El tipo de jazmín que abre sus flores de noche y cierran por la mañana: perfuman por hasta 20 horas

Pero, lo cierto es que a diferencia de otros tipos de jazmín que florecen durante el día, el jazmín sambac (Jasminum sambac) despliega sus pétalos cuando cae el sol. Este mecanismo natural está relacionado con la polinización nocturna, ya que su perfume atrae a insectos activos durante la noche.

Originario del sudeste asiático, especialmente de India y Filipinas, el jazmín sambac también es conocido como: jazmín árabe, Sampaquita, jazmín de Arabia. Es muy apreciado no solo por su aroma, sino también por su uso en perfumes de lujo y rituales tradicionales.

jazmin sambac (2) Las hojas del Jasminum sambac son simples, ovaladas y miden entre 4 y 12,5 cm de largo.

Además de esta peculiar característica, su fragancia intensa, dulce y ligeramente exótica lo convierte en una de las especies preferidas para aromatizar jardines y patios, para preparar aceites esenciales y perfumes, al igual que para decorar ambientes con flores frescas.

Cómo cuidar un Jasminum sambac en casa

El jazmín sambac es fácil de mantener si se cumplen ciertos cuidados básicos:

Luz : es una planta que prefiere lugares con buena iluminación indirecta.

: es una planta que prefiere lugares con buena iluminación indirecta. El riego debe ser frecuente pero sin encharcar.

debe ser frecuente pero sin encharcar. Temperatura : entre 20°C y 30°C.

: entre 20°C y 30°C. Poda ligera tras la floración para estimular nuevos brotes.

Con los cuidados adecuados, es posible disfrutar de su perfume y florecimiento nocturno incluso en balcones o patios pequeños.