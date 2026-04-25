La Dirección de Educación Superior lanza una convocatoria para alumnos y egresados de los Institutos de Educación Superior (IES) para compartir la historia de sus trayectorias educativas, en lo que será el primer libro colectivo de estas características en Mendoza. La iniciativa busca visibilizar el impacto transformador de la educación terciaria en la realidad de los mendocinos.
"Superior cambia vidas": abren una convocatoria para plasmar historias de alumnos en un libro
La Dirección de Educación Superior editará un libro con las historias de estudiantes y sus trayectorias en las aulas de las carreras terciarias de Mendoza
La educación superior es, en muchos casos, el puente hacia una realidad antes impensada. Con el objetivo de documentar ese proceso, Educación Superior de Mendoza presentó el proyecto “Superior cambia vidas”, una convocatoria literaria que busca reunir testimonios reales sobre el poder de las aulas como motor de cambio social y personal.
Su directora, Mariela Ramos, señaló a Diario UNO que no hay antecedentes de un trabajo documental de estas características, que registre las historias de éxito, de esfuerzo y de determinación para dar un salto a la vida profesional y el mundo del empleo.
Ramos sostuvo que el libro tendrá un valor para todos aquellos que aún no pasaron por las aulas de los institutos de Educación Superior, con enseñanza pública y de calidad. Por lo que servirá para alentar a aquellos que piensan en seguir estudios terciarios pero no dan el primer paso todavía.
El valor de la identidad educativa
La propuesta invita a quienes forman parte de la comunidad de los IES (tanto actuales alumnos como graduados) a enviar relatos que inspiren. No se trata solo de trayectorias académicas, sino de historias de vida donde el acceso a la formación profesional haya abierto puertas, generado nuevas oportunidades o modificado el entorno del protagonista.
Desde la organización destacaron que el objetivo principal es mostrar cómo el sistema educativo provincial impacta directamente en el futuro de las personas, transformando el esfuerzo individual en un logro colectivo.
Ramos indicó que actualmente hay una gran demanda de carreras técnicas con realidades muy diversas, no tan sólo aquellos jóvenes que egresan del secundario, sino adultos que buscan mejorar su situación laboral e incluso, "cumplir un sueño", en esta etapa de la vida.
Selección y criterios editoriales
Las historias recibidas pasarán por un proceso de curaduría a cargo de un equipo editorial, que tendrá la tarea de seleccionar los relatos que finalmente integrarán la obra. Los criterios principales de evaluación serán:
- Impacto y autenticidad: Historias genuinas que reflejen el esfuerzo y la vocación.
- Diversidad: Se buscará representar la pluralidad de departamentos, edades y contextos que conviven en el sistema de educación superior de Mendoza.
- Capacidad inspiradora: Relatos que sirvan de motivación para que otros ciudadanos inicien o retomen sus estudios.
Cómo sumarse a la iniciativa
La convocatoria ya se encuentra activa para toda la provincia. Los interesados en participar y "sumar su voz" pueden consultar las bases y condiciones a través de los canales oficiales de la Dirección de Educación Superior o en el enlace disponible en sus redes sociales.