"Superior cambia vidas": abren una convocatoria para plasmar historias de alumnos en un libro

Ramos sostuvo que el libro tendrá un valor para todos aquellos que aún no pasaron por las aulas de los institutos de Educación Superior, con enseñanza pública y de calidad. Por lo que servirá para alentar a aquellos que piensan en seguir estudios terciarios pero no dan el primer paso todavía.

El valor de la identidad educativa

La propuesta invita a quienes forman parte de la comunidad de los IES (tanto actuales alumnos como graduados) a enviar relatos que inspiren. No se trata solo de trayectorias académicas, sino de historias de vida donde el acceso a la formación profesional haya abierto puertas, generado nuevas oportunidades o modificado el entorno del protagonista.

Desde la organización destacaron que el objetivo principal es mostrar cómo el sistema educativo provincial impacta directamente en el futuro de las personas, transformando el esfuerzo individual en un logro colectivo.

Profesorado de matemáticas Instituto Tomás Godoy Cruz (4).jpeg La docencia es una de las carreras más elegidas en los institutos de educación terciaria y hay profesorados como el de Matemáticas que es prioritario en Mendoza. Imagen ilustrativa. Foto: UNO / Axel Lloret

Ramos indicó que actualmente hay una gran demanda de carreras técnicas con realidades muy diversas, no tan sólo aquellos jóvenes que egresan del secundario, sino adultos que buscan mejorar su situación laboral e incluso, "cumplir un sueño", en esta etapa de la vida.

Selección y criterios editoriales

Las historias recibidas pasarán por un proceso de curaduría a cargo de un equipo editorial, que tendrá la tarea de seleccionar los relatos que finalmente integrarán la obra. Los criterios principales de evaluación serán:

Impacto y autenticidad: Historias genuinas que reflejen el esfuerzo y la vocación.

Historias genuinas que reflejen el esfuerzo y la vocación. Diversidad: Se buscará representar la pluralidad de departamentos, edades y contextos que conviven en el sistema de educación superior de Mendoza.

Se buscará representar la pluralidad de departamentos, edades y contextos que conviven en el sistema de educación superior de Mendoza. Capacidad inspiradora: Relatos que sirvan de motivación para que otros ciudadanos inicien o retomen sus estudios.

Cómo sumarse a la iniciativa

La convocatoria ya se encuentra activa para toda la provincia. Los interesados en participar y "sumar su voz" pueden consultar las bases y condiciones a través de los canales oficiales de la Dirección de Educación Superior o en el enlace disponible en sus redes sociales.