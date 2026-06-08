La paradisíaca isla de Grecia que te da casa gratis a cambio de cuidar gatitos

La isla griega que da casa gratis a cambio de cuidar gatitos

A cambio de una casa gratuita con servicios de agua y luz cubiertos, los seleccionados deben comprometerse a trabajar cinco horas diarias durante cinco días a la semana.

Lejos de ser un trabajo estresante, los voluntarios se encargan de alimentar a los gatos, mantener la limpieza de las instalaciones y participar activamente en el kitten cuddling. Esta última actividad consiste en mimar y socializar a los animales rescatados.

Aunque tener conocimientos de enfermería veterinaria o experiencia previa con felinos asilvestrados es un punto a favor, no es un requisito excluyente. El único compromiso obligatorio es una estancia mínima de un mes.

isla,gatos El trabajo consiste en cuidar a los gatitos rescatados.

Debes estar atento, ya que se ha conocido la noticia de que la organización abrirá el proceso de selección para la temporada 2027 este mismo otoño. Una oportunidad perfecta para planificar con tiempo tu próxima aventura en el paraíso griego rodeado de maullidos.

El fenómeno que llegó a Netflix

Este rincón de Grecia no es un desconocido para internet. El refugio fundado por la danesa Joan Bowell ya se hizo viral hace unos años, llegando a recibir más de 80.000 solicitudes de todo el mundo.

Su tremendo impacto social la llevó a protagonizar un exitoso episodio de la serie documental Cat People de Netflix, consolidando a Syros como la auténtica isla de los gatos.