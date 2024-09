Andrea Villegas, la mendocina que triunfa en Chile con sus libros de superación personal

Andrea Villegas3.jpeg Andrea tiene 40 años, nació en Mendoza y aquí tiene sus raíces. Vivió en varias partes del mundo, en Oceanía debutó como conductora de TV. Hace 10 años está radicada en Chile. Foto: Gentileza Andrea Villegas

Hoy, a los 40 años, la escritora y conferencista está abocada de lleno a los libros de autoayuda que ella prefiere definirlos como "herramientas para que las personas logremos vivir con mayor plenitud y construyamos una vida exitosa con estilo propio". Una búsqueda del conocimiento personal que parte siempre de su propia experiencia, de sus vivencias y aprendizajes. Porque escribir, para ella, "es un proceso de autoexploración".

En esta entrevista que brindó a Diario UNO, Andrea Villegas -cuyo acrónimo es Mequeson- habla de su especial vínculo con Mendoza, sus podcast y apariciones televisivas -su primer programa como conductora y productora lo hizo en Oceanía, después trabajó en Grupo América- y revela su deseo de volver a su tierra natal para presentar su última publicación en la Feria del Libro local.

Ser escritora para indagar sobre sus propias vivencias

Describe a sus padres como "emprendedores" y sostiene que las mudanzas en su infancia la hicieron aprender a muy temprana edad que "todo sitio puede ser un hogar si estás haciendo lo que amas y compartiendo eso con las personas que amas".

El modo de moverse de su familia siempre fue "cuidando nuestras raíces"; de ahí que nunca se alejó demasiado de Mendoza, un lugar que para ella "sigue siendo la raíz que cuido mucho para que crezcan las ramas de mi ser". Soltera y sin hijos; su familia, sus amistades y sus proyectos "son pilares en mi vida que me acercan a mi idea de destino, al igual que el seguir explorando cada rincón de este planeta con sus sabores, matices y modos diversos".

En cuanto a la escritura, Andrea confirma que la acompaña de toda la vida como una forma de "indagar en mis fibras más íntimas, de explorar aquello que llama mi atención y despierta mi curiosidad". En este sentido, se percibe curiosa y "una admiradora nata de la belleza del universo y todas sus dimensiones, y por eso siento que todo me inspira y que todos somos, en mayor o menor medida, inspiración".

Andrea Villegas2.jpeg A su hogar de Chile Andrea Mequeson lo llama “mi pedacito de cielo” porque está en las alturas y desde allí aprecia "unos atardeceres maravillosos". Foto: Gentileza Andrea Villegas

"Hay personas que, cuando pasan por nuestra vida, nos transforman, y a lo largo de mi vida he tenido la fortuna de encontrarme con muchas personas grandiosas. Una de ellas fue un gran maestro que tuve en el colegio San Luis Gonzaga, llamado Jorge Roberts", destaca la escritora sobre esta persona que "me hizo sentir que lo importante no es solo leer un libro, sino sentir el impacto que tiene en uno, me enseñó que las letras pueden hacer vibrar, sentir e impactar a las personas de un modo único". De este modo fue descubriendo que las palabras "tendrían un papel importante en mi vida".

Apenas se recibió de publicista montó su propia agencia, mientras trabajaba en la televisión y daba clases como profesora universitaria. "Hoy sigo estudiando; cada semana leo un libro nuevo y me sigo especializando en universidades e instituciones de Estados Unidos, México, Chile y Argentina, en diversas áreas que van desde la psicología hasta comunicación política estratégica", cuenta Andrea.

La misión de sus libros es contribuir al bienestar de quien los lea

Estos estudios más que sumar títulos en especializaciones y diplomados, a ella le brindan "la posibilidad de ampliar mi visión, profundizando en áreas del conocimiento que a simple vista parecen no asemejarse, pero al descubrir sus conexiones crean un multiespacio de pensamiento mucho más interesante de lo que uno puede imaginar, porque sus hilos se conectan sutilmente con gran valía".

-¿Cómo llegás a escribir libros de autoayuda?

-Siempre me gustó observar el comportamiento humano; somos seres muy misteriosos, tan impredecibles e imperfectos, y a la vez capaces de crear maravillas por doquier. Eso me llevó a estudiar mucho sobre nosotros y a tener una fuerte inclinación hacia el desarrollo personal. Me apasiona descubrir lo poderosos que somos cuando nos animamos a tomar nuestra pluma para escribir nuestra propia historia. Después de años de trabajar en medios y comunicación, sentí que también podía aportar desde el ámbito del bienestar y crecimiento personal. Disfruto mucho compartir las nociones aprendidas dando conferencias y escribiendo mis propios libros. Hace casi una década me enfoco en brindar herramientas para que las personas logremos vivir con mayor plenitud y construyamos una vida exitosa con estilo propio.

