Elina Costantini: "Quiero llevar a Eduardo y a mi hija a Las Catitas, quiero que conozcan de dónde vengo"

Elina Costantini empresaria.jpg La empresaria mendocina Elina Costantini.

En una charla exclusiva con Diario UNO, Elina Costantini habla de este ambicioso proyecto que amalgama moda, arte y arquitectura, además de su larga búsqueda para ser mamá, la relación con su esposo Eduardo Costantini (78) y cómo lleva a pleno su embarazo que hoy la hace más reflexiva.

Radicado en Punta del Este, Uruguay, el matrimonio Costantini ya planea su retorno a la Argentina para el año que viene. "Volveremos a instalarnos en nuestro país, lo extrañamos mucho", afirma Elina.

►TE PUEDE INTERESAR: Actriz mendocina ganó un Premio Hugo, los más importantes del teatro musical argentino

Elina Costantini tomará el Teatro Colón para sus desfiles de alta moda

Así como el año pasado logró utilizar las amplias y tradicionales escalinatas de la Facultad de Derecho de la UBA, en Capital Federal, para desplegar allí la Semana de la Alta Costura (SAC), ahora se propone volver a salirse del "molde" y tomar por completo y por 4 días las antiguas instalaciones del coliseo argentino para los desfiles que se darán a fines de octubre.

"Es la tercera edición de la SAC, son desfiles muy grandes, y este año todos los desfiles van a hacerse en el Teatro Colón", anuncia Elina Costantini, fundadora de este evento artístico que se desarrollará del 29 de octubre al 1 de noviembre y que contará con las firmas de alta moda más celebradas de la región.

La creadora de la SAC, Elina, ultima detalles y muestra estar "súper agradecida a que me abrieron la posibilidad de hacerlo ahí. Es histórico porque es la primera vez que el Teatro Colón hace un evento de moda y de arte tan grande en tantos días; aparte tomamos casi todo el Teatro Colón, el foyer, los pasillos, el Salón Blanco, todas las instalaciones del Colón van a estar disponibles para este evento".

Elina Costantini modelo.jpg La mendocina fundó hace 3 años la Semana de la Alta Costura en el MALBA, museo de su marido Eduardo Costantini. Luego fue cambiando de escenarios. Foto: Instagram

Espacios icónicos de la Ciudad de Buenos Aires, como el Museo de Arte Decorativo, busca la mendocina para desplegar su Semana de la Alta Costura. "Es un desafío enorme, por el clima, por los lugares que elijo porque se venían dando los desfiles en simultáneo en diferentes lugares; este año, como era tarde por el tema de mi embarazo cambié la estrategia para un solo lugar, y lo primero que se me ocurrió fue el Teatro Colón", cuenta la modelo y empresaria.

Explica que con la SAC "lo que hago es moda pero también arte y arquitectura, las nuevas arquitecturas así como las históricas, y el Teatro Colón es icónico sobre todo en lo que representa su arquitectura".

No voy a desfilar en la Semana de la Alta Costura, tampoco en muchas otras propuestas que me hicieron, porque tengo miedo a caerme o resbalarme, en eso soy muy mamá primeriza No voy a desfilar en la Semana de la Alta Costura, tampoco en muchas otras propuestas que me hicieron, porque tengo miedo a caerme o resbalarme, en eso soy muy mamá primeriza

Y anticipa que no desfilará como sí lo ha hecho en las ediciones anteriores, "para cuidar la pancita, no sé, me da miedo caerme o resbalarme, en eso soy muy mamá primeriza", confiesa entre risas quien ha tenido muchas propuestas en este tiempo de "dulce espera" pero "por ahora prefiero no volver a la pasarela".

►TE PUEDE INTERESAR: Paola Piquer, la periodista de Grupo América elegida por Google entre las líderes de medios

Para Elina Costantini su embarazo es "un milagro" que fue muy buscado

Su marido, el empresario Eduardo Costantini es un apasionado de las artes visuales y uno de los mayores coleccionistas de la región. Elina dice que con él aprende mucho aunque "siempre me gustó el arte y siempre recorrí muchos museos y galerías antes de conocerlo".

