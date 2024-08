Lourdes Arrieta se despachó: lo que le dijo Astiz, el audio de su padre y un pedido de perdón

- Antes de irte, ahí mismo, te enteraste de que era Astiz.

- No, no. Después.

- Cuando estuviste con él, ¿qué compartiste?

- Mirá, salimos del palacio de la Cámara de Diputados en una visita netamente institucional, oficial, y porque a mí se me dieron todas las garantías para que así sea y de que iba a ser así. Y siendo parte de la Comisión de Seguridad Interior, ¿cómo no iba a aceptar la invitación de un diputado, que además nos había invitado a todos de los diputados de la Libertad Avanza en grupo? Yo lo que quiero que quede claro es que a nosotros se nos dijo que iba a ser una visita humanitaria al penal de Ezeiza. A mí en lo personal me insistió mucho este diputado (NdR: Beltrán Benedit) para que fuera. Toda esa semana me insistió. Inclusive cambié el pasaje del día jueves en la mañana para poder asistir y, efectivamente: fuimos en una combi de la Cámara de Diputados hasta el Penal de Ezeiza, pero no sabía que los internos eran los represores genocidas de esa época. Y justamente cuando estábamos llegando al penal, el diputado Beltrán Benedit sacó una lista con nombres y empieza a decir, "ustedes pueden hablar con tal, con tal, con tal, con tal". Yo quería salir corriendo.

- ¿Qué nombres escuchaste?

- Mira, varios... No te puedo decir por qué no los conozco, no sé quiénes son.

- ¿Y si no los conoces por qué querías salir corriendo?

- Porque no entendía nada. Yo decía ¿qué hago acá? No entendía qué pasaba. Cuando llegamos al penal, que nos hacen una recorrida por los pasillos del pabellón en donde están ellos, yo vi... gerontes. Y bueno, ahí nos dijeron en ese momento que estaban presos políticos, que no podían con las condiciones de vida que tenían y que con la edad que tienen no podían seguir en el penal.

- ¿Y qué te dijo Alfredo Astiz?

- (Suspira) Me gustaría contarlo todo bien ordenado.

- Bueno.

- Después de la visita, después de terminar de hablar, se me acercó y me dijo: "Yo sabía que ibas a venir". Yo me asusté en ese momento. Tenía miedo. Después empecé justamente a recabar, a buscar quién era la persona que me lo había dicho. Le pregunté el apellido primero y después no me lo acordaba en la combi. Finalmente lo googleé y cuando empecé a leer que era Astiz no lo podía creer. Me sentí estafada, me sentí engañada y defraudada, porque aparentemente ellos sí sabían que nosotros íbamos a estar ahí.

- ¿Y qué le dijiste al diputado que te llevó?

-Nada.

¿Por qué?

- Porque entre la ansiedad, la angustia, que no sabía si salir a hablar, si no hablar, qué decir, qué no decir, fueron pasando los días. Sí, lo que nos dijo es que justamente esta visita era una visita que previamente la había hablado con la Presidencia de la cámara.

- Con Martin Menem.

- Exactamente.

- ¿Y vos confiás en esa versión? ¿Martin Menem sabía que que ustedes iban a ir a visitar a represores?

- Yo creo que Martin Menem sabía lo mismo que a nosotros nos dijeron en su momento, que era una visita humanitaria al Penal de Ezeiza para conocer las condiciones edilicias del lugar.

Lourdes Arrieta - Alfredo Astiz Lourdes se despegó de la figura de Astiz. "Fueron juzgados. Es parte del pasado".

- ¿Edilicias, así se te dijo?

- Exactamente. Pero además se me insistió mucho. De hecho, fueron las mismas palabras que le repitió a la diputada Rocio Bonacci (NdR: otra de las asistentes): "Esto va a ser bueno, sería importante que fueras, va a ser algo patriótico", eso nos decía. Y repito: me insistió toda la semana que fuera.

- ¿Qué pensás de lo que hizo esa gente? Vamos al caso de Astiz puntualmente. ¿Crees que Astiz torturó y mató personas?

