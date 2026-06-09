Senadores de la Legislatura de Mendoza dieron este martes media sanción al proyecto que crea la Comisión Bicameral de Futuro, un ámbito de trabajo que tendrá como objetivo analizar tendencias y que podrían impactar en Mendoza durante las próximas décadas.
Senadores crearon la "Comisión Bicameral de Futuro" para analizar problemas locales de cara al 2050
Lo que se proponen hacer legisladores -oficialistas y opositores- es reunir información sobre temas como la tecnología, la educación y los cambios productivos
A diferencia de otras comisiones legislativas, no se ocupará de proyectos de ley de la coyuntura ni tendrá facultades ejecutivas. Su función será elaborar informes y estudios para aportar información que sirva en la toma de decisiones en materia de políticas públicas.
Según explicaron los impulsores de la iniciativa durante el debate, la intención es tener un espacio de trabajo para que tanto senadores como diputados trabajen en conjunto. Esto junto con universidades, especialistas, organismos científicos, sectores productivos y organizaciones sociales para analizar problemas estructurales que exceden los períodos de gobierno.
Pensar problemas antes de que se conviertan en crisis
Durante la discusión del proyecto, los senadores coincidieron en que la política suele concentrarse en resolver urgencias inmediatas, mientras que algunos problemas requieren una mirada de más largo plazo.
Entre los temas mencionados durante el debate aparecieron la escasez de agua, los cambios demográficos por la caída de la natalidad y el envejecimiento de la población, el impacto de las nuevas tecnologías sobre el empleo, la transición energética y las transformaciones productivas relacionadas con la economía del conocimiento.
La comisión será un organismo de consulta y estará integrada por ocho senadores y ocho diputados. Además, contará con la participación de universidades y representantes del ámbito científico y académico a través de un consejo asesor permanente.
Informes para elaborar políticas públicas
El proyecto establece que la comisión bicameral deberá elaborar informes con un horizonte mínimo de 15 años, identificar tendencias y riesgos que puedan afectar a la provincia y formular recomendaciones para el diseño de políticas públicas de largo plazo.
La iniciativa fue respaldada por legisladores del oficialismo y de distintos sectores de la oposición.
Durante el debate, el senador justicialista Mauricio Sat advirtió que la creación de una comisión por sí sola no modificará la realidad y sostuvo que los diagnósticos deberán traducirse en leyes, decisiones políticas y asignación de recursos para tener impacto concreto.
Más allá de las diferencias partidarias, los legisladores coincidieron en la necesidad de contar con una herramienta que sirva para adelantarse a situaciones complejas de Mendoza antes de que se conviertan en problemas graves que necesiten respuestas urgentes.