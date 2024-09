Esta no es la primera beca internacional que logra Paola Piquer, una estudiosa del periodismo, meticulosa como pocas con la verdad en la información y siempre activa en la búsqueda de las últimas tendencias de los medios y las audiencias para brindar noticias de calidad. Egresada de la UNCuyo, la licenciada en Comunicación Social es también magister en Innovación en Periodismo por la Universidad Miguel Hernández de España, e integró un programa de liderazgo de la Embajada de Estados Unidos, en 2022.

En esta capacitación de Google News, Paola destaca que "somos el país de América Latina y el Caribe que más becarias aportamos, somos 5 mujeres líderes en medios prestigiosos de la Argentina", y refiere a Florencia Fernández, líder en Proyectos y editora de La Nación; María Alejandra Fernández, Jefa Adjunta Mesa Noticias de Clarín; Juliana Rodríguez, gestora de contenidos orientados a la calidad de La Voz del Interior y María Fernanda Alonso, editora de TN Web.

Los debates que Grupo América ya tiene superados

Así las cosas, es la tercera vez que Paola Piquer recibe una beca para perfeccionarse en el exterior. La primera fue en el 2020. Se trató de una maestría en innovación en periodismo en la Universidad Miguel Hernández de España.-cuya beca otorgó Adepa (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas) y Google.

Después vino una capacitación ideada por la Embajada de Estados Unidos para su programa de liderazgo, y que en 2022 llevó a 14 periodistas de todo América Latina a recorrer 5 estados americanos para conocer redacciones locales, sus problemáticas y desafíos del periodismo estadounidense que son similares al resto del continente americano, "sólo que ellos tienen más y mejor acceso a la tecnología, además de mayores recursos económicos", explicó Piquer.

Paola Piquer en Palo Alto EEUU oficinas de Meta.jpeg Piquer en las oficinas de Meta en Palo Alto, Estados Unidos. La visita formó parte del viaje en el que recorrió redacciones de distintos estados de ese país en 2022, invitada por la embajada estadounidense. Foto: Gentileza Paola Piquer

La mayor aspiración de la periodista mendocina en esta capacitación de Google News, que tiene diferentes instancias y concluirá el año que viene, "es trazar un plan de carrera para todos los periodistas de Grupo América" en favor del desarrollo y crecimiento profesional de los equipos que ella dirige.

Y dice que sigue estudiando e indagando porque "la industria está en un permanente cambio, no podemos estar afuera de las tendencias mundiales y estos entrenamientos me sirven también para confirmar que en Grupo América tenemos un montón de debates superados", en alusión al salto a lo digital que hizo Diario UNO antes de la pandemia, dejando en el pasado el diario en papel, algo que en grandes diarios del mundo aún no tiene resolución y eso implica un costo altísimo para su éxito.

La integración de las redacciones, en un formato 360 colaborativo es otro gran dilema en el mundo, en medios donde tienen más de una plataforma: televisión, radio y diario. Algo que Grupo América superó, así como la unificación del equipo de redes para los tres medios: Diario UNO, Radio Nihuil y Canal 7 Mendoza.

Lo más importante para ella es aplicar todos sus estudios y capacitaciones a la tarea cotidiana de las redacciones que gerencia.

El entrenamiento de Google News incluye un coaching individual

Latam Media Leaders Summit 2024 fue el evento que se desarrolló esta semana en Bogotá, capital de Colombia, en el marco del entrenamiento de Google News. Expertos de la comunicación en Latinoamérica dialogaron acerca de las tendencias de la industria, cómo se está aplicando la IA (Inteligencia Artificial) en los medios de comunicación, cuáles son los desafíos de los medios hoy para vincularse con las audiencias, cuál es el futuro de la televisión, cómo conquistar a las audiencias nuevas que ya no consumen los medios tradicionales y el rol de las redes sociales, entre otros temas.

