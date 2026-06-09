Senadores crearon la "Comisión Bicameral de Futuro" para analizar problemas locales de cara al 2050

Pensar problemas antes de que se conviertan en crisis

Tuit Hebe Casado La vicegobernadora Hebe Casado destacó en un tuit la creación de la Comisión Bicameral de Futuro

Durante la discusión del proyecto, los senadores coincidieron en que la política suele concentrarse en resolver urgencias inmediatas, mientras que algunos problemas requieren una mirada de más largo plazo.

Entre los temas mencionados durante el debate aparecieron la escasez de agua, los cambios demográficos por la caída de la natalidad y el envejecimiento de la población, el impacto de las nuevas tecnologías sobre el empleo, la transición energética y las transformaciones productivas relacionadas con la economía del conocimiento.

La comisión será un organismo de consulta y estará integrada por ocho senadores y ocho diputados. Además, contará con la participación de universidades y representantes del ámbito científico y académico a través de un consejo asesor permanente.

Informes para elaborar políticas públicas

legisladores oficialismo y oposición Senadores del oficialismo y de la oposición acordaron crear un espacio de discusión de grandes problemáticas provinciales para elaborar informes que sirvan a la hora de tomar decisiones. Prensa Legislatura

El proyecto establece que la comisión bicameral deberá elaborar informes con un horizonte mínimo de 15 años, identificar tendencias y riesgos que puedan afectar a la provincia y formular recomendaciones para el diseño de políticas públicas de largo plazo.

La iniciativa fue respaldada por legisladores del oficialismo y de distintos sectores de la oposición.

Durante el debate, el senador justicialista Mauricio Sat advirtió que la creación de una comisión por sí sola no modificará la realidad y sostuvo que los diagnósticos deberán traducirse en leyes, decisiones políticas y asignación de recursos para tener impacto concreto.

Más allá de las diferencias partidarias, los legisladores coincidieron en la necesidad de contar con una herramienta que sirva para adelantarse a situaciones complejas de Mendoza antes de que se conviertan en problemas graves que necesiten respuestas urgentes.