No obstante, como en el encastre perfecto del amor, la futura mamá repara en que "yo aprendo mucho con él, y él aprende mucho conmigo de moda". Tal es la conexión que ambos tienen con el mundo artístico que a su hija la llamarán Kahlo en honor a quien admiran con devoción: la célebre mexicana Frida Kahlo.

El nombre de la niña que viene en camino irá acompañado por Milagro, ya que para Eduardo y Elina traer vida al mundo "es simplemente un milagro". Para ella será su primera vez, mientras que él con Kahlo Milagro será papá por octava vez: tiene 7 hijos, 21 nietos y 4 bisnietos.

Elina Costantini con una litografía de Frida Kahlo.jpg Elina posa con una litografía de Frida Kahlo - Maluchita Chula (1932) que adquirió con Eduardo hace unos meses, junto a cartas, postales y fotografías de la artista mexicana. Foto: Instagram

El embarazo, para Elina, "es un estado hermoso, estoy feliz". Y completa: "Es uno de los mejores estados de la mujer, siempre lo pensé pero el vivirlo es mucho más de lo que imaginaba". Asegura estar "muy conectada con la pancita, así que esto es algo mágico". Algo que transmite a sus más de 200.000 seguidores en su cuenta en Instagram, adonde va publicando cada paso de su maternidad.

Primera imagen de Kahlo Milagro Costantini.jpg Esta semana, la futura mamá compartió en Instagram una ecografía 3D con la primera imagen de Kahlo Milagro.

"Fue un embarazo muy buscado", confiesa la modelo santarrosina y agrega: "Dios decidió que se diera en el mejor momento. Yo nunca me desesperé. Siempre estuve tranquila, nunca me obsesioné por quedar embarazada". Es que, según dice, "estaba convencida de que iba a ser madre, no sabía cuándo, pero estaba convencida y entonces eso me llevaba a tener muchísima paciencia".

Comenta que Eduardo -con quien lleva más de 5 años de relación- "está muy pendiente de mí, los primeros meses con las náuseas me ayudó muchísimo, me cocinaba, me buscaba cosas; está como si fuera su primer hijo, está aprendiendo un montón, fascinado, lo vive en otra etapa".

Fue un embarazo muy buscado. Dios decidió que se diera en el mejor momento. Yo nunca me desesperé. Siempre estuve tranquila, nunca me obsesioné por quedar embarazada. Estaba convencida de que iba a ser madre, y eso me llevaba a tener muchísima paciencia Fue un embarazo muy buscado. Dios decidió que se diera en el mejor momento. Yo nunca me desesperé. Siempre estuve tranquila, nunca me obsesioné por quedar embarazada. Estaba convencida de que iba a ser madre, y eso me llevaba a tener muchísima paciencia

En un intento de definir la maternidad, Elina Costantini declara: "Es un milagro dar vida. Hay personas que tienen más conciencia y otras que no". Opina que en la actualidad "estamos viviendo una era en la que cada vez las personas tienen más conciencia, se les toma muchísimo más valor el tener un hijo, ahora los papás están súper pendientes de los hijos, súper conectados, hay más cariño, más amor, o por lo menos más demostración que cuando yo era chica o ni hablar de nuestras madres o abuelas".

Elina y Eduardo en Malba Puertos.jpg El Día de la Primavera Eduardo Costantini junto a su mujer, la mendocina Elina, inauguraron MALBA Puertos, la nueva sede del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) ubicado en Escobar.

Confiesa que apenas se enteró de su embarazo empezó a estudiar, "leo todo, todo el tiempo, y veo notas sobre el embarazo, videos". Y sin fingir nada, se delata: "Ya sé cómo hacerle provecho, cómo eliminar los gases, todo lo que sea necesario para que ella (por Kahlo Milagro) no llore, para que la pase bien; también me descargué unos videos sobre ruidos de bebés y cómo distinguirlos cuando ella llore de cierta manera. No sé si será cierto, pero los tengo guardados por las dudas".