Y la periodista mendocina ofició de moderadora en una de esas ponencias, la de dos casos de éxito: uno fue Mutante, un proyecto de Colombia sobre periodismo participativo, tomado como herramienta para el cambio social; y otro mexicano, N+ Media, que se propuso conquistar a la Generación Z, a las audiencias jóvenes, a través de las redes.

"Llegar a Colombia nos permitió conocernos entre las becarias y vamos a continuar con clases teóricas online sobre liderazgo", explica Piquer. Además el encuentro incluye un coach individual -al que llaman WIN - Mujeres en las Noticias- para cada una de las profesionales seleccionadas, con el objetivo de redefinir su hoja de ruta en esta carrera, "para saber qué otras cosas podemos aportar al periodismo y con qué mirada", apunta Paola.

Paola Piquer con becarias y capacitadores en Bogotá.jpeg La periodista mendocina en una foto grupal con el resto de las becarias de Google News Initiative, esta semana en Bogotá, Colombia. Foto: Gentileza Paola Piquer

Y destaca que, entre otras problemáticas, el coach lo que trata es de estimular el crecimiento de profesionales líderes como ella que pueden sentir haber llegado al techo de una compañía de medios.

"Me enamoré de un concepto que se dio en una de las charlas, y que ojalá logre aplicarlo para mí como persona y como profesional, y para poder liderar mejor a mis equipos de trabajo. Ese concepto es pasar de ser jefe a ser 'gefe': un gestor de la felicidad", revela.

Piquer confiesa que le impactó esa idea tan gráfica y simple que la lleva a confirmar que "si no trabajamos motivados y contentos, todo se hace más cuesta arriba; y más nosotros que trabajamos para que nos miren, nos escuchen, nos lean, si no trabajamos felices los productos se lesionan". Así que es este concepto el que trabajará Paola con su coach en esta capacitación de Google News.

Hablemos de audiencias diversificadas, IA y liderazgos populistas

En la capacitación que ofrece Google News se trabajan temáticas recurrentes en las redacciones que Paola Piquer concentró en tres ejes de interés: la adaptación de contenidos periodísticos para abarcar los más diversos públicos; la aplicación de la IA en qué y para qué utilizarla en el periodismo; y los nuevos modos de interpelar al gobierno de turno frente a los liderazgos populistas donde emerge el periodismo militante.

"Uno de los speakers habló acerca de la IA y sus implicancias mirando al futuro, planteó que ningún medio hoy puede quedarse atrás de la IA pero debe saber qué y para qué utilizarla; tres años dijo que puede llevar ese proceso", contó la gerenta editorial de Grupo América Interior. Y sumó otra discusión de interés que se dio en este marco en Colombia: "Cómo adaptar nuestros contenidos a los intereses de los públicos que son diversos", resumió.

A Piquer le interesó también una de las ponencias donde se plantearon "las dificultades que encontramos los periodistas en el poder político ante los líderes populistas, sean de derecha o de izquierda". En definitiva, se trata de un debate que invita a pensar "cómo seguir interpelando el poder ante el batallón del periodismo militante en América Latina", afirma la periodista, y en este sentido concluye: "El periodismo militante es un fenómeno y nosotros en Grupo América no queremos ser militantes".

La periodista y su inquietud por cómo "resumir el mundo"

Desde su adolescencia que a Paola le encanta escribir, "escribía los actos escolares y hasta escribía algunos poemas malísimos", recuerda con gracia, y su curiosidad y astucia la llevaron a decidirse por el periodismo antes que la psicología como carrera para su futuro profesional.

En tren de sinceramiento, se reconoce "infumablemente preguntona". Y el clic hacia su elección de vida se dio en 1992 cuando una amiga la llevó a conocer los estudios de Radio Nihuil. Entre un sinfín de papeles que caían hasta el piso desde las llamadas "cableras o teletipos", ella consultó para qué servían a lo que la periodista Miriam Ruiz que se encontraba en sus labores con las noticias le contestó: "Son papeles con información que llega de todo el mundo. Ser periodista es resumir el mundo". A lo que ella, nos cuenta, concluyó: "Bueno, entonces yo también quiero resumir el mundo".