- Mira, eso está juzgado. Yo no nací (sic). Pero si eso está juzgado, es evidente que hubo pruebas y que hubo alguien que lo denunció.

- El diputado que armó la jugada, evidentemente, es una persona que reivindica esos crímenes o por lo menos no los entiende como tales y que, se entiende, está tratando de generar algo a nivel legislativo para morigerarles esas penas o mejorarles sus condiciones. ¿Es así?

- Aparentemente los reivindica, sí.

- Pero me refiero a si están armando algo vía Congreso para mejorarles su condición.

- Mira, yo tengo entendido que estaban haciendo algún proyecto. Él con algunos asesores. No sé si hubo algunos diputados más involucrados, no sé si la visita lo organizó solamente él o con otros diputados. No lo sé. Lo que sí sé es que estaban llevando adelante esta bandera para no sé si indultarlos o por lo menos darles la prisión domiciliaria.

- Se dijo que vos tal vez tenías una visión pro dictadura o pro crímenes de la dictadura porque tu padre fue militar y combatió en Malvinas. ¿Qué respondes?

- Jamás. Jamás, porque tampoco puedo apoyar a un gobierno así. De ninguna manera, primero como cristiana evangélica, voy a apoyar cualquier acto de violencia. Eso no está en mis valores ni en mis principios y además porque fue un gobierno que a los mismos héroes de Malvinas, cuando terminó la guerra, los ocultó. Mi papá llegó desde el Norland (NdR: el buque que trajo de regreso a varios combatientes) como prisionero de guerra hasta Punta del Este. Y de ahí vino por la noche, cruzaron a Argentina y los mantuvieron escondidos. Y después toda la posguerra que nosotros sufrimos también fue debida a ese gobierno dictatorial y genocida.

- Hay una denuncia que referían hace poco de que tu papá supuestamente había maltratado a personas durante la guerra de Malvinas. Concretamente en un juzgado de Río Grande, en Tierra del Fuego. Entiendo que la causa es la 1.777 del 2007 y habla de que él les habría sacado comida a algunos soldados. Y que entre ellos, se da a entender, estaba un joven de corrientes que finalmente terminó muriendo de hambre. ¿Sabías de esa causa?

- Sí, sabía de esa causa, una causa que prescribió. Inclusive los mismos soldados salieron a decir que no era así. Hace poco salieron a mostrar videos a favor de papá. Que papá nunca había cometido este tipo de actitudes. De hecho nos comunicamos con los distintos soldados que estuvieron con él en el pie de trinchera y a muchos de ellos también los había mandado a enfermería.

- ¿Qué se decía en tu casa de la época de la dictadura?

- No, no se hablaba. Jamás se hablaba de ese tema. Es más, mi padre y mi madre, y sobre todo mi madre, te pueden contar en primera persona todo lo que sufrieron con los generalatos. Que son los mismos que apoyaban justamente a este tipo de gobiernos dictatoriales.

¿Qué votarías si se llegase a proponer algo como una morigeración de pena? Algunos son capaces hasta de pedir el indulto (al Presidente). Si algo de esa índole va al Congreso, ¿vos qué vas a hacer?

No, esto ya está juzgado, evidentemente. Primero que no fue nunca promesa de campaña, ni de Javier, ni mía. Y lo que ya está juzgado, está juzgado. Yo vengo acá a trabajar hacia adelante, hacia el futuro. Lo que pasó, ya está. Y tampoco tenemos que burlarnos de la Justicia. Ya está esto, ya pasó.

chat benedit beltran.jpg Estos dichos le atribuyen al diputado procesista Beltrán Benedit.

- Antes de arrancar la nota, vos me hablaste de un título de los muchos que se han escrito en la prensa. En ese caso era uno mío: yo escribí "Lourdes, la que cuida asesinos", y vos dijiste que no era cierto, pero si fuiste a una misión humanitaria a hablar con asesinos, entonces sí es cierto.

