El ministro de Educación, Cultura e Infancias de la provincia, Tadeo García Zalazar fue consultado nuevamernte sobre los incidentes provocados por alumnos de 5º año del colegio Santa María, los que provocaron destrozos, ensuciaron el edificio e insultaron al director.
Tadeo García Zalazar: "No regulamos costumbres de los alumnos, pero pedimos compromiso parental"
El ministro de Educación se refirió a los incidentes causados por alumnos en el Colegio Santa María y apuntó a conductas aprendidas desde la casa
Si bien la DGE no tiene una injerencia directa sobre esta institución, ya que es de gestión privada y administrada por una universidad, sí destacó que la posición del gobierno escolar es que cada escuela tenga sus propias normas de convivencia, que se deben cumplir.
Sin embargo, apuntó a que los padres son responsables por la conducta de sus hijos y que la DGE ya ha empezado a hacer cambios en este sentido, como la modificación del Código Contravencional que apunta a responsabilizar a los padres del daño que provoquen los estudiantes que maltraten, hostiguen y hagan bullying a alguno de sus compañeros.
También se refirió a las nuevas costumbres que van apareciendo entre los adolescentes, como el "UPD" -Último Primer Día de clases- o el "UUD" -Último Último Día- en donde los chicos suelen tener conductas disruptivas y en este sentido, volvió a cargar las tintas sobre los adultos responsables.
"No regulamos costumbres, pedimos responsabilidad parental"
Acerca de estas prácticas, como también la de la presentación de los buzos de fin de curso, y otras costumbres de los estudiantes, García Zalazar fue claro. "Nosotros no regulamos costumbres de los alumnos, pedimos responsabilidad parental" y continuó: "La escuela educa en un plazo horario limitado, muchas de estas conductas ya vienen aprendidas desde la casa".
En el mismo sentido, puso énfasis en que muchas veces son los padres los que propician juntadas, alquilan salones y auspician este tipo de prácticas sociales. Por este motivo, él y su gestión apuestan a que se los involucre también en los resultados de esas acciones.
La buena conducta de los alumnos que no es noticia
García Zalazar sostuvo que en las escuelas de gestión pública no hay sistema de amonestaciones, sino de puntos que se descuentan o se suman según la conducta de los alumnos. Si bien hay casos en los que pierden puntos, otros que pintan la escuela, la limpian, decoran con murales, o arreglan los bancos suman puntos.
Tal y como lo expresó el titular de la DGE, estos no son noticia, y sí ocurre en más de una oportunidad. Según aseguró, estos casos también son dignos de hacerse públicos.