Lourdes Arrieta, la diputada que cuida asesinos

Recuerdo la única vez en que la vi ser consultada de forma contundente, en una entrevista que ocurrió en febrero, una de las pocas veces en que habló con el periodismo en on (porque en general se esconde de él). Tuvo que atenerse a preguntas concretas sobre un tema puntual -el DNU- y dio un testimonio que, ya con el diario del lunes, terminaría siendo fundacional y descriptivo de lo que pasó meses más tarde: ante los cuestionamientos del periodista sobre un punto del proyecto, se enredó completamente y se mostró ofendida. Parecía no tener idea de qué contestar y simplemente dijo lo siguiente: “No, no, no. Yo, si ustedes le buscan la quinta pata al gato, no me puedo prestar para estas cosas; adiós”. Y cortó la comunicación.

Ver ese recorte me da un poco de vergüenza ajena. Aunque también algo de vergüenza propia, ya que es diputada por Mendoza. Es como cuando se le oyó a la peronista -diputada por Buenos Aires- Natalia Zaracho- decir que el proyecto era “muy largo” como para leerlo. Zaracho también fue un papelón y también me avergüenza, pero al menos fue bastante más sincera.