-¿Y cómo te gustaría que sea el parto?

-Me encantaría que se dé un parto natural. Soy una guerrera, no tengo miedo a nada. Pero bueno, lo que sea necesario y mejor para la bebé es lo que se dará en ese momento.

►TE PUEDE INTERESAR: Alejandro Spinello sobre la elección en EE.UU.: "Se irá a penales, pero Kamala tiene al Dibu"

Quiere que Eduardo y su hija conozcan Las Catitas

Elina y Eduardo son residentes uruguayos, habitan una mansión con vistas al mar en Punta del Este. Sin embargo, "vamos a volver el año que viene a vivir en Argentina", anuncia la mendocina, quien se describe como una persona "homeless, vengo de muy chiquita viajando por el mundo, por mi carrera".

-¿Y qué es Mendoza hoy para vos?

-Mendoza es mi provincia, la amo. Empecé a los 13 en el modelaje de alta costura y a los 18 ya estaba viviendo sola en Buenos Aires. Pero Mendoza es una ciudad que tiene todo, siempre digo que es como la mini Buenos Aires. La cultura que tienen, aparte que tienen una mente muy abierta. Hay mucho talento, son muy ordenados en todo. En la limpieza, en la economía, en un montón de cosas.

-Algo de todo eso que te gusta de tu provincia pudiste mostrarle a Eduardo el año pasado...

-¡Sí! Fuimos y lo llevé al Cerro de la Gloria, que voy ahí desde que tengo 3 años, y a otros lugares turísticos donde yo he desfilado. Lo llevé a conocer un montón de sitios históricos, al Museo Fader, le hice de guía personal como en un tour privado para él. No pude llevarlo a Las Catitas porque fuimos por temas familiares de salud y no llegamos con los tiempos.

Elina y Eduardo Costantini en el Cerro de la Gloria.jpg Elina y Eduardo en el Cerro de La Gloria.

Quiero llevar a Eduardo y a mi hija a Las Catitas, quiero que conozcan de donde vengo. A Eduardo le hablo muchísimo de mi pueblo, así que me encantaría algún día que lo conozca, mostrarle donde vivía, mi colegio, todo Quiero llevar a Eduardo y a mi hija a Las Catitas, quiero que conozcan de donde vengo. A Eduardo le hablo muchísimo de mi pueblo, así que me encantaría algún día que lo conozca, mostrarle donde vivía, mi colegio, todo

En modo reflexiva, Elina Costantini suelta: "Siempre hay que saber de dónde uno sale para saber hacia dónde uno va, no olvidarse nunca de las raíces". Aparte, sostiene que "yo amo mi historia, siempre le digo a Eduardo que gracias a Dios no nací en Buenos Aires, porque me encanta Mendoza y ser de un pueblo como Las Catitas".

La modelo y empresaria esboza un paralelismo entre su vida y la de su marido al asegurar: "Es muy lindo también empezar de abajo como nosotros, porque Eduardo también empezó muy de abajo. Y es todo una construcción de uno mismo".

Elina y Eduardo celebrando.jpg La pareja Costantini celebra con mucho romanticismo cada momento del amor, desde los aniversarios de matrimonio hasta San Valentín o los cumpleaños de ambos. Foto: Instagram

Asiente que en este segundo trimestre "estoy más reflexiva, me lleva mucho de mi pasado, los logros y los no logros porque eso también te fortalece para seguir". Así es como repasa en su memoria los primeros viajes, "cuando iba a Estados Unidos por los desfiles, también a Europa... las cosas no se dan de manera fácil... (hace silencio y continúa) Uno lucha mucho por lograr los objetivos, en todo sentido, en el trabajo, en el estudio, en lo personal, en lo social, en todo; así que me acuerdo mucho de toda la gente que ha pasado por mi vida y que me ha ayudado a crecer y a ser lo que soy, y estoy muy agradecida.

►TE PUEDE INTERESAR: Mendoza Wine Fair: la feria más prestigiosa de la región vuelve con su 9ª edición