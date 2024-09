Tras el informe de Grupo América se triplicó el número de personas que buscan saber si fueron robados cuando niños

El aumento de casos en el programa de Indentidad Biológica del Gobierno se produjo en apenas 20 días luego de que se diera a conocer la investigación llevada adelante por los periodistas Ricardo Montacuto y Agustina Fiadino.

En ese documento se difundieron "historias de bebés robados y apropiaciones que sacuden el alma", que incluyen hechos que no ocurrieron durante la dictadura militar. Esto es: no se trata de hijos de desaparecidos en el terrorismo de Estado aunque no se descarta que algún caso pudiese estar relacionado. Si es así se deriva a las entidades que trabajan en esa línea.