Andrea Villegas1.jpeg La mendocina radicada en Chile dice que cada semana lee un libro nuevo y que se sigue especializando en diferentes áreas, desde la psicología y las letras hasta la comunicación política. Foto: Gentileza Andrea Villegas

-¿Y por qué te radicaste en Chile?

-Porque quería escribir, y el mar de esta costa tiene una fuerza increíble; es muy inspirador cuando se lo observa detenidamente. En mi hogar de Chile, al cual llamo “mi pedacito de cielo” porque está en las alturas y veo unos atardeceres maravillosos, no tengo muchas distracciones, lo que me permite tener mucho tiempo disponible para escribir y reflexionar.

-¿Cómo recordas tu paso por los medios de comunicación de Mendoza?

Recuerdo mis años en la televisión, la radio, la prensa escrita y el cine en Argentina con mucho cariño; se me ponen los ojos brillosos cada vez que le cuento a alguien alguna anécdota de mis viajes por el mundo en el programa de televisión “Diario del Viajero”, entrevistando a alguna celebridad en “Es lo que hay”, o aprendiendo de nuestros derechos en la radio con “Derechos de Una” (FM UNA). Tantas cosas vividas que me hacen vibrar fuerte. A Mendoza la sigo sintiendo muy fuerte en mí. En lo personal y profesional, siempre tengo esa sensación de que me quedan cosas grandiosas por hacer donde nací. Mientras tanto, sigo sembrando mi semillita en otros sitios, intentando representar bien a mi país y mi provincia.

Todos sus libros hablan desde su propia experiencia de vida

-¿Cuánto de tu ser se imprime en cada obra? ¿Con qué objetivo buscás transmitir tu propia experiencia?

-Nadie puede hablar de lo que no conoce, y la mejor manera de conocer algo es desde la experiencia. Cada una de mis obras es un reflejo profundo de mis experiencias y aprendizajes. Esto no solo se ve en mis libros, sino también en mis programas en televisión o conferencias. Desde mis fortalezas y vulnerabilidades hasta mis momentos de duda y descubrimiento, todo queda impreso en cada idea materializada.

Escribir para mí es un proceso de autoexploración, donde inevitablemente se expone mucho de lo que soy y lo que he vivido. Mi objetivo al escribir no es solo compartir conocimientos o ideas, sino conectar con los lectores o audiencia de manera genuina. Siento que cuando uno se atreve a mostrar su verdadero ser, con sus luces y sombras, se crea un puente que trasciende todo, es cuando en verdad todos somos unidad. Muchos lectores abrazan tan fuerte mis libros porque abren una conversación honesta, son una mano extendida que invita a quienes los leen a reflexionar, a crecer y sentir, encontrando su propia verdad. Por eso, en cada proyecto que emprendo busco transmitir la autenticidad de mi propia búsqueda de libertad, bienestar y autoconocimiento, con la esperanza de que inspire a otros a emprender lo que quieran ser y hacer, activando todo nuestro poder.

¿Por qué el acrónimo Mequeson?

"Mequeson" es un acrónimo que significa “Mente que sonríe”. Es una forma divertida y amigable de recordar que todo lo que elegimos en nuestra vida debe tener como consigna hacer a nuestra mente feliz; es decir, debe ser amable y brindarnos satisfacción. Por eso debemos ser cuidadosos con lo que elegimos, ya que debe cumplir con esta consigna. Todas nuestras acciones, pensamientos, vínculos y palabras deben hacer a nuestra mente sonreír. Esta filosofía la enseño en cada uno de mis libros, y con el tiempo en mis talleres y conferencias, la gente la ha adoptado con mucho respeto y cariño, convirtiéndose en una marca personal. Me encanta porque no hay nada mejor que llevar, casi como un apellido, algo tan valioso que ayuda diariamente a tantas personas (incluyéndome) a tomar decisiones conscientes basadas en su bienestar y amor.