Pero antes, Paola fue preceptora en el CUC (Colegio Universitario Central dependiente de la UNCuyo) y maestra de inglés en nivel primario, en el Colegio Padre Valentín Bonetti.

Paola Piquer en los Martin Fierro Federal 2024.jpeg La gerenta editorial de Grupo América Interior en la alfombra roja de la entrega de los Martín Fierro Federal 2024, que se desarrolló en Mendoza. Foto: Gentileza Paola Piquer

El rol del periodista cambió a partir de este nuevo siglo. Y ella lo vivió en carne propia. "Hasta el 2000 éramos el cuarto poder pero a partir de ahí el periodista dejó de ser la única voz y entonces tuvo que redefinir su rol en la manera de contar con la irrupción de las nuevas tecnologías y ahora con la IA (Inteligencia Artificial)", considera Paola Piquer.

En este sentido, advierte que existe una máxima que no se puede perder aunque cambien los tiempos porque es el capital más valioso que tiene el periodismo: "Los medios tenemos que ser confiables y creíbles".

Generar proyectos es lo que más le inspira a la periodista

El consejo que le puede dar Paola Piquer a quien se inicie hoy en el periodismo es "estudiar y estudiar, saber al menos dos idiomas, conocer la historia para entender el contexto en el que viven y el futuro al que van, aprender de las otras generaciones y vincularse a ellas con periodistas de otras edades y áreas de competencia; y sobre todo cuidar el activo más importante que tendrán en su carrera que es la credibilidad a través de la firma en el diario, la voz en la radio o la imagen en la tele".

Su mensaje la lleva a reflexionar acerca de sus años de profesión y quiénes son hoy su fuente de inspiración. "Me inspiro mucho en mis compañeros-amigos y en los jóvenes profesionales que ingresan a los medios. Pero lo que más me inspira es trabajar en proyectos con colegas que me emocionan por su calidad profesional, como este año que estamos haciendo Mendoza Expuesta con Juan Quibar (gerente general de Diario UNO), Ricardo Montacuto y Agustina Fiadino, son investigaciones que en muchos casos llevan semanas antes de dar a conocer a la audiencia. Y puedo hacerlo gracias a los accionistas Daniel Vila y Alejandro Spinello porque nos estimulan a mantenernos activos, inquietos".

Además, entre esos proyectos que marcan su agenda diaria está Séptimo Día (7D), programa político semanal que emite Canal 7 Mendoza (El Siete) y en el que ella hasta fue conductora y productora en sus inicios, hace 11 años. "Este es un caso también en el que nos dimos cuenta de que le hacía falta un cambio, tanto de sus figuras como de su estructura y su formato, y lo asumimos y encaramos y fue un acierto, ganador del Martín Fierro y con un crecimiento enorme de los periodistas y que da sus frutos en la audiencia", considera Piquer.

Pao con Ariadna.jpeg Una foto familiar de Paola Piquer junto a su hija Ariadna Di María. Dice que en ella encuentra su mayor inspiración. Foto: Gentileza Paola Piquer

En cuanto a su labor cotidiana, el mayor desafío para Paola es poder combinar su vida personal con la profesional que le exige estar conectada 24/7, sin que ninguna de las dos se vea resentida.

"Ahí uno no sabe bien si lo consigue o no... Tengo una hija, Ariadna, que acaba de cumplir 18 años, que me ha apoyado y acompañado siempre, me la hace recontra fácil. Ella siempre fue y seguirá siendo mi prioridad, es el pilar de mi vida y tal vez mi mayor inspiración", expresa orgullosa, y si quizás hubiera elegido psicología en lugar de periodismo como profesión confirmaría que los hijos solo quieren tener una mamá realizada, una mamá feliz.

Mi hija siempre fue y seguirá siendo mi prioridad, es el pilar de mi vida y tal vez mi mayor inspiración.

