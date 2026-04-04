Mendoza apuesta a carreras claves en educación superior y ofrece becas para una rápida inserción

Profesorado de matemáticas Instituto Tomás Godoy Cruz (6).jpeg El profesorado de Matemáticas sigue siendo una de las llaves para insertarse en el sistema docente rápidamente. Foto: UNO / Axel Lloret

Impulso a la docencia y al sector energético

Pero el esquema no se limita a la docencia. La resolución también apunta a sectores clave de la economía mendocina, donde la necesidad de personal calificado crece al ritmo de la actividad. Las tecnicaturas vinculadas a petróleo y gas, minería, metalmecánica, energías renovables e informática —especialmente software y servicios— forman parte de ese paquete estratégico.

La lógica es clara: formar donde hay trabajo. Para eso, el Gobierno no solo ordena la oferta educativa, sino que suma un incentivo directo: quienes opten por estas carreras podrán acceder a becas, en un intento por inclinar la balanza al momento de elegir qué estudiar.

mineria visitas mina La Minería, como las carreras vinculadas a la gestión del medio ambiente son prioritarias en Mendoza.

Desde el ámbito educativo explican que la selección no es arbitraria. Se apoya en datos de matrícula, egresos y proyecciones de empleo, además del diálogo con sectores productivos. El objetivo es reducir la distancia entre lo que se estudia y lo que el mercado laboral necesita.