El mendocino de MasterChef Australia fue nombrado embajador de una ONG que ayuda a niños

Embed

ChildFund es una organización no gubernamental de desarrollo internacional que brinda asistencia a niños que enfrentan la pobreza y otros desafíos en 24 países, cuya sede central está en Estados Unidos. Al darle la bienvenida a Juan de la Cruz en sus redes, lo definió como "un apasionado defensor de la nutrición infantil".

"La fundación ayuda a los niños en diferentes áreas, no sólo la nutrición sino también la educación, la protección de sus derechos", explicó a Diario UNO el chef mendocino y flamante embajador de ChildFund Australia. En su caso, viajó hasta Timor-Leste para colaborar con un programa de nutrición en el que no asisten a las familias con alimentos sino que más bien les enseñan a cocinar con las herramientas escasas con las que cuentan en sus residencias.

►TE PUEDE INTERESAR: Una startup mendocina ganó un premio para capacitarse en Silicon Valley durante 2 semanas

Cómo es enseñar a cocinar en el país más pobre del mundo

Timor-Leste es el primer país donde el mendocino asistió como embajador de ChildFund Australia, pero vendrán más viajes que le esperan en esta nueva función social que asumió.

"Timor-Leste es el país más pobre del mundo, con un nivel de desnutrición y pobreza altísimos, y lo que me pareció más interesante fue la misión que no es la típica donación de comida sino que fue a través de un programa educativo donde se les enseña a las madres de pequeñas comunidades a cocinar comidas nutritivas para que sus niños crezcan con salud", remarcó Torales en diálogo con Diario UNO.

Y afirmó que él les mostró recetas útiles y saludables que pueden hacer en su vida diaria "con los ingredientes que consigan en su región, sea las verduras, los animales como el pollo, cómo tener una granjita, ganado o una huerta también". El chef puso en foco no sólo en cómo cocinar esos alimentos, también en "cómo combinarlos para que las comidas tengan todos los nutrientes necesarios para una buena alimentación".

Juan de la Cruz con niños pobres.jpg Como embajador de ChildFund Australia, el chef mendocino viajó a Timor-Leste para enseñar a las madres de pequeñas comunidades a cocinar comidas nutritivas para sus hijos. Foto: Gentileza Juan de la Cruz Torales

Otro trabajo que abarcó su estadía en Timor-Leste, al sudeste del continente asiático, fue "visitar en las partes más céntricas del país institutos donde se les enseña a los padres el uso seguro de internet, cómo funciona para que así puedan controlar lo que sus hijos hacen en la web".

Es que Torales sostuvo que "los chicos no tienen para comer pero como en todos lados consiguen un teléfono con acceso a internet y arriesgan los peligros que ese uso conlleva, como los secuestros o el bullying, de todas las cosas malas más allá de lo bueno que ofrece estar conectados".

►TE PUEDE INTERESAR: Con Petri a la cabeza, la cumbre de ministros de Defensa repudió a Rusia y defendió a Israel

De MasterChef Australia a embajador de una ONG internacional

Juan de la Cruz Torales recorrió diferentes aldeas de este país, junto al equipo de ChildFund Australia realizó un trabajo de campo y concluyó que "la experiencia fue muy enriquecedora, estoy muy feliz aunque liquidado después de semejante viaje".

Al momento del contacto con este medio, todavía no regresaba a su hogar en Sydney, la capital australiana. "Aterrizamos en Darwin, una ciudad chica bien al norte de Australia, y de aquí partimos en otro avión a mi casa que son como 6 horas de vuelo porque este país es muy grande", comentó.

Desde donde se encontraba, Darwin, al país que visitó, Timor-Leste, "es una hora y media de vuelo". Y detalló que ese país "es una isla del Pacífico, muy cerca de Indonesia; es un país bastante joven, se independizó hace unos 20 años y está categorizado el país más pobre del mundo".

Juan de la Cruz con niños pobres1.jpeg Timor-Leste es una isla del Pacífico, ubicada cerca de Indonesia; es un país relativamente nuevo y está categorizado el más pobre del mundo. Foto: Gentileza Juan de la Cruz Torales

En cuanto al idioma, contó que allí "hablan un poco el portugués, el tetún que es el idioma de indonesia; así que fue interesante porque podía entender sólo algunas palabras".

Para este viaje con la ONG ChildFund Australia, el mendocino pasó varios meses "investigando el país, planificando el itinerario, conociendo acerca de la trama política y económica de Timor-Leste para no caer en un momento tenso del país".

►TE PUEDE INTERESAR: Santiago Bernert Díaz, el jugador de handball mendocino que a los 19 años la rompe en Italia

El Papa Francisco y Messi: idioma universal para el chef mendocino

Todo estaba en calma y en paz allí, después de la visita que había hecho el mismísimo Papa Francisco en septiembre pasado. Así que Juan de la Cruz pudo charlar con la gente no sólo de Messi sino del Sumo Pontífice, dos figuras argentinas mundialmente conocidas.

"El país todavía estaba todo empapelado con carteles de bienvenida al Papa, y los chicos que jugaban al fútbol festejaban los goles como Messi", expresó el chef mendocino que se especializa en gastronomía "gluten free".

Y dijo que se sorprendió por "lo amigable de la gente, siempre uno se da cuenta de que los que menos tienen son los que más están dispuestos a dar". Coincidió en que se trata de una cultura "muy distinta a la nuestra o a la de Australia, pero una sonrisa sigue siendo el lenguaje universal y los chicos nos esperaban con una sonrisa".

Juan de la Cruz Torales embajador ChildFund.jpg A través de sus redes, la fundación internacional ChildFund Australia le dio la bienvenida a Juan de la Cruz Torales como embajador.

La idea como embajador de ChildFund Australia es continuar visitando diferentes países y promover esta forma de ayuda, enseñando a cocinar o a protegerse de internet o simplemente a establecer lazos de comunidad, que a largo plazo es mucho mejor que llegar a esta gente con una bolsa de arroz. La idea como embajador de ChildFund Australia es continuar visitando diferentes países y promover esta forma de ayuda, enseñando a cocinar o a protegerse de internet o simplemente a establecer lazos de comunidad, que a largo plazo es mucho mejor que llegar a esta gente con una bolsa de arroz.

Como reflexión final, Juan de la Cruz Torales manifestó: "Más allá de todo lo lindo que me trajo MasterChef Australia, que me abrió las puertas a muchas experiencias, poder dejar un mensaje y ayudar un poco gracias a esta fama pasajera me hizo sentir muy bien".

►TE PUEDE INTERESAR: Un joven mendocino conquista el mercado de la moda asiática