- Pero yo no sabía. No, no es cierto porque yo no sabía. Te digo que me entero de que eran represores cuando ya estábamos en el penal. A mí me pasó lo mismo que a Bonacci, no entendíamos nada. Queríamos salir corriendo. Imaginate: yo de Mendoza, en una combi rumbo a la cárcel, que me empiezan a leer un par de nombres... no entendía nada. Yo dije en un momento "me quiero ir". Es más, perdón, cuento esto: nos hacen ingresar a un SUM para que charláramos justamente con estos internos. Cuando está por terminar la charla, que fue larguísima encima, más de dos horas fácil, empiezan a contar cuáles son los requerimientos que ellos estaban buscando, etcétera. Y te digo por qué para mí esto ya estaba justamente premeditado: dice uno de los internos, bueno acá nosotros les preparamos un proyecto, tomen. Y pasa un sobre de madera a uno de los diputados, el diputado de Entre Ríos, que lo toma enfrente de nuestras narices. Todo esto aparentemente ellos ya lo tenían.

- ¿Qué dice el proyecto?

- No sé qué es. Nunca lo vi.

- A mí me llama la atención tu actitud frente a todo lo que pasó. Vos fuiste supuestamente engañada, te diste cuenta de que estabas frente a criminales, el propio Astiz te dice "yo sabía que ibas a venir", ¿y después vos no hiciste absolutamente nada?

- Mira... la angustia, el miedo... ¿Cómo querés que actúe? ¿Que salga a hablar por los medios? Hay muchas cosas que uno tiene que analizar, que pensar en frío. Yo me pongo a disposición de todos los diputados, de todos los presidentes de bloques, de los bloques opositores incluso, para que sepan lo que pasó.

- Hay una versión de que vos misma vas a pedir que te investiguen.

- Así es. Se piensa evaluar el 7 de agosto. Cuando sea la sesión se va a votar la creación de una comisión evaluadora de conducta, justamente para investigar a los diputados que fuimos a esta visita y yo voy a votar para que se me investigue.

- Hablemos un poco de tu situación. Te vienen pegando hace rato, ¿por qué crees que es?

- Quizá porque no hablo, porque no doy notas en los medios. Pero tengo otras actividades. Por ahí me comunico de otra manera.

- Pero se pueden puntualizar varios hitos en los cuales vos has tenido entredichos. Con otros dirigentes, con la prensa...Hay una imagen en la que, por ejemplo, se te ve en un acto del peronismo. ¿Fuiste parte del peronismo en los últimos dos o tres años?

- No. Fui a entregar un currículum a Guillermo Carmona en el 2022 cuando trabajaba en la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas. Ahí conocí justamente la Legislatura, cuando estaba acompañándolos.

- Pero la de la foto sos vos. Y son todos los dirigentes peronistas. Parece un acto más que un entrega de un currículum.

No, yo lleve un currículum. Me tuve que comer el acto, que es distinto. Pero era por la posibilidad de que se estaba trabajando en Malvinas y estaba justamente el secretario de Malvinas.

pixelcut-export.jpeg La foto de Lourdes con los peronistas de Mendoza. La baja calidad porque está ampliada con IA.

-Y hay versiones de que también te acercaste al Partido Verde, ¿es real?

- No.

- Nunca te acercaste a Mario Vadillo para trabajar políticamente con ellos.

- No. Sí, con Lisi Rodríguez. Con ella estuve colaborando y ella en su momento trabajaba en lo que era Protectora y estaba junto con Mario Vadillo.

El armado del PAMI de la mano de Lourdes Arrieta

- Cambio de tema. ¿Por qué vos, que sos diputada, tenés la prerrogativa de poner y sacar gente en el PAMI? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?

- No, mirá: no es cosa de poner y sacar. Hay cosas que se tienen que cumplir, nada más. Y que si no se cumple con los objetivos planeados desde el Ejecutivo, se toman decisiones. Yo no es que voy y saco gente. Eso es una decisión.

-Vos pusiste a los dos directores que ha habido del PAMI y a uno de ellos lo sacaste a tu arbitrio o al de tu familia. ¿O me equivoco?

- No. Esa es una decisión del Ejecutivo y uno puede proponer. Si la persona no está cumpliendo con los objetivos que están planeados...

