanito chiquitito”. Foto: Gentileza Fernando Marín

Intuitivo y perfeccionista hasta el último detalle, Marín admite que "tuve una prolijidad que no pensé que me iba a ser tan útil: archivé todo aunque sea una línea en álbumes, esta semblanza me lo dio la posibilidad del testimonio del archivo". Y parte de ese bagaje histórico que atesora en su hogar se mostrará en un par de semanas en la docuserie "La Máquina de Mirar" por los sitios web de Crónica TV y por Infobae.

En los 6 capítulos se reflejan las distintas formas en las cuales ha vivido la vida de productor, según nos anuncia. Y sostiene: "Siempre arriesgué. Mezclé a Rolando Hanglin con Miguito y la gente lo agradecía. Esto fue lo que habrá motivado a los productores a contactarme para la realización de esta serie documental".

Siempre arriesgué. Mezclé a Rolando Hanglin con Miguito y la gente lo agradecía. Esto fue lo que habrá motivado a los productores a contactarme para la realización de esta serie documental. Siempre arriesgué. Mezclé a Rolando Hanglin con Miguito y la gente lo agradecía. Esto fue lo que habrá motivado a los productores a contactarme para la realización de esta serie documental.

Para él, la realización de este producto audiovisual pensado para plataforma web "es un halago enorme porque mis nietos se van a enterar de cosas que si yo se las cuento los aburro".

►TE PUEDE INTERESAR: El mendocino de MasterChef Australia fue nombrado embajador de una ONG que ayuda a niños

Fernando Marín y su amor por el mundo de los deportes

La docuserie también incluirá su costado deportivo, como un apasionado de los deportes que hasta la actualidad practica golf, gimnasia, natación -y por supuesto- tenis. Es que, entre las tantas vidas que parece haber vivido, Fernando Marín pasó también de ser hincha de Racing Club a convertirse en su presidente.

Además, fue quien organizó partidos de Copas Davis por más de 30 años, y recorrió el mundo con Guillermo Vilas y Carlos Monzón. Su paso por Racing como presidente y sacarlo campeón del fútbol argentino en el 2001, así como la producción y la política son los ejes de La Máquina de Mirar, "porque todo espectáculo y deporte sin querer es un imán a los políticos", considera.

Fernando Marin tenis - Gentileza Revista Gente.jpg Entre sus innovadoras producciones, Fernando Marín organizó partidos de Copas Davis por más de 30 años. Foto: Gentileza Fernando Marín

Y se define como "apolítico", explicando que "traté de ser siempre equidistante de la política, y de no ofender al poder de turno; siempre traté de enviar el mensaje subliminalmente, más aún en los años de la Dictadura, integrando gente de ideologías muy diversas".

►TE PUEDE INTERESAR: Coro mendocino grabó una obra inédita en homenaje a Lionel Messi y este viernes la estrenan

"Siempre pienso en mañana para no ponerme nostálgico"

A sus 85 años, el secreto de su bienestar se encuentra en mantenerse activo. "Hoy todavía sigo asesorando y produciendo, siempre pienso en mañana, esa es mi premisa para no ponerme nostálgico", reflexiona Fernando Marín.

Y no puede evitar hablar de su familia: "Una de mis hijas es productora, los otros no, tengo teólogos, abogados, médicos, de muchas profesiones, tanto mis hijos como mis nietos que ya están recibidos", cuenta orgulloso Marín, quien también es bisabuelo.

Mesa de noticias.jpg Mesa de Noticias, con Juan Carlos Mesa, fue una de las revoluciones que produjo Fernando Marín en la televisión argentina.

Y antes de despedirse, regala una sugerencia a las nuevas generaciones de creativos de los medios audiovisuales: "Investigación y estética le metería hoy a la pantalla en todos sus formatos, a lo mejor soy un chapado a la antigua. Esa es mi mirada, que no tiene por qué ser la razón; la gran mayoría piensa de otra manera".