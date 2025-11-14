¿Cómo tener una planta de jazmín dentro de casa sin que se seque?

plantas de jazmin en el interior (1) La planta de jazmín es muy hermosa en todos los sentidos, por eso, tenerla dentro de tu hogar sin duda embellecerá y perfumara cualquier espacio.

Primero, tenés que elegir la especie de jazmín adecuada para interior, ya que no todos se adaptan igual al interior. Las especies más recomendadas son el jazmín del Cabo (Gardenia), el jazmín sambac y el jazmín estrella. Estas variedades toleran mejor los espacios cerrados y requieren menos sol directo.

El jazmín de interior necesita luz, pero no sol directo. Busca un lugar cercano a una ventana luminosa, preferentemente con luz natural filtrada. Si la planta recibe sol fuerte por varias horas, sus hojas pueden quemarse y secarse. Por el contrario, si tiene poca luz, dejará de crecer y puede perder sus hojas.

También debes controlar mucho el tema del riego. El exceso de agua es la causa más común de muerte en el jazmín de interior, por eso debe haber un riego moderado, teniendo en cuenta si es verano o invierno. Usa macetas con buen drenaje y pone un plato con piedras para fomentar la humedad sin encharcar.

plantas de jazmin en el interior (2) Otro consejo, además del cuidado de la planta, es mantenerla lejos del aire acondicionado, calefactores o corrientes fuertes de aire.

Otro tip para convertir tu jazmín en planta de interior es ponerle buena tierra, que sea fértil, turba y agregarle un poco de perlita o arena para mejorar el drenaje. Cada seis meses aplicá un fertilizante líquido específico para plantas con flor.

Por último, pódala al final de invierno para mantener la planta compacta y revisa sus hojas regularmente porque los pulgones y la cochinilla pueden debilitar el jazmín haciendo que sus hojas se sequen.