Máximo Bebo Godoy, el modelo mendocino que triunfa en la India y es imagen de Puma

Hijo de Alberto Godoy y Patricia Piaggesi, Máximo es el menor de cuatro hermanos y está en pareja con el productor artístico y conductor de TV Gabriel Canci ("Touch and Go!", sábados a las 23.30 por El Siete).

A la distancia, en el otro lado del mapa, recuerda su infancia como scout, la discriminación que sufrió en su colegio secundario por ser homosexual y cómo su familia lo educó para ser libre y lo apoya en cada decisión que toma en la vida.

Sufrió discriminación en la secundaria por ser homosexual

"Mi familia es muy abierta, siempre está conmigo, nunca hizo falta salir del clóset para ellos, aman a Gaby y todo lo que elija hacer y ser en mi vida", sostiene Máximo Bebo Godoy, mientras pasa unos días de vacaciones junto a Canci, ya que su pareja fue a visitarlo a la India.

Eligió llevarlo a la playa ya que ama el mar y toda su vida practicó natación. Además, es un apasionado de las redes sociales -tiene Facebook desde los 4 años- y de allí que antes de partir a India ejerció como community manager para varias empresas de Mendoza.

Fue a través de un posteo en Twitter que el colegio privado religioso al que asistía en la secundaria se enteró de su condición sexual.

Máximo Bebo Godoy y Gabriel Canci en Maldivas.jpg Máximo "Bebo" Godoy y Gabriel Canci disfrutan del paraíso en las islas Maldivas, un país tropical en el océano Índico que se ubica a poco más de 1.000 kilómetros de distancia de la ciudad india donde reside el modelo. Foto: Gentileza Máximo Godoy

"El mensaje le llegó hasta al cura y a la directora del colegio Nadino, la citaron a mi mamá y le contaron; cursaba segundo año, fue muy difícil para mí, me quedé sin amigos, repetí porque no quería ir al colegio, sentí mucho rechazo de esa comunidad, fue algo que me marcó", relata con pesar ese tiempo en el que sufrió discriminación y que pudo superar gracias al apoyo de su familia y al cambio de escuela.

De todos modos, reconoce que el episodio le provocó un cambio en su personalidad. "Siempre fui muy histriónico, muy protagonista, después de eso que me pasó en el colegio me volví más reservado", confiesa y explica que "antes tenía mil amigos y publicaba en mis redes todo lo que me pasaba, después ya no tanto, cambié, aprendí en quién confiar y a cuidarme un poco más".

Acerca de su relación con Gaby Canci, que ya cumplió dos años y con quien comparte también proyectos laborales, siente que "somos diferentes pero nos une el entusiasmo por buscar siempre nuevas oportunidades para crecer".

Cómo llegar a ser modelo de marcas de ropa famosas en el mundo

Máximo Godoy probó estudiar Abogacía pero no funcionó. Su pasión por el mundo de la moda late en él "desde que tengo uso de razón". De hecho, a los 16 años ya trabajaba como modelo.

"Empecé muy chico sacándome fotos y subiéndolas a mis redes, siempre me llamó la atención y me gustó; después tomé cursos de modelaje y desde que conseguí mi primer trabajo como modelo, a los 16, nunca paré ni pienso hacerlo", confirma el modelo que triunfa en los estudios publicitarios de India, país donde se originan las campañas internacionales más afamadas, como las de Puma, Polo, Gap o Wrangler, todas marcas de ropa con las que el mendocino ha trabajado, además de las firmas de moda india.

Algunos estudios más afamados de producción de moda que pisa Máximo Godoy en India son Myntra, Flipkart, Landmark y Puma. Y hace un par de semanas protagonizó un comercial para Redmii, empresa de celulares muy popular en Asia que busca ganarle terreno a iPhone.

Pese a no ser lo que más le atrae, Godoy es muy solicitado para hacer books de ecommerce, "algo que es tendencia, que nos da más oportunidades de trabajo ya que todo se vende por internet y muchas empresas del mundo vienen a la India para hacer sus producciones de catálogos", explica el modelo acerca de esta opción en el mercado de la moda que le exige, por ejemplo, utilizar 80 vestuarios diferentes en una sola jornada laboral.