La clave del éxito está en 8 poderes para activar en 11 pasos

Después de “Una pausa en tiempo express” (2017, Novacasa) y “De medias naranjas y naranjas enteras” (2022, Alfaomega- Novacasa) este año la escritora llegó a las librerías físicas y virtuales de casi todo América Latina con “Método 8.11” (2024, Editorial Planeta).

Tras 20 años de investigación, el "Método 8.11" es un sistema que la autora ha desarrollado para centrarse en "activar y equilibrar los 8 poderes fundamentales que todas las personas poseemos". Los poderes a los que hace referencia son: el racional, el poder interior, el emocional, el poder de las relaciones, el de materializar, el de la abundancia, el creativo y el poder energético.

"Cada poder puede ser activado a través de 11 pasos específicos, lo que permite a cada individuo trabajar en sus áreas de mayor debilidad mientras fortalece aquellas en las que ya sobresale", explica Andrea Mequeson. Por ello, su método enfatiza la interconexión de los 8 poderes, afirmando que "el desarrollo de uno influye en el fortalecimiento de los otros y que no es necesario sacrificar un área para mejorar otra".

Andrea Villegas con libro.jpeg La escritora mendocina visitó países como Ecuador para presentar su reciente libro "Método 8.11". Además, en varias ciudades chilenas ofrece conferencias y firmas de libros. Foto: Gentileza Andrea Villegas

"Propone que todos los poderes pueden coexistir y fortalecerse simultáneamente, permitiendo a las personas sentirse realizadas y equilibradas en todas las facetas de su vida", asegura la mentora de bienestar. Y el "Método 8.11" invita a sus practicantes "a invertir tiempo y energía en un desarrollo consciente, adaptando el proceso a sus necesidades y propósitos personales para es lograr un equilibrio integral que fomente un bienestar personal profundo, logrando una vida equilibrada y exitosa en quien lo practique".

-¿Y tenés una fórmula para el éxito?

-No creo que exista una fórmula para el éxito, pero creo que la combinación de autoconocimiento, disciplina, enfoque, pasión, paz mental y gratitud son buenos ingredientes para la receta. También es importante mantener equilibrados diversos aspectos de nuestra vida como el amor, la salud, el dinero y la creatividad. La clave del éxito posiblemente se encuentre en el balance entre el ser y el hacer, entre la introspección y la acción, en hacernos esas preguntas incómodas que cuando nos animamos a responder tienen la capacidad de brindarnos bienestar y seguridad en nuestra toma de decisiones y, sobre todo, en tener un diálogo amable no solo con el entorno sino con uno mismo, lo que llamo "Mequeson".

Andrea Villegas libro.jpeg La mendocina tiene tres libros publicados: “Una pausa en tiempo express”, “De medias naranjas y naranjas enteras” y "Método 8.11".

-¿Cuánto te inspiran tus lectores?

-Mis lectores son inspiración en estado puro. Incluso el libro “De medias naranjas y naranjas enteras” fue la respuesta a las incertidumbres sobre el amor y aceptación personal que ellos me hicieron llegar a través de sus cartas, mails y mensajes, tanto online como en forma presencial.

Cómo se introducen los libros de autoayuda en las redes sociales

-¿Creés que tienen espacio las temáticas relativas al autoconocimiento en las redes sociales?

-Claro que sí. Incluso mis libros son apreciados por muchos influencers que comparten sus sensaciones acerca de ellos en las redes sociales, haciendo reseñas, fotos y videos muy creativos. Esto acerca a nuevos lectores a mis libros y contenidos, porque el concepto de compartir desde la experiencia es muy valioso y válido. Las redes son un canal que ofrece eso y llega a miles de personas con un solo clic. Es maravilloso ver cómo diferentes personas del mundo, de diversos sitios, culturas y edades, comparten mi contenido en redes sociales. Lo aprecio y agradezco cada día.

-¿Te gustaría incursionar en otro género literario?

-Si bien soy conocida por escribir sobre temas relacionados al crecimiento personal, también escribo poesía y tengo publicadas varias de ellas en antologías con otros autores, como también algún que otro reconocimiento y premio literario ganado. Este último tiempo exploré más en la ficción, veremos cómo nos va con eso. Todos los géneros me ofrecen modos nuevos de descubrirme y expresar lo que observo entre letras, y eso me gusta mucho.

-¿Tenés pensado venir a Mendoza a presentar tu libro?

-Sería un honor volver a Mendoza para presentar mi libro en la Feria del Libro y brindar alguna conferencia. Me encantaría, lo hice cuando vivía en Mendoza y sería hermoso volver a hacerlo.