- ¿Te referís a Carlos Soloa vacas?

- Es el que estuvo anterior.

- ¿Y qué no cumplió Soloa Vacas?

- Hubo cosas que generaron ruido en el Ejecutivo, nada más.

- Está bien, pero vos hablás de objetivos concretos. ¿Concretamente qué no cumplió Soloa Vacas?

- Hubo algunos... No cumplió con tener en cuenta el decreto de Javier, el 8.423.

- No sé qué dice.

- Justamente, es acerca del tema de los despidos. Esto lo fuimos de alguna manera hablando con distintos referentes dentro de la organización de PAMI, del organismo. También para cuidar a los empleados.

Litvinchuk Arrieta Soloa Vacas Menem.jpg Arrieta, Menem, Soloa y Litvinchuk.

- Pero no sentís que había una irregularidad en que una diputada tenga... Y ojo, no me quiero encarnizar con vos porque esto lo hace toda la política. Pero vos sos diputada, Poder Legislativo. No deberías tener por qué tomar decisiones concluyentes en el Ejecutivo o en su red, en este caso el PAMI.

- No tomo decisiones; soy una legisladora como cualquier otro. Una diputada nacional que solamente sugiero un currículum, nada más.

- Se han filtrado materiales. Hay un audio que yo quiero que escuches para que me digas si es real o no, en el cual se demuestra que tu familia tendría presencia en decisiones públicas.

(Lourdes escucha el audio en el que se oye a Tomás Arrieta, su padre, intentando darle órdenes a Carlos Soloa Vacas, extitular del PAMI).

arrieta.mp3 Este audio se filtró a la prensa hace más de un mes. Lourdes Arrieta admitió que es su padre.

- Estos supuestamente son Tomás Arrieta, tu papá, y el exdirector de PAMI Soloa Vacas. ¿Es real?

- Mirá. No te voy a de decir que no. Es mi papá, realmente. Ellos tenían una muy buena relación.

- No parece una buena relación.

- No, tenían una muy buena relación y pueden dar fe.

- Pero de todos modos, más allá de eso. ¿Por qué el padre de una diputada tiene que incidir y pedir, sacar, meter, renunciar, "hacé renunciar al escribano". ¿Qué tiene que ver?

- Mirá. A ver. Había una buena relación y nada más. No es que está incidiendo ni nada por el estilo.

- Está incidiendo. Le está pidiendo su renuncia.

- No, no está incidiendo.

- En el audio le pide su renuncia, Lourdes.

A ver. Y voy a mirar la cámara y te voy a mirar a vos. Acá hubo una muy buena relación con Carlos Soloa Vacas y él se abusó de esa relación. Se abusó de la honorabilidad de mis padres, de mí, de mi familia, de mi hermano y del equipo, para salir a decir todo lo que dijo y para mandar a decir todas estas cosas. Y por otro lado, él hizo algunos cambios, unos movimientos, que no estaban acordados desde el Ejecutivo. Entonces quien pasó el currículum y quien lo recomienda, soy yo. Y la que recibe justamente un comentario, "che, está pasando esto en PAMI", soy yo.

- Está bien. ¿Pero vos no ves irregular que tu familia, incluso no sé si la otra voz que se escucha es la de tu madre, se meta en asuntos públicos?

- Mirá, no están metidos. No están metidos. Fue una conversación.

- Le están dando una orden a un funcionario.

- No, no es una orden. Es una conversación que tuvieron de estos temas.

- Cuando le dice "renunciá", es una orden.

- Pero si mi papá no tiene nada que ver.

- Eso es lo que yo digo.

- Y no tiene nada que ver. Él era un funcionario público que podía tomar sus propias decisiones. Uno le puede decir "hace esto, hacé lo otro", pero no tiene nada que ver. Y me parece raro pensar y poner en tela de juicio justamente un señor, héroe de Malvinas aparte, y decirle "no, pero está incidiendo". No está incidiendo. Él tenía que tomar las decisiones correspondientes. Él se tenía que hacer cargo, punto.

- Objetivamente, ya desde el momento en que lo llama, está incidiendo. Y además le da una orden, pero bueno, no demos vueltas sobre lo mismo, porque evidentemente no nos vamos a poner a acuerdo.

- ¿Cómo lo va a incidir si no tiene nada que ver? Si no es funcionario público, si no está metido en la gestión ni nada por el estilo. A ver, es una conversación, vos tomalo como una orden si querés. Él lo puede tomar como se le dé la gana, pero el que tenía que responder en ese momento era él.

- A mí me parece irregular. ¿Hay un acuerdo con UPCN, hay algún tipo de definición de que ustedes les van a dar algo para que ellos aporten otra cosa? ¿Por ejemplo, afiliaciones?

- No. Hay un trato cordial como con cualquier sindicato.

-¿Por qué despidieron a los últimos dos funcionarios que supuestamente son demarchistas, el titular del PAMI de Guaymallén y el titular de Las Heras?

- Mira, se tomó una decisión apresurada también.

¿De parte de Soloa Vacas?

- No, precisamente.

- ¿De De Marchi?

- Eso fue una decisión que tomó el Ejecutivo y bueno, en algunos sectores se decidió que los nombramientos tenían que ser después de mayo, de junio. Teníamos el conocimiento de que los organismos se iban a recién a acomodar después de la Ley Bases.

- Hablaste de periodismo ensobrado. ¿Qué periodistas están ensobrados en Mendoza?

- No puedo decirte. Es una opinión nada más.

- Bien. ¿Tenés una mirada negativa hacia el periodismo de la provincia?

- No es negativa; es crítica. Creo que los titulares tienen mucho amarillismo. Eso de ponerme, por ejemplo, "la cuidadora de asesinos"...

- Es un dato de objetivo de la realidad.

- No, no es objetivo. Yo no estoy cuidando a ningún asesino. Eso no es objetivo. Eso es subjetivo, que es distinto. Vos me decís, "vos fuiste a una visita". Y es una visita que te conté cómo es, cómo fue, y que supuestamente era humanitaria.

- Vos fuiste a una visita humanitaria... con asesinos.

- No sabía. Me sentí engañada, me sentí estafada, me sentí defraudada. Me dieron garantías oficiales, institucionales, de que esto estaba aprobado.

- ¿Vas a accionar contra Benedit?

- Mira, la mejor defensa y acción que tengo es que pedir que se me investigue.

lourdes 2 arrieta.jpg Arrieta en los estudios de Canal 7.

- ¿En algún momento te financió o tuvo algún vínculo la Iglesia evangélica con tu carrera política?

- No, jamás. Nunca recibí un peso de nadie.

- ¿Te han pedido que pongas a alguien?

- No, tampoco.

- ¿Cuáles son las cualidades de David Litvinchuk, que además nos acompaña mientras das esta nota, para estar al frente del PAMI, según vos? Porque vos lo pusiste, ¿no?

- Yo pasé el currículum. Nuevamente: no puedo incidir en el Ejecutivo. Yo paso un currículum.

- Dudo.

- Bueno, esa es tu percepción. Yo soy una legisladora y no pongo gente.

- Por supuesto. Tengo derecho a dudar. Yo creo que vos los pones. Y también, en este caso, sacaste a uno.

- Eso es lo que vos crees. Yo soy una legisladora. Pero respondo tu pregunta: David es un abogado, un prestigioso abogado en Buenos Aires, que hace siete años que está acá. Es un abogado federal que tiene cierto manejo de la política.

- ¿Porque hay una animadversión hacia Victoria Villarruel hoy en la cúpula del Ejecutivo?

- Mira, desconozco si la hay. Hay que respetar la institucionalidad. Hay que respetar que hay un Presidente y tenemos una Vicepresidente. Ya lo demás no te podría decir.

- ¿Qué opinas vos personalmente de ella y cómo lo está ejecutando su rol?

- Mirá, como presidente del cuerpo de senadores... Creo que no estoy al tanto de las actividades de esa cámara.

- Como vicepresidente del país te pregunto.

- Y, como vicepresidente creo que está cumpliendo un rol...Un rol legislativo en este momento. Después, Ejecutivo. No te podría decir sobre ella específicamente, pero sí te puedo decir que lo que está haciendo Javier Milei es cumplir con todo lo que nos ha venido diciendo a los argentinos desde la campaña.

- Entre Karina y Victoria, si hubiese una puja como se está hablando, vos obviamente sos Karina...

- Sí, sin dudas. Karina es la que a mí me abre las puertas.

- ¿Estás firme en el bloque de La Libertad Avanza o lo que pasó te podría hacer salir? Hay versiones de que estás pensando una posible salida de ese bloque.

- No, estoy en el bloque de La Libertad Avanza. Y porque respeto la institucionalidad y porque respeto a mis pares y porque respeto al Presidente y a los que a mí me abrieron las puertas, es que estoy acá contando qué es lo que pasó.

- En una línea y como referente política de la provincia, ¿qué ves de Cornejo?

- Mirá, está haciendo un buen rol en el sentido de que está achicando el Estado, que es lo que se comprometió a hacer. Creo que falta mucho para construir en Mendoza, pero en términos generales, no puedo ser injusta: hay cosas que mejorar sí, pero dentro de todo, él lo está no está llevando en buenos términos.

- Te doy la última y tomate tu tiempo. En varios puntos de esta entrevista vi que se te humedecían los ojos. Que te afectaba mucho toda esta situación. ¿Podés hacer un balance de lo que te está pasando, de lo que han sido estos ocho meses para vos? Si crees que has cometido errores y si no crees que has tomado decisiones injustas, hasta un poco "de casta", por decirlo así

- Mirá. No vengo de la política; vengo de un barrio sencillo y yo iba como precandidata a concejal y termino como diputada nacional. Imaginate que entré en esto a jugar prácticamente en un nivel de funcionario público importante. Y ha sido muy difícil adaptarme y claro que en esa adaptación he cometido errores, como por ejemplo esta visita al penal, que si me hubieran dicho de antemano quiénes iban, yo no iba. Y quiero además pedir perdón por esos errores y le quiero pedir perdón al pueblo mendocino y al pueblo argentino, justamente por haber generado malestar con todo esto.

- ¿Es tu único error?

- No, he tenido. He tenido más. Dentro de la política estás constantemente peleando muchas veces con gente de adentro o gente que se te acerca y creo que el error más grande que que puedo reconocer es que le he dado la confianza a personas que después me traicionaron.

- ¿Quién metió a los muertos entre los afiliados de La Libertad Avanza en Mendoza?

- No lo sé. No podría decirte.

- ¿Pero hubo muertos en esas planillas?

- Sí, sí. Hubo.

- ¿Cuántos?

- Como 76 si no me equivoco. Esa fue una de las cosas que, justamente, por inexperiencia y por aceptar y creer, me pasaron.

- ¿Pero no está la firma de tu hermano en esas planillas? ¿Cómo no saben quién los metió?

- Exactamente. Pero no te podría decir porque nosotros recibimos de todos lados.

- Lourdes, cerrá la nota como vos quieras.

- Bien. Vine a hablar acerca de lo que pasó en el penal. Creo que está más que aclarado; creo que se me ha castigado mucho por ser joven, por ser inexperta en la política, pero si algo tengo son mis valores y mi fe. Y estoy tratando de remendar todos los errores que pueda haber cometido. Pero también intento proyectar de aquí adelante. Soy joven, tengo sueños como todos, tomé la decisión de estar en un lugar donde todos te señalan y hablan de uno, y es difícil cuando no venís de adentro, tener que hacerte el cuero duro. Tener que recibir agravios, amenazas, extorsiones, vivir experiencias ingratas de gente que se te ha acercado y que después, por no darle tal o cual cosa, se enojan, te salen a escrachar, hablan mal de vos... Es muy difícil estar en este lugar, pero estoy convencida de que dentro de poco podemos crear algo muy importante. Podemos construir algo mejor de la mano de La Libertad Avanza y podremos salir adelante.