Lo que más disfruto de mi trabajo es poder viajar, conocer otros países, otras culturas, y comprobar que mi perfil es valorado por marcas internacionales habiendo tanta competencia, tantos modelos por el mundo Lo que más disfruto de mi trabajo es poder viajar, conocer otros países, otras culturas, y comprobar que mi perfil es valorado por marcas internacionales habiendo tanta competencia, tantos modelos por el mundo

Bebo Godoy back.jpeg Bebo Godoy en el back de una de las tantas campañas gráficas que realizó para reconocidas marcas de ropa. Foto: Gentileza Máximo Godoy

Las jornadas de producción arrancan a las 7 de la mañana y pueden estirarse 9 o 10 horas. Bangalore, donde vive, es una ciudad muy tecnológica y populosa. "Acá tardás media hora para hacer 10 cuadras, literal", advierte quien ha tenido que trabajar también la paciencia de las horas de viaje de un estudio a otro, o de su casa que le da su agencia de modelos a la locación donde se desarrolle la publicidad que puede ser una habitación de hotel lujoso o a orillas del mar.

Entre el ecommerce y la publicidad creativa, Bebo se queda con la última opción. "En las campañas creativas podés jugar más, sugerir al fotógrafo cierta pose o al iluminador probar con contrastes, podés compartir con el productor, con el creativo eso que él tiene en la cabeza y lo está volcando en la producción; es más dinámico", justifica su elección el modelo.

En cambio, en el ecommerce "no tenés tanta libertad, las poses y gestualidades tienen que ser neutras porque la prenda sí o sí debe ser la protagonista", explica, y de todos modos agradece las oportunidades múltiples que se le abren en India porque "todo me aporta a mi desarrollo profesional".

Para Bebo Godoy el modelo es "como un avatar"

"Me encanta ser modelo porque somos como un avatar, vamos adaptando nuestra imagen a la moda, las ofertas no son las mismas si mañana me tatúo en el pecho, por ejemplo, o me rapo", considera el joven mendocino, quien ve un cambio de época rotundo en el universo fashion.

Antes había un solo tipo de modelo, el típico 'cara bonita', y ahora no, todo lo contrario; hoy veo al modelaje más inclusivo y que está en constante cambio Antes había un solo tipo de modelo, el típico 'cara bonita', y ahora no, todo lo contrario; hoy veo al modelaje más inclusivo y que está en constante cambio

Y sostiene que en la actualidad "se busca personalidad en el modelo, que tenga bien delineada su marca personal; más allá que te den las medidas, el peso o la altura, quieren que muestres qué más podés dar, quién sos, qué hacés", cuenta Máximo Godoy y eso le encanta porque "te abre la oportunidad de desarrollarte en otras áreas para que mi portfolio sea más atractivo".

Bebo Godoy modelo Puma.jpeg Una de las imágenes que forman parte de la campaña de Puma que protagonizó el mendocino Máximo Bebo Godoy en la India. Foto: Gentileza Máximo Godoy

De hecho, el primer trabajo que realizó en India fue actuar para un TV film, una serie de televisión de aquel país asiático que hoy habita.

En este sentido, le gustaría incursionar más en la actuación, ya que hizo teatro en su adolescencia y hasta llegó a tener un papel secundario en una serie con Nicolás Pauls que hace unos años se filmó en Mendoza. "Me gusta mucho y es algo que me aporta para completarme como modelo, me imagino en unos años dedicado más de lleno al streaming, el cine o la televisión", proyecta.

La oportunidad de trabajar en India no se dio de la noche a la mañana

El modelo mendocino opina que hacerse un lugar en el mundo de la moda en Buenos Aires "es más difícil que intentarlo en el exterior". Esto porque ve que "los modelos en Buenos Aires son más top, las caras famosas, los influencers, es un círculo un poco cerrado difícil de entrar", afirma mientras que admite que él no pensó en probar suerte en la capital argentina ya que lo convocó una agencia de modelos de la India "y acá estoy, confirmando que hay trabajo y mucho, y se paga bien".

Esa ventana que explora en India Bebo la abrió hace 2 años, mediante casting online, envíos de portfolios y entrevistas. "Es la primera vez que estoy tan lejos de mi casa, y es algo para que lo que me preparé y esforcé, no es que se dio de la noche a la mañana", destaca Godoy, quien en Mendoza antes de partir hizo televisión como panelista en el programa de los sábados a la medianoche Touch and Go! que produce y conduce su pareja, Gabriel Canci por El Siete (Canal 7 Mendoza). "Hablaba de astrología, algo que me apasiona y que ojalá vuelva a hacer", comenta.

Pasar de Mendoza a la India fue un choque cultural muy fuerte, lo vivo con mucho optimismo, es un gran desafío, se extraña, todo es nuevo y estás solo para enfrentar todos los problemas que surjan, laborales o no, si venís con agencia es mejor Pasar de Mendoza a la India fue un choque cultural muy fuerte, lo vivo con mucho optimismo, es un gran desafío, se extraña, todo es nuevo y estás solo para enfrentar todos los problemas que surjan, laborales o no, si venís con agencia es mejor

Bebo Godoy modelo 2.jpeg El modelo mendocinp Bebo Godoy.

La idea de Máximo para un futuro inmediato es hacer temporada en el exterior y en su país natal. "Estoy preparándome para lograr eso, pasar una mitad del año afuera y la otra en Argentina", suelta y estima que lo logrará.

El modelo vive en una casa al estilo "Gran Hermano"

El joven de 21 años recién cumplidos en India cuenta que llegó a ese país contratado por una agencia de modelos, que le brinda una especie de "casa de Gran Hermano" para vivir, ya que ese enorme hogar tiene lugar para que convivan unos 30 modelos de diferentes partes del mundo.

Ahora estoy con 20 modelos, la casa es muy grande; y sí, la verdad que es una especie de reality como 'Gran Hermano?, hasta tenemos cámaras dentro de la casa Ahora estoy con 20 modelos, la casa es muy grande; y sí, la verdad que es una especie de reality como 'Gran Hermano?, hasta tenemos cámaras dentro de la casa

Máximo Bebo Godoy también aprende de esta convivencia con colegas, con algunos de ellos forjó una amistad ya que "compartimos los mismos temores al vivir en una ciudad desconocida por nosotros, el extrañar a la familia, a tu país; también nos consultamos por temas laborales, contratos y pagos y esas cosas que acá estando solo tenés que acordar y solucionar vos", manifiesta el modelo.

Bebo Godoy back Puma.jpeg Apasionado de las redes, Bebo muestra el back de su trabajo en India, cómo son los camarines con percheros llenos de ropa y el trabajo de los fotógrafos en las sesiones. Foto: Gentileza Máximo Godoy

Los cuidados personales y alimenticios, siendo modelo en India

El modelo mendocino Bebo Godoy no se considera un obsesivo de la belleza, pero le gusta cuidarse -"si no, no podría dedicarme a esto", reconoce- y en India está aprendiendo mucho sobre el cuidado personal y alimenticio.

"Vivir en India es un curso acelerado de todo, imaginate que todo es diferente, las comidas, los productos, todo", remarca quien siempre hizo deportes, sobre todo natación y gimnasio, "pero acá entendí que el gym es un trabajo más en mi carrera".

Además del ejercicio físico, Bebo se ocupa buena parte del día a proteger la piel del sol así como del desgaste natural después de 10 horas en un set de producción gráfica. Argumenta que "antes me la cuidaba pero ahora mucho más porque mi piel lo necesita a full, sufre también el cansancio lógico de tantas horas expuesto a sesiones de fotos y videos".

Bebo Godoy con alguien.jpeg Bebo Godoy posa con el diseñador de modas filipino Michael Cinco para quien desfiló en un evento en Argentina. Foto: Gentileza Máximo Godoy

No obstante, al modelo le sorprende conocer colegas que "no usan ni protector solar, y es una cuestión de salud, cuidar la piel o tu cuerpo es saludable, para tu vida actual y para tu futuro".

De ahí que, además de aprender inglés, Máximo Godoy recomienda a los modelos que recién se inician "que empiecen a cuidar su cuerpo antes de trabajar para una agencia o una marca, que se vayan preparando por más que no trabajen todos los días como modelos; porque ser modelo también es un hábito de vida".

