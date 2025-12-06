Tadeo García Zalazar: "No regulamos costumbres de los alumnos, pero pedimos compromiso parental"

También se refirió a las nuevas costumbres que van apareciendo entre los adolescentes, como el "UPD" -Último Primer Día de clases- o el "UUD" -Último Último Día- en donde los chicos suelen tener conductas disruptivas y en este sentido, volvió a cargar las tintas sobre los adultos responsables.

Colegio Santa María daños 3 Según Tadeo García Zalazar, hay muchos estudiantes de Mendoza que en lugar de ensuciar la escuela, la pintan, la arreglan y la decoran y esto no genera noticias.

"No regulamos costumbres, pedimos responsabilidad parental"

Acerca de estas prácticas, como también la de la presentación de los buzos de fin de curso, y otras costumbres de los estudiantes, García Zalazar fue claro. "Nosotros no regulamos costumbres de los alumnos, pedimos responsabilidad parental" y continuó: "La escuela educa en un plazo horario limitado, muchas de estas conductas ya vienen aprendidas desde la casa".

En el mismo sentido, puso énfasis en que muchas veces son los padres los que propician juntadas, alquilan salones y auspician este tipo de prácticas sociales. Por este motivo, él y su gestión apuestan a que se los involucre también en los resultados de esas acciones.

La buena conducta de los alumnos que no es noticia

García Zalazar sostuvo que en las escuelas de gestión pública no hay sistema de amonestaciones, sino de puntos que se descuentan o se suman según la conducta de los alumnos. Si bien hay casos en los que pierden puntos, otros que pintan la escuela, la limpian, decoran con murales, o arreglan los bancos suman puntos.

Tal y como lo expresó el titular de la DGE, estos no son noticia, y sí ocurre en más de una oportunidad. Según aseguró, estos casos también son dignos de hacerse públicos.