Por primera vez, unos 14.000 estudiantes de institutos terciarios rendirán examen de ingreso

Profesorado de matemáticas Instituto Tomás Godoy Cruz (8).jpeg Foto: UNO / Axel Lloret

“Los exámenes van a ser en la primera quincena de febrero”, señaló Ramos, quien además explicó que ya cuentan con el relevamiento sobre cuántos institutos adoptarán el examen jurisdiccional: el 80% de los institutos estatales y el 55% de los institutos privados utilizarán la instancia de evaluación confeccionada por el organismo provincial.

Ramos aseguró que el material de preparación ya está disponible para todos los aspirantes. “Está todo subido a la plataforma hace un tiempo: los cuadernillos, el modelo de examen, y gran parte de los institutos ya está trabajando con los estudiantes que quieren rendir”, indicó.

Qué se evaluará en los exámenes nivelatorios en institutos terciarios

Como se estila en el ingreso a los secundarios de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), en este caso se hará foco en el desempeño de Lengua y Matemática. Es decir, la alfabetización. Es por ello, que los ingresantes deberán reforzar los saberes básicos al salir del secundario para prepararse para la formación profesional.

La DGE, mediante la resolución Nº 4.708, creó un dispositivo único de ingreso para los Institutos de Formación Docente y Técnica en lo público y lo privado.

Esta medida responde a la necesidad de jerarquizar la formación inicial y atender las demandas del futuro formando profesionales con un carácter abierto, participativo y articulado.

Para su aplicación, la Dirección de Educación Superior coordinó la implementación de cursos de nivelación y acciones de apoyo intensivo que les permitan a los aspirantes alcanzar el puntaje mínimo exigido como condición académica básica, garantizando así inclusión y continuidad en la trayectoria formativa.

Mariela Ramos.jpeg Mariela Ramos, directora de Educación Superior.

Mendoza, pionera en los exámenes de ingreso en el país

Ramos puso de relieve que Mendoza es la primera provincia del país en iniciar exámenes de diagnóstico para los ingresantes a los terciarios y a la vez es punta de lanza en evaluar a docentes.

Cada 2 años, los profesores titulares deberán revalidar sus cargos. Hace algunas semanas se realizó una prueba piloto con una autoevaluación de 5 docentes por instituto. La intención es consolidarlo en este 2026.