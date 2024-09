El Turco Asís, la biografía no autorizada de un vendedor callejero que conquistó la ciudad de la furia

No me gusta escribir en primera persona. Pero, en esta ocasión, voy a hacer una excepción. Admito que, hasta hace unos días, una biografía del Turco Asís no me llamaba para nada la atención. Por eso, la primera pregunta a Pablo Perantuono fue porque quisieron hacer una biografía sobre él, que los llevó a escribir el libro Turco. ¿Acaso no había algo más interesante?

Y probablemente había muchas cosas más interesantes, pero a Perantuono y Soriano les pareció una gran idea escribir un libro sobre el Turco Asís y estuvieron tres años recolectando información, haciendo entrevistas. Incluso, en varias ocasiones, hablaron con un Asís muy reticente, pero colaborador en cierto sentido, ya que mientras él callaba muchas cosas, les daba permiso a sus amistades y conocidos para que hablaran abiertamente, pero, otra vez: ¿por qué elegir al turco Asís?