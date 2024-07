Tras visitar a criminales de lesa humanidad, Lourdes Arrieta atacó al periodismo que no depende del Estado

Fue en el programa "El búnker de Milei", de Radio Madero, donde las comunicadoras tuvieron la suerte de dialogar con la libertaria que hace días no contesta ningún requerimiento de la prensa oriunda de su provincia.

Lourdes Arrieta madero radio.jpg Lourdes Arrieta durante la entrevista en Radio Madero.

Arrieta dice que no está obligada a dar explicaciones

Arrieta continuó: "Entonces, así como está la libertad de prensa, también se llega al punto de injuriar, de calumniar. Hemos llegado a un límite en que ya no tenemos que permitir", propuso la representante de La Libertad Avanza.

"Los medios -añadió- son intermediarios de alguien que va y les pasa un sobre. Y algunos periodistas se molestan porque dicen 'ah, no contestó mi llamado, no me respondió'".

Es importante destacar que durante todo el miércoles buena parte de la prensa mendocina intentó contactarse con Arrieta y con su entorno en términos respetuosos, aunque sin éxito.

►TE PUEDE INTERESAR: La visita de Lourdes Arrieta a Alfredo Astiz y otros genocidas fue repudiada por peronistas y radicales

Ahora sus declaraciones parecieron justificar ese silencio. "Un funcionario público está obligado, sí, a dar alguna declaración en un medio público o a través de vías públicas. Pero la mayoría de los medios son privados, pagados por el privado. El funcionario público no está obligado a darles declaraciones", analizó la legisladora, a contrapelo con buena parte de la bibliografía sobre comunicación democrática en Occidente.

En contraste, Arrieta aseguró que el Cuarto Poder ya no son los medios de comunicación sino puntualmente las redes sociales -que, dicho sea de paso, también dependen de capitales privados-.

"Es lo que le pasó a Javier (Milei). Él comunicó de primera mano, no le hizo falta ir a tal medio, pautar con tal o cual. Y nunca se desconectó de las redes, o sea, nunca se desconectó de la gente a través de las redes", ejemplificó.

Algunos periodistas mendocinos contaron en las últimas horas que se los ha invitado a "anotarse" para charlar en algún futuro hipotético con la sagaz referente libertaria, que suele ir a las sesiones del Congreso Nacional con uno o dos patitos amarillos en la cabeza.

►TE PUEDE INTERESAR: Lourdes Arrieta y otros cuatro diputados libertarios justificaron la visita a